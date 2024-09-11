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أجمل الصور لشبل نادر في نوفوسيبيرسك
أجمل الصور لشبل نادر في نوفوسيبيرسك
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة" سبوتنيك" مجموعة من الصور لشبل نادر من الشرق الأقصى في إحدى حدائق الحيوان في سيبيريا. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أجمل الصور لشبل نادر في نوفوسيبيرسك

15:09 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 15:52 GMT 11.09.2024)
تابعنا عبر
جمعت لكم وكالة" سبوتنيك" مجموعة من الصور لشبل نادر من الشرق الأقصى في إحدى حدائق الحيوان في سيبيريا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شبل نمر في حديقة حيوان في نوفوسيبيرسك الروسية، ولد عام 2024 في حدائق الحيوان في أوروبا وروسيا.

شبل نمر في حديقة حيوان في نوفوسيبيرسك الروسية، ولد عام 2024 في حدائق الحيوان في أوروبا وروسيا. - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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شبل نمر في حديقة حيوان في نوفوسيبيرسك الروسية، ولد عام 2024 في حدائق الحيوان في أوروبا وروسيا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شيل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية.

شيل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية. - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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شيل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شبل النمر من خلف الشجر، في أحد حدائقالحيوان في سيبيريا الروسية.

شبل النمر من خلف الشجر، في أحد حدائقالحيوان في سيبيريا الروسية. - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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شبل النمر من خلف الشجر، في أحد حدائقالحيوان في سيبيريا الروسية.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

أنثى النمر هيلاري في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، وفي 25 يوليو 2024، أنجبت شبلا في أحد حدائق الحيوان في روسيا.

أنثى النمر هيلاري في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، وفي 25 يوليو 2024، أنجبت شبلا في أحد حدائق الحيوان في روسيا. - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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أنثى النمر هيلاري في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، وفي 25 يوليو 2024، أنجبت شبلا في أحد حدائق الحيوان في روسيا.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شبل نمر في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك. ولدت في 25 يوليو لأنثى هيلاري وذكر داوا. وهذا هو الطفل الوحيد لهما.

شبل نمر في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك. ولدت في 25 يوليو لأنثى هيلاري وذكر داوا. وهذا هو الطفل الوحيد لهما. - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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شبل نمر في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك. ولدت في 25 يوليو لأنثى هيلاري وذكر داوا. وهذا هو الطفل الوحيد لهما.

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود16:55 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT
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