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أجمل الصور لشبل نادر في نوفوسيبيرسك
أجمل الصور لشبل نادر في نوفوسيبيرسك
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة" سبوتنيك" مجموعة من الصور لشبل نادر من الشرق الأقصى في إحدى حدائق الحيوان في سيبيريا. 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T15:09+0000
2024-09-11T15:09+0000
2024-09-11T15:52+0000
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фото, صور
أجمل الصور لشبل نادر في نوفوسيبيرسك
15:09 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 15:52 GMT 11.09.2024)
جمعت لكم وكالة" سبوتنيك" مجموعة من الصور لشبل نادر من الشرق الأقصى في إحدى حدائق الحيوان في سيبيريا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
شبل نمر في حديقة حيوان في نوفوسيبيرسك الروسية، ولد عام 2024 في حدائق الحيوان في أوروبا وروسيا.
شبل نمر في حديقة حيوان في نوفوسيبيرسك الروسية، ولد عام 2024 في حدائق الحيوان في أوروبا وروسيا.
شيل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
شبل النمر من خلف الشجر، في أحد حدائقالحيوان في سيبيريا الروسية.
شبل النمر من خلف الشجر، في أحد حدائقالحيوان في سيبيريا الروسية.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
أنثى النمر هيلاري في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، وفي 25 يوليو 2024، أنجبت شبلا في أحد حدائق الحيوان في روسيا.
أنثى النمر هيلاري في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك، وفي 25 يوليو 2024، أنجبت شبلا في أحد حدائق الحيوان في روسيا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
شبل نمر في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك. ولدت في 25 يوليو لأنثى هيلاري وذكر داوا. وهذا هو الطفل الوحيد لهما.
شبل نمر في حديقة حيوان نوفوسيبيرسك. ولدت في 25 يوليو لأنثى هيلاري وذكر داوا. وهذا هو الطفل الوحيد لهما.