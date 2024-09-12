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https://sarabic.ae/20240912/إسرائيل-تعرض-صورة-ورسالة-خاصة-بالسنوار-ماذا-قال-له-رافع-سلامة-قبل-مقتله-1092627543.html
إسرائيل تعرض صورة ورسالة خاصة بالسنوار... ماذا قال له رافع سلامة قبل مقتله
إسرائيل تعرض صورة ورسالة خاصة بالسنوار... ماذا قال له رافع سلامة قبل مقتله
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عن "وثيقة أرسلها القائد الراحل للواء خان يونس رافع سلامة، لزعيم الحركة يحيى السنوار، يحذره فيها من الوضع الميداني الصعب... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T06:05+0000
2024-09-12T06:05+0000
غزة
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قطاع غزة
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حركة حماس
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وتذكر الوثيقة أن سلامة قال: "يرجى مراعاة التالي: نحافظ على الأسلحة والمعدات المتبقية، حيث فقدنا من 90 إلى 95% من قدراتنا الصاروخية، وفقدنا حوالي 60% من أسلحتنا الشخصية، وفقدنا ما لا يقل عن 70% من قاذفات الصواريخ المضادة للدبابات، والأهم من ذلك أننا فقدنا ما لا يقل عن 50% من مقاتلينا بين الشهداء والجرحى، والآن بقي لدينا 25%، ووصل 25% من شعبنا إلى وضع حيث لم يعد الناس يتسامحون معنا، هم محطمون على الصعيدين النفسي والجسدي".وقال غالانت إن "تلك الرسالة أظهرت صعوبة الوضع الميداني على الحركة وتأثيره على كبار قادتها"، مشيرًا إلى أن الوثيقة تقول أيضا إن سلامة طالب بالحفاظ على الأسلحة والمعدات المتبقية.كما عرض وزير الدفاع الإسرائيلي صورة لأطفال زعيم الحركة يحيى السنوار، واقفين أمام لوحة لهجوم 11 سبتمبر. وقال، في فيديو له، إنه عثر على تلك الصورة المزعومة مؤخرا في نفق تحت مدينة خان يونس، جنوبي غزة.وعلق عليها، قائلا إن "هؤلاء أطفال أسامة بن لادن غزة، في إشارة إلى السنوار"، معبترًا أن تلك "الصور تعطي فكرة عن الجهة التي تحاربها إسرائيل.واقترحت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، منح زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، الخروج الآمن من القطاع، شرط إطلاق سراح الرهائن وتخلي حماس عن الحكم.وقال جال هيرش المكلف من جانب الحكومة الإسرائيلية بملف أزمة الرهائن، في تصريحات صحفية: "نريد عودة الرهائن كما نريد نزع سلاح حماس والقضاء على التطرف وبالطبع تأسيس نظام جديد يدير غزة".وذكر أن "إسرائيل عرضت توفير الممر الآمن للسنوار قبل يوم ونصف دون تحديد الردود على ذلك"، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية "ستلتزم بالإفراج عن السجناء الذين تحتجزهم في إطار اتفاق مبرم".واتهم هيرش "حركة حماس بالعمل على إملاء الشروط والتنصل من إيجاد اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن"، مقارنًا بين السنوار والزعيم النازي أدولف هلتر، متابعا: "بالتوازي، يجب أن أعمل على الخطة البديلة بي وسي ودي، لأنني يجب أن أعيد الرهائن إلى منازلهم.. الوقت يمضي، والرهائن ليس لديهم وقت".يأتي ذلك بعدما طالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "مدعي الجنائية الدولية طالب أيضا بإصدار أمر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس حركة حماس يحيى السنوار بشكل عاجل"، مؤكدا أن "التقديرات هي أن مدعي الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر الاعتقال قبل كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة الشهر الجاري".وأجلت المحكمة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، عملية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستسمح لمدعيها العام، بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
https://sarabic.ae/20240911/الخروج-الآمن-للسنوار-مقابل-الرهائن-ما-إمكانية-قبول-حماس-لمقترح-إسرائيل؟-1092623195.html
https://sarabic.ae/20240910/مدعي-الجنائية-الدولية-يطالب-بإصدار-أوامر-اعتقال-عاجلة-بحق-نتنياهو-وغالانت-والسنوار-1092586581.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

إسرائيل تعرض صورة ورسالة خاصة بالسنوار... ماذا قال له رافع سلامة قبل مقتله

06:05 GMT 12.09.2024
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / John Minchillo
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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عن "وثيقة أرسلها القائد الراحل للواء خان يونس رافع سلامة، لزعيم الحركة يحيى السنوار، يحذره فيها من الوضع الميداني الصعب الذي أصبحت فيه الحركة.
وتذكر الوثيقة أن سلامة قال: "يرجى مراعاة التالي: نحافظ على الأسلحة والمعدات المتبقية، حيث فقدنا من 90 إلى 95% من قدراتنا الصاروخية، وفقدنا حوالي 60% من أسلحتنا الشخصية، وفقدنا ما لا يقل عن 70% من قاذفات الصواريخ المضادة للدبابات، والأهم من ذلك أننا فقدنا ما لا يقل عن 50% من مقاتلينا بين الشهداء والجرحى، والآن بقي لدينا 25%، ووصل 25% من شعبنا إلى وضع حيث لم يعد الناس يتسامحون معنا، هم محطمون على الصعيدين النفسي والجسدي".
وقال غالانت إن "تلك الرسالة أظهرت صعوبة الوضع الميداني على الحركة وتأثيره على كبار قادتها"، مشيرًا إلى أن الوثيقة تقول أيضا إن سلامة طالب بالحفاظ على الأسلحة والمعدات المتبقية.
كما عرض وزير الدفاع الإسرائيلي صورة لأطفال زعيم الحركة يحيى السنوار، واقفين أمام لوحة لهجوم 11 سبتمبر. وقال، في فيديو له، إنه عثر على تلك الصورة المزعومة مؤخرا في نفق تحت مدينة خان يونس، جنوبي غزة.
وعلق عليها، قائلا إن "هؤلاء أطفال أسامة بن لادن غزة، في إشارة إلى السنوار"، معبترًا أن تلك "الصور تعطي فكرة عن الجهة التي تحاربها إسرائيل.
واقترحت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، منح زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، الخروج الآمن من القطاع، شرط إطلاق سراح الرهائن وتخلي حماس عن الحكم.
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
الخروج الآمن للسنوار مقابل الرهائن.. ما إمكانية قبول حماس لمقترح إسرائيل؟
أمس, 18:44 GMT
وقال جال هيرش المكلف من جانب الحكومة الإسرائيلية بملف أزمة الرهائن، في تصريحات صحفية: "نريد عودة الرهائن كما نريد نزع سلاح حماس والقضاء على التطرف وبالطبع تأسيس نظام جديد يدير غزة".
وذكر أن "إسرائيل عرضت توفير الممر الآمن للسنوار قبل يوم ونصف دون تحديد الردود على ذلك"، مشيرًا إلى أن الدولة العبرية "ستلتزم بالإفراج عن السجناء الذين تحتجزهم في إطار اتفاق مبرم".
واتهم هيرش "حركة حماس بالعمل على إملاء الشروط والتنصل من إيجاد اتفاق لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن"، مقارنًا بين السنوار والزعيم النازي أدولف هلتر، متابعا: "بالتوازي، يجب أن أعمل على الخطة البديلة بي وسي ودي، لأنني يجب أن أعيد الرهائن إلى منازلهم.. الوقت يمضي، والرهائن ليس لديهم وقت".
يأتي ذلك بعدما طالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
مدعي الجنائية الدولية يطالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت والسنوار
10 سبتمبر, 15:20 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "مدعي الجنائية الدولية طالب أيضا بإصدار أمر اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس حركة حماس يحيى السنوار بشكل عاجل"، مؤكدا أن "التقديرات هي أن مدعي الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر الاعتقال قبل كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة الشهر الجاري".
وأجلت المحكمة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، عملية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستسمح لمدعيها العام، بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
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