https://sarabic.ae/20240912/البحرية-المصرية-والأمريكية-تجريان-تدريبا-مشتركا-في-البحر-الأحمر-صور-1092647481.html
البحرية المصرية والأمريكية تجريان تدريبا مشتركا في البحر الأحمر... صور
البحرية المصرية والأمريكية تجريان تدريبا مشتركا في البحر الأحمر... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الأمريكي "النسر المدافع"، الذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T14:49+0000
2024-09-12T14:49+0000
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وقال الجيش المصري في بيان، إن فعاليات التدريب بدأت بـ"تنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة".وأضاف أنه تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة خلال مراحل التدريب المختلفة. ووفقا للبيان، من المقرر أن يشتمل التدريب على "تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة تتضمن أعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية مشتركة".كما لفت إلى أن التدريب يأتي في إطار "تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة".
https://sarabic.ae/20240428/ظهور-دبابة-ميركافا-الإسرائيلية-في-محاضرة-للجيش-المصري-يثير-التساؤلات-فيديو-1088348059.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
البحرية المصرية والأمريكية تجريان تدريبا مشتركا في البحر الأحمر... صور
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الأمريكي "النسر المدافع"، الذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في مصر، وينفذ لأول مرة بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية.
وقال الجيش المصري
في بيان، إن فعاليات التدريب بدأت بـ"تنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المشاركة".
وأضاف أنه تم تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة خلال مراحل التدريب المختلفة.
ووفقا للبيان، من المقرر أن يشتمل التدريب على "تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة تتضمن أعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية مشتركة".
وأوضح أن التدريب يساهم في تبادل الخبرات بين الجانبين وصقل مهارات وقدرات القوات المشاركة والتعرف على أحدث نظم التسليح المتطورة.
كما لفت إلى أن التدريب يأتي في إطار "تعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة".