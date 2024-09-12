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الخارجية العمانية: نتشارك في المواقف مع روسيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية
الخارجية العمانية: نتشارك في المواقف مع روسيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية
سبوتنيك عربي
قال وكيل وزارة خارجية سلطنة عمان للشؤون السياسية، الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، اليوم الخميس، إن "العلاقات بين السلطنة وروسيا، يسودها التفاهم... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T12:41+0000
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وأضاف في لقاء مع "سبوتنيك" سيُنشر لاحقا، أن "العلاقات العمانية الروسية هي علاقات طيبة، يسودها التفاهم والاستقرار، وحظيت في السنوات الأخيرة بمزيد من الاهتمام من كلا القيادتين، إذ تلقى السلطان هيثم بن طارق، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مارس/ آذار 2023، ويعد أول اتصال هاتفي على مستوى قيادتي البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عام 1985".وتابع: "بالمناسبة أيضا هناك حاليا استعدادات من الجانبين العماني والروسي، للاحتفاء بمرور 40 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية، كما شاركت عمان هذا العام كضيف شرف، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في دورته الـ27، ولوحظ أن مستوى الزيارات المتبادلة تتطور باستمرار".واستطرد: "كما أصبحت موسكو إحدى الوجهات السياحية الهامة للعمانيين في الصيف، وهناك اهتمام متزايد من السياح الروس لزيارة سلطنة عمان، وزرت موسكو في يونيو/ حزيران الماضي، لترؤس وفد بلادي في جلسة المشاورات السياسية بين بلدينا الصديقين، وأجريت خلالها مع صديقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف، المناقشات لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تطوير العلاقات بين بلدينا، كما يتشارك بلدينا في المواقف نحو القضايا الإقليمية والدولية، ونقدّر في سلطنة عمان موقف روسيا من القضية الفلسطينية ودعمها لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه ودولته المستقلة".ومضى قائلا: "نحن في عمان دائما ندعو لتوحيد الصف العربي، وقد يكون ذلك من خلال تعزيز دور جامعة الدول العربية، والمنظمات الإقليمية المرتبطة بالعمل العربي المشترك".
https://sarabic.ae/20230822/روسيا-تؤيد-استضافة-سلطنة-عمان-الاجتماع-المقبل-للجنة-الدستورية-السورية-عاجل-1080307555.html
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حصري, سلطنة عمان, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, سلطنة عمان, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية العمانية: نتشارك في المواقف مع روسيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية

12:41 GMT 12.09.2024 (تم التحديث: 12:52 GMT 12.09.2024)
© Photo / CCسلطنة عمان
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© Photo / CC
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قال وكيل وزارة خارجية سلطنة عمان للشؤون السياسية، الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، اليوم الخميس، إن "العلاقات بين السلطنة وروسيا، يسودها التفاهم والاستقرار".
وأضاف في لقاء مع "سبوتنيك" سيُنشر لاحقا، أن "العلاقات العمانية الروسية هي علاقات طيبة، يسودها التفاهم والاستقرار، وحظيت في السنوات الأخيرة بمزيد من الاهتمام من كلا القيادتين، إذ تلقى السلطان هيثم بن طارق، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مارس/ آذار 2023، ويعد أول اتصال هاتفي على مستوى قيادتي البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عام 1985".
وتابع: "بالمناسبة أيضا هناك حاليا استعدادات من الجانبين العماني والروسي، للاحتفاء بمرور 40 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية، كما شاركت عمان هذا العام كضيف شرف، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في دورته الـ27، ولوحظ أن مستوى الزيارات المتبادلة تتطور باستمرار".
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واستطرد: "كما أصبحت موسكو إحدى الوجهات السياحية الهامة للعمانيين في الصيف، وهناك اهتمام متزايد من السياح الروس لزيارة سلطنة عمان، وزرت موسكو في يونيو/ حزيران الماضي، لترؤس وفد بلادي في جلسة المشاورات السياسية بين بلدينا الصديقين، وأجريت خلالها مع صديقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف، المناقشات لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تطوير العلاقات بين بلدينا، كما يتشارك بلدينا في المواقف نحو القضايا الإقليمية والدولية، ونقدّر في سلطنة عمان موقف روسيا من القضية الفلسطينية ودعمها لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه ودولته المستقلة".
واستطرد: "لا ننكر أن هناك تباينات نسبية في بعض المقاربات في قضايا المنطقة، وهذا عائد بأن لكل دولة عربية في بعض الأحيان خصوصية في المصالح والأولويات، لكن نعتقد أنه بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن الموقف العربي والمطالب العربية موحدة بشأن حق نيل الفلسطينيين حقوقهم".
ومضى قائلا: "نحن في عمان دائما ندعو لتوحيد الصف العربي، وقد يكون ذلك من خلال تعزيز دور جامعة الدول العربية، والمنظمات الإقليمية المرتبطة بالعمل العربي المشترك".
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