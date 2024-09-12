الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية... ما الأهداف؟

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مساحة حرة
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لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
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أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
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نساء عربيات رائدات في السياسة
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
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12:31 GMT
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ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
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120 د
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20240912/الرئيس-الإيراني-يزور-بغداد-في-أول-زيارة-خارجية-ما-الأهدف-1092640187.html
الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية... ما الأهداف؟
الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية... ما الأهداف؟
سبوتنيك عربي
بدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أول زياراته الخارجية بالعراق، وعقد محادثات سياسية في بغداد مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T12:39+0000
2024-09-12T12:39+0000
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الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
سبوتنيك عربي
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
وخلال الزيارة، وقّع الجانبان 14 مذكرة تفاهم، أبرزها الخاصة بتعزيز التعاون التدريبي في مجال الأمن، وتقديم تسهيلات للزائرين الإيرانيين للأماكن الدينية، إضافة للملف الاقتصادي، الذي أخذ حيزا مهما خلال المباحثات الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى التجارة المشتركة، وزيادة صادرات إيران إلى العراق بنحو 20 مليار دولار في عام 2027.كما ناقش المسؤولون في البلدين ملف المياه الذي يمثل نقطة مهمة للبلدين، حيث تم الاتفاق على ضخ كميات أكبر من نهر الوند، الذي ينبع من داخل إيران وتصل كميات قليلة من مياهه إلى العراق.في هذا الملف، قال الباحث السياسي، محمد حسن قاسم، إن الزيارة تأتي من دعوة رئيس الوزراء العراقي عند زيارته لإيران، بالإضافة إلى استكمال ما بدأه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان ينوي زيارة العراق.وذكر أن الملف الأمني والاتفاقية بين إيران والعراق لها أهميتها، وتؤكد عليها طهران من المستويات كافة لضمان حل مقرات الجماعات وإبعادها عن الحدود الإيرانية.وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي، أن اختيار العراق كأول وجهة للرئيس الإيراني له أبعاد تتعلق بطبيعة السياسة الخارجية الإيرانية، وتتمتع بعلاقات جيدة بالأطراف السياسية العراقية.وذكر أن إيران تطالب العراق بمزيد من التعاون في الملف الأمني، في ظل الالتزامات العراقية التي قدمتها بغداد سابقا.فيما يرى الخبير الاقتصادي، أحمد الطائي، أن مبلغ 20 مليار دولار يحقق فائض اقتصادي لإيران، باعتبار أن الأخير مستهلك في ظل عراقيل للقطاع الصناعي وتعويضه بواردات من الخارج.ولفت إلى حاجة العراق لتوفير الطاقة الكهربائية عن طريق الربط مع إيران، خاصة مع المدن الحدودية مما يقلل ضغط الكهرباء الذي يعاني منها العراق.
العراق
إيران
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ملفات ساخنة, العراق, إيران, аудио
ملفات ساخنة, العراق, إيران, аудио

الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية... ما الأهداف؟

12:39 GMT 12.09.2024
راديو
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
تابعنا عبر
بدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أول زياراته الخارجية بالعراق، وعقد محادثات سياسية في بغداد مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وخلال الزيارة، وقّع الجانبان 14 مذكرة تفاهم، أبرزها الخاصة بتعزيز التعاون التدريبي في مجال الأمن، وتقديم تسهيلات للزائرين الإيرانيين للأماكن الدينية، إضافة للملف الاقتصادي، الذي أخذ حيزا مهما خلال المباحثات الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى التجارة المشتركة، وزيادة صادرات إيران إلى العراق بنحو 20 مليار دولار في عام 2027.
كما ناقش المسؤولون في البلدين ملف المياه الذي يمثل نقطة مهمة للبلدين، حيث تم الاتفاق على ضخ كميات أكبر من نهر الوند، الذي ينبع من داخل إيران وتصل كميات قليلة من مياهه إلى العراق.
في هذا الملف، قال الباحث السياسي، محمد حسن قاسم، إن الزيارة تأتي من دعوة رئيس الوزراء العراقي عند زيارته لإيران، بالإضافة إلى استكمال ما بدأه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان ينوي زيارة العراق.
وأكد أن العراق يمثل أهمية كبرى بالنسبة لطهران في ظل الملفات الملحة والضرورية التي يجب العمل عليها سريعا، من أجل حلها فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكر أن الملف الأمني والاتفاقية بين إيران والعراق لها أهميتها، وتؤكد عليها طهران من المستويات كافة لضمان حل مقرات الجماعات وإبعادها عن الحدود الإيرانية.
وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي، أن اختيار العراق كأول وجهة للرئيس الإيراني له أبعاد تتعلق بطبيعة السياسة الخارجية الإيرانية، وتتمتع بعلاقات جيدة بالأطراف السياسية العراقية.

وأوضح أن الرئيس الإيراني يحاول الاستفادة من سياسية وطبيعة العلاقات الخارجية للعراق، للوصول إلى حالة التواصل الخارجي في ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة وفقا لمصلحتها القومية.

وذكر أن إيران تطالب العراق بمزيد من التعاون في الملف الأمني، في ظل الالتزامات العراقية التي قدمتها بغداد سابقا.
فيما يرى الخبير الاقتصادي، أحمد الطائي، أن مبلغ 20 مليار دولار يحقق فائض اقتصادي لإيران، باعتبار أن الأخير مستهلك في ظل عراقيل للقطاع الصناعي وتعويضه بواردات من الخارج.

وبيّن أن التقارب المحوري بين البلدين، وكذلك سهولة النقل تكون أسهل وأكثر ضمانا وأقل كلفة، ينعكس إيجابا على المستهلك.

ولفت إلى حاجة العراق لتوفير الطاقة الكهربائية عن طريق الربط مع إيران، خاصة مع المدن الحدودية مما يقلل ضغط الكهرباء الذي يعاني منها العراق.
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