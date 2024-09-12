https://sarabic.ae/20240912/الرئيس-الإيراني-يزور-بغداد-في-أول-زيارة-خارجية-ما-الأهدف-1092640187.html

الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية... ما الأهداف؟

الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية... ما الأهداف؟

سبوتنيك عربي

بدأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أول زياراته الخارجية بالعراق، وعقد محادثات سياسية في بغداد مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T12:39+0000

2024-09-12T12:39+0000

2024-09-12T12:39+0000

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الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟ سبوتنيك عربي الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟

وخلال الزيارة، وقّع الجانبان 14 مذكرة تفاهم، أبرزها الخاصة بتعزيز التعاون التدريبي في مجال الأمن، وتقديم تسهيلات للزائرين الإيرانيين للأماكن الدينية، إضافة للملف الاقتصادي، الذي أخذ حيزا مهما خلال المباحثات الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى التجارة المشتركة، وزيادة صادرات إيران إلى العراق بنحو 20 مليار دولار في عام 2027.كما ناقش المسؤولون في البلدين ملف المياه الذي يمثل نقطة مهمة للبلدين، حيث تم الاتفاق على ضخ كميات أكبر من نهر الوند، الذي ينبع من داخل إيران وتصل كميات قليلة من مياهه إلى العراق.في هذا الملف، قال الباحث السياسي، محمد حسن قاسم، إن الزيارة تأتي من دعوة رئيس الوزراء العراقي عند زيارته لإيران، بالإضافة إلى استكمال ما بدأه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي كان ينوي زيارة العراق.وذكر أن الملف الأمني والاتفاقية بين إيران والعراق لها أهميتها، وتؤكد عليها طهران من المستويات كافة لضمان حل مقرات الجماعات وإبعادها عن الحدود الإيرانية.وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، مهند الجنابي، أن اختيار العراق كأول وجهة للرئيس الإيراني له أبعاد تتعلق بطبيعة السياسة الخارجية الإيرانية، وتتمتع بعلاقات جيدة بالأطراف السياسية العراقية.وذكر أن إيران تطالب العراق بمزيد من التعاون في الملف الأمني، في ظل الالتزامات العراقية التي قدمتها بغداد سابقا.فيما يرى الخبير الاقتصادي، أحمد الطائي، أن مبلغ 20 مليار دولار يحقق فائض اقتصادي لإيران، باعتبار أن الأخير مستهلك في ظل عراقيل للقطاع الصناعي وتعويضه بواردات من الخارج.ولفت إلى حاجة العراق لتوفير الطاقة الكهربائية عن طريق الربط مع إيران، خاصة مع المدن الحدودية مما يقلل ضغط الكهرباء الذي يعاني منها العراق.

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