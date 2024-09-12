https://sarabic.ae/20240912/تركيا-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-الناشطة-عائشة-نور-برصاص-جنود-إسرائيليين--1092647282.html
تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الناشطة "عائشة نور" برصاص جنود إسرائيليين
تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الناشطة "عائشة نور" برصاص جنود إسرائيليين
سبوتنيك عربي
كشف وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الخميس،عن بدء تحقيق في أنقرة حول مقتل الناشطة التركية الأمريكية، "عائشة نور أزغي أيغي"، برصاص جنود إسرائيليين في الضفة... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T15:01+0000
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وقال تونج في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر، "مشروع تطوير الطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا: "استشهدت شقيقتنا عائشة نور برصاصة في الرأس، وهناك مشاهد لما حدث، كل شيء موجود، لدينا الأدلة، مضيفا "سنحافظ على حقوقها حتى النهاية في القانون المحلي والنظام الدولي أيضاَ".ويذكر أن جنود إسرائيليون قتلوا بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فاعلية مندّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث وصلت عائشة إلى مستشفى "رفيديا" مصابة برصاصة في الرأس، وتم إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت، بحسب الكادر الطبي في المستشفى.ووفقا لمصادر إعلامية تركية، من المقرر نقل جثمان عائشة نور إلى تركيا غدًا من مطار بن غوريون إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في الساعة 23:45 من مساء اليوم الخميس، ومن ثم إلى إسطنبول على متن رحلة الخطوط الجوية التركية في الساعة 08:35 من صباح الغد.وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة، ووصفت وزارة الخارجية الروسية الحادثة، "إنها مأساوية"، ومن الضروري خفض التوتر في قطاع غزة وإيجاد حل للصراع القائم.
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الناشطة "عائشة نور" برصاص جنود إسرائيليين
كشف وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الخميس،عن بدء تحقيق في أنقرة حول مقتل الناشطة التركية الأمريكية، "عائشة نور أزغي أيغي"، برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية بفلسطين، وسيتم إصدار مذكرات اعتقال دولية.
وقال تونج في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر، "مشروع تطوير الطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا: "استشهدت شقيقتنا عائشة نور برصاصة في الرأس، وهناك مشاهد لما حدث، كل شيء موجود، لدينا الأدلة، مضيفا "سنحافظ على حقوقها حتى النهاية في القانون المحلي والنظام الدولي أيضاَ".
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد المدعي العام التركي، في أنقرة، بشأن الحادثة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن جريمة "القتل العمد"، تحت بند "جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أنه فتح التحقيق في الحادثة في إطار الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أتراك في دولة أجنبية، وفقاً للمادتين 12 و13 من قانون العقوبات التركي.
ويذكر أن جنود إسرائيليون قتلوا بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فاعلية مندّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث وصلت عائشة إلى مستشفى "رفيديا" مصابة برصاصة في الرأس، وتم إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت، بحسب الكادر الطبي في المستشفى.
ووفقا لمصادر إعلامية تركية، من المقرر نقل جثمان عائشة نور إلى تركيا غدًا من مطار بن غوريون إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في الساعة 23:45 من مساء اليوم الخميس، ومن ثم إلى إسطنبول على متن رحلة الخطوط الجوية التركية في الساعة 08:35 من صباح الغد.
وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة، ووصفت وزارة الخارجية الروسية الحادثة، "إنها مأساوية"، ومن الضروري خفض التوتر في قطاع غزة وإيجاد حل للصراع القائم
.