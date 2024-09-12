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ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
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مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240912/تركيا-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-الناشطة-عائشة-نور-برصاص-جنود-إسرائيليين--1092647282.html
تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الناشطة "عائشة نور" برصاص جنود إسرائيليين
تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الناشطة "عائشة نور" برصاص جنود إسرائيليين
سبوتنيك عربي
كشف وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الخميس،عن بدء تحقيق في أنقرة حول مقتل الناشطة التركية الأمريكية، "عائشة نور أزغي أيغي"، برصاص جنود إسرائيليين في الضفة... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T15:01+0000
2024-09-12T15:01+0000
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وقال تونج في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر، "مشروع تطوير الطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا: "استشهدت شقيقتنا عائشة نور برصاصة في الرأس، وهناك مشاهد لما حدث، كل شيء موجود، لدينا الأدلة، مضيفا "سنحافظ على حقوقها حتى النهاية في القانون المحلي والنظام الدولي أيضاَ".ويذكر أن جنود إسرائيليون قتلوا بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فاعلية مندّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث وصلت عائشة إلى مستشفى "رفيديا" مصابة برصاصة في الرأس، وتم إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت، بحسب الكادر الطبي في المستشفى.ووفقا لمصادر إعلامية تركية، من المقرر نقل جثمان عائشة نور إلى تركيا غدًا من مطار بن غوريون إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في الساعة 23:45 من مساء اليوم الخميس، ومن ثم إلى إسطنبول على متن رحلة الخطوط الجوية التركية في الساعة 08:35 من صباح الغد.وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة، ووصفت وزارة الخارجية الروسية الحادثة، "إنها مأساوية"، ومن الضروري خفض التوتر في قطاع غزة وإيجاد حل للصراع القائم.
https://sarabic.ae/20240912/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الأونروا-تعلن-مقتل-6-من-موظفيها-في-غارتين-جويتين-على-غزة-1092624493.html
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم

تركيا تفتح تحقيقا في مقتل الناشطة "عائشة نور" برصاص جنود إسرائيليين

15:01 GMT 12.09.2024
© AFP 2023 / Ozan Koseعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AFP 2023 / Ozan Kose
تابعنا عبر
كشف وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الخميس،عن بدء تحقيق في أنقرة حول مقتل الناشطة التركية الأمريكية، "عائشة نور أزغي أيغي"، برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية بفلسطين، وسيتم إصدار مذكرات اعتقال دولية.
وقال تونج في مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر، "مشروع تطوير الطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا: "استشهدت شقيقتنا عائشة نور برصاصة في الرأس، وهناك مشاهد لما حدث، كل شيء موجود، لدينا الأدلة، مضيفا "سنحافظ على حقوقها حتى النهاية في القانون المحلي والنظام الدولي أيضاَ".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد المدعي العام التركي، في أنقرة، بشأن الحادثة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن جريمة "القتل العمد"، تحت بند "جريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أنه فتح التحقيق في الحادثة في إطار الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أتراك في دولة أجنبية، وفقاً للمادتين 12 و13 من قانون العقوبات التركي.

مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 6 من موظفي "الأونروا" في غزة
14:09 GMT
ويذكر أن جنود إسرائيليون قتلوا بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فاعلية مندّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث وصلت عائشة إلى مستشفى "رفيديا" مصابة برصاصة في الرأس، وتم إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت، بحسب الكادر الطبي في المستشفى.
إسرائيل تقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
مصر تستنكر الاستمرار في قصف مدارس ومنشآت "الأونروا" بقطاع غزة
13:19 GMT
ووفقا لمصادر إعلامية تركية، من المقرر نقل جثمان عائشة نور إلى تركيا غدًا من مطار بن غوريون إلى العاصمة الأذربيجانية باكو في الساعة 23:45 من مساء اليوم الخميس، ومن ثم إلى إسطنبول على متن رحلة الخطوط الجوية التركية في الساعة 08:35 من صباح الغد.
وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة، ووصفت وزارة الخارجية الروسية الحادثة، "إنها مأساوية"، ومن الضروري خفض التوتر في قطاع غزة وإيجاد حل للصراع القائم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 6 من موظفي "الأونروا" في غزة14:09 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT
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