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لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا
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https://sarabic.ae/20240912/حرارة-شديدة-وغضب-وفوضى-أحداث-غريبة-شهدتها-مباراة-الكويت-والعراق-1092630138.html
حرارة شديدة وغضب وفوضى... أحداث غريبة شهدتها مباراة الكويت والعراق
حرارة شديدة وغضب وفوضى... أحداث غريبة شهدتها مباراة الكويت والعراق
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تشكيل لجنة تحقيق بالأحداث "غير المقبولة"، التي صاحبت مباراة الأزرق، أمام ضيفه العراقي، الثلاثاء الماضي، ضمن التصفيات الآسيوية... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T08:10+0000
2024-09-12T08:10+0000
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وأعرب الاتحاد، في بيان له، عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها المباراة، مؤكدة وقف أمينه العام صلاح القناعي، ومدير العلاقات العامة والإعلام محمد بوعباس، عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق، مؤكدا رفع لجنة التحقيق تقريرها للمجلس خلال 48 ساعة.وتعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة بعيد نهاية المواجهة، بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلاً عن دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.وأقيمت المباراة في أجواء صعبة وصلت فيها الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية من دون توفير مياه شرب للحضور، الأمر الذي أدى إلى حالات من الإغماء والاختناق.وامتلأ الملعب الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، بمعظمه قبل أكثر من 3 ساعات على انطلاق المباراة رغم الحرارة المرتفعة، بعدما بيعت التذاكر كافة على نحو ما صرح به الاتحاد المحلي، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف.وانتزع العراق تعادلاً سلبياً من مضيفته الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية.ويتصدر الأردن بـ4 نقاط وفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية والعراق، فيما تأتي الكويت رابعة (2) أمام فلسطين (1) وعمان (بلا رصيد). وفي الجولة الثالثة المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تحل الكويت ضيفة على عُمان، وفلسطين على العراق، وكوريا الجنوبية على الأردن.
https://sarabic.ae/20240206/تصويت-برأيك-هل-يحق-للمنتخب-الإيراني-الاعتراض-على-تعيين-حكم-كويتي؟----1085811687.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, منوعات, رياضة
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, منوعات, رياضة

حرارة شديدة وغضب وفوضى... أحداث غريبة شهدتها مباراة الكويت والعراق

08:10 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Nabil al-Juraniمباراة منتخب الكويت أمام منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026
مباراة منتخب الكويت أمام منتخب العراق ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Nabil al-Jurani
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أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تشكيل لجنة تحقيق بالأحداث "غير المقبولة"، التي صاحبت مباراة الأزرق، أمام ضيفه العراقي، الثلاثاء الماضي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأعرب الاتحاد، في بيان له، عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها المباراة، مؤكدة وقف أمينه العام صلاح القناعي، ومدير العلاقات العامة والإعلام محمد بوعباس، عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق، مؤكدا رفع لجنة التحقيق تقريرها للمجلس خلال 48 ساعة.
وتعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة بعيد نهاية المواجهة، بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلاً عن دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.
وأقيمت المباراة في أجواء صعبة وصلت فيها الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية من دون توفير مياه شرب للحضور، الأمر الذي أدى إلى حالات من الإغماء والاختناق.
وامتلأ الملعب الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، بمعظمه قبل أكثر من 3 ساعات على انطلاق المباراة رغم الحرارة المرتفعة، بعدما بيعت التذاكر كافة على نحو ما صرح به الاتحاد المحلي، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف.
مدافع العراق مصطفى محمد والحكم الكويتي أحمد العلي خلال مباراة كأس الخليج العربي 24 للمجموعة الأولى لكرة القدم بين اليمن والعراق على استاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة. في 2 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2024
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6 فبراير, 15:08 GMT
وانتزع العراق تعادلاً سلبياً من مضيفته الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
ويتصدر الأردن بـ4 نقاط وفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية والعراق، فيما تأتي الكويت رابعة (2) أمام فلسطين (1) وعمان (بلا رصيد).
وفي الجولة الثالثة المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تحل الكويت ضيفة على عُمان، وفلسطين على العراق، وكوريا الجنوبية على الأردن.
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