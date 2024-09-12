https://sarabic.ae/20240912/حرارة-شديدة-وغضب-وفوضى-أحداث-غريبة-شهدتها-مباراة-الكويت-والعراق-1092630138.html
حرارة شديدة وغضب وفوضى... أحداث غريبة شهدتها مباراة الكويت والعراق
حرارة شديدة وغضب وفوضى... أحداث غريبة شهدتها مباراة الكويت والعراق
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تشكيل لجنة تحقيق بالأحداث "غير المقبولة"، التي صاحبت مباراة الأزرق، أمام ضيفه العراقي، الثلاثاء الماضي، ضمن التصفيات الآسيوية... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T08:10+0000
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وأعرب الاتحاد، في بيان له، عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها المباراة، مؤكدة وقف أمينه العام صلاح القناعي، ومدير العلاقات العامة والإعلام محمد بوعباس، عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق، مؤكدا رفع لجنة التحقيق تقريرها للمجلس خلال 48 ساعة.وتعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة بعيد نهاية المواجهة، بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلاً عن دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.وأقيمت المباراة في أجواء صعبة وصلت فيها الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية من دون توفير مياه شرب للحضور، الأمر الذي أدى إلى حالات من الإغماء والاختناق.وامتلأ الملعب الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، بمعظمه قبل أكثر من 3 ساعات على انطلاق المباراة رغم الحرارة المرتفعة، بعدما بيعت التذاكر كافة على نحو ما صرح به الاتحاد المحلي، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف.وانتزع العراق تعادلاً سلبياً من مضيفته الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية.ويتصدر الأردن بـ4 نقاط وفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية والعراق، فيما تأتي الكويت رابعة (2) أمام فلسطين (1) وعمان (بلا رصيد). وفي الجولة الثالثة المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تحل الكويت ضيفة على عُمان، وفلسطين على العراق، وكوريا الجنوبية على الأردن.
https://sarabic.ae/20240206/تصويت-برأيك-هل-يحق-للمنتخب-الإيراني-الاعتراض-على-تعيين-حكم-كويتي؟----1085811687.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, منوعات, رياضة
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, منوعات, رياضة
حرارة شديدة وغضب وفوضى... أحداث غريبة شهدتها مباراة الكويت والعراق
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم تشكيل لجنة تحقيق بالأحداث "غير المقبولة"، التي صاحبت مباراة الأزرق، أمام ضيفه العراقي، الثلاثاء الماضي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأعرب الاتحاد، في بيان له، عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها المباراة، مؤكدة وقف أمينه العام صلاح القناعي، ومدير العلاقات العامة والإعلام محمد بوعباس، عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق، مؤكدا رفع لجنة التحقيق تقريرها للمجلس خلال 48 ساعة.
وتعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة بعيد نهاية المواجهة، بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد، فضلاً عن دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول.
وأقيمت المباراة في أجواء صعبة وصلت فيها الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية من دون توفير مياه شرب للحضور، الأمر الذي أدى إلى حالات من الإغماء والاختناق.
وامتلأ الملعب الذي يتسع لـ60 ألف متفرج، بمعظمه قبل أكثر من 3 ساعات على انطلاق المباراة رغم الحرارة المرتفعة، بعدما بيعت التذاكر كافة على نحو ما صرح به الاتحاد المحلي، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف.
وانتزع العراق تعادلاً سلبياً من مضيفته الكويت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية.
ويتصدر الأردن بـ4 نقاط وفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية والعراق، فيما تأتي الكويت رابعة (2) أمام فلسطين (1) وعمان (بلا رصيد).
وفي الجولة الثالثة المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تحل الكويت ضيفة على عُمان، وفلسطين على العراق، وكوريا الجنوبية على الأردن.