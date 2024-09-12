خبير دولي لـ"سبوتنيك": ما يحصل في جورجيا مشابه لسيناريو كييف وأمريكا تستهدف أي دولة تحمي سيادتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240912/خبير-دولي-لـسبوتنيك-ما-يحصل-في-جورجيا-مشابه-لسيناريو-كييف-وأمريكا-تستهدف-أي-دولة-تحمي-سيادتها-1092632846.html
خبير دولي لـ"سبوتنيك": ما يحصل في جورجيا مشابه لسيناريو كييف وأمريكا تستهدف أي دولة تحمي سيادتها
خبير دولي لـ"سبوتنيك": ما يحصل في جورجيا مشابه لسيناريو كييف وأمريكا تستهدف أي دولة تحمي سيادتها
سبوتنيك عربي
رأى الباحث والخبير في العلاقات الدولية الدكتور، إسكندر الكفوري، أن "ما تشهده جورجيا اليوم هو السيناريو المشابه للذي حصل في أوكرانيا حيث حاولت القوى الخارجية... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T09:22+0000
2024-09-12T09:22+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0a/1047133746_0:57:1200:732_1920x0_80_0_0_b32ea48a417be7c105ee351c6e1719fe.jpg
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "منطقة جنوب القوقاز، التي تشمل جورجيا، شهدت ولا تزال تشهد بشكل مستمر منذ القدم حالة من التوتر والاعتداءات المتواصلة"، لافتًا إلى أن "السيناريو الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر مجربا في مناطق عدة تحت مسمى "الثورات الملونة"، يظهر بشكل واضح في كل استحقاق انتخابي، حيث تقوم الولايات المتحدة بدفع منظماتها غير الحكومية وتنفيذ تدخلات خارجية من الدول المحيطة بأي دولة ترغب في استهدافها، لا سيما وأن أي دولة تدافع عن حقوقها وسيادتها، وتلتزم بتقاليدها وعاداتها وشعبها، تصبح هدفا لأمريكا التي تسعى لإخضاعها والتحكم فيها، والسيطرة على مقدراتها السياسية والاقتصادية".واعتبر الكفوري أن "مشاركة وزراء خارجية من الغرب في المظاهرات المعارضة في جورجيا تعتبر خرقا واضحا للسيادة ولا يتوافق مع العقل والمنطق"، لافتا إلى أنه "إذا كانت القيادة السياسية الجورجية مستعدة ومصممة على الدفاع عن سيادتها، فإنها ستتمكن من إحباط محاولات التدخل وتحقيق الأهداف الأجنبية، كما حدث في سوريا وفنزويلا، فعندما يقف الرئيس الحازم ويعلن عدم تراجعه، تكون الأمور مختلفة وتصبح محاولات التدخل أقل فعالية".وأمل الباحث في العلاقات الدولية أن "يتحقق الاستقرار في جورجيا، لحماية الشعب الجورجي والمنطقة من التدخل الأمريكي الذي يجلب العار والبؤس والحرب"، مشيرًا إلى أن "النزاعات التي تثيرها الولايات المتحدة لا تؤدي سوى إلى الدمار والقتل والتشريد، وتترك خلفها آلاف القتلى والمهجرين، والجورجيون شهدوا معاناة الأرمن والأذربيجانيين، وهم لا يرغبون في تكرار مثل هذا الخيار".
https://sarabic.ae/20240827/خبير-أمريكا-تريد-تحويل-جورجيا-إلى-أوكرانيا-ثانية-وبلينكن-يضغط-على-المعارضة-1092139735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0a/1047133746_76:0:1125:787_1920x0_80_0_0_de52729d5feffe97bd6dff052c88981b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

خبير دولي لـ"سبوتنيك": ما يحصل في جورجيا مشابه لسيناريو كييف وأمريكا تستهدف أي دولة تحمي سيادتها

09:22 GMT 12.09.2024
© Sputnik . Stringerاعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبر
حصري
رأى الباحث والخبير في العلاقات الدولية الدكتور، إسكندر الكفوري، أن "ما تشهده جورجيا اليوم هو السيناريو المشابه للذي حصل في أوكرانيا حيث حاولت القوى الخارجية الدخول منها للاستيلاء على بيلاروسيا، وقد تحقق بالفعل في أوكرانيا. وتظهر تداعيات هذا الأمر بوضوح من خلال المعاناة التي يعيشها الناس هناك".
وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "منطقة جنوب القوقاز، التي تشمل جورجيا، شهدت ولا تزال تشهد بشكل مستمر منذ القدم حالة من التوتر والاعتداءات المتواصلة"، لافتًا إلى أن "السيناريو الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر مجربا في مناطق عدة تحت مسمى "الثورات الملونة"، يظهر بشكل واضح في كل استحقاق انتخابي، حيث تقوم الولايات المتحدة بدفع منظماتها غير الحكومية وتنفيذ تدخلات خارجية من الدول المحيطة بأي دولة ترغب في استهدافها، لا سيما وأن أي دولة تدافع عن حقوقها وسيادتها، وتلتزم بتقاليدها وعاداتها وشعبها، تصبح هدفا لأمريكا التي تسعى لإخضاعها والتحكم فيها، والسيطرة على مقدراتها السياسية والاقتصادية".

وأشار الكفوري إلى أن "اليوم في جورجيا يوجد شعب يملك قراره المستقل، بينما توجد معارضة مدعومة من الغرب، وهذه المعارضة غير قادرة على الوصول إلى الحكم من خلال الطرق السياسية أو الانتخابات، لذا تسعى لإثارة الفتنة بين أفراد الشعب"، معتبرًا أن "تحقيق الهدف الأمريكي أو عدم تحقيقه يعتمد على الشعب الجورجي وقدرة القادة السياسيين في جورجيا على التصدي بقوة للهيمنة أو التدخل الأمريكي في شؤونهم، وكذلك التأثيرات الغربية التي قد تفرض عليهم".

تظاهرات أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبيلّيسي، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، جورجيا 19 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
خبير: أمريكا تريد تحويل جورجيا إلى أوكرانيا ثانية وبلينكن يضغط على المعارضة
27 أغسطس, 13:33 GMT
واعتبر الكفوري أن "مشاركة وزراء خارجية من الغرب في المظاهرات المعارضة في جورجيا تعتبر خرقا واضحا للسيادة ولا يتوافق مع العقل والمنطق"، لافتا إلى أنه "إذا كانت القيادة السياسية الجورجية مستعدة ومصممة على الدفاع عن سيادتها، فإنها ستتمكن من إحباط محاولات التدخل وتحقيق الأهداف الأجنبية، كما حدث في سوريا وفنزويلا، فعندما يقف الرئيس الحازم ويعلن عدم تراجعه، تكون الأمور مختلفة وتصبح محاولات التدخل أقل فعالية".
وأمل الباحث في العلاقات الدولية أن "يتحقق الاستقرار في جورجيا، لحماية الشعب الجورجي والمنطقة من التدخل الأمريكي الذي يجلب العار والبؤس والحرب"، مشيرًا إلى أن "النزاعات التي تثيرها الولايات المتحدة لا تؤدي سوى إلى الدمار والقتل والتشريد، وتترك خلفها آلاف القتلى والمهجرين، والجورجيون شهدوا معاناة الأرمن والأذربيجانيين، وهم لا يرغبون في تكرار مثل هذا الخيار".
كما لفت إلى أن "استطلاعات الرأي تشير إلى أن الجماعات التابعة للغرب، والتي تعيش في بعض الأوهام، لا تشكل أكثر من 25% من المجتمع الجورجي في أفضل الأحوال، ولم تعد الولايات المتحدة وحلفاؤها قادرين اليوم على الحديث عن الأخلاق والقيم والديمقراطية والليبرالية بعد ما انكشف من ممارساتهم في غزة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала