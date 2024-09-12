https://sarabic.ae/20240912/خبير-دولي-لـسبوتنيك-ما-يحصل-في-جورجيا-مشابه-لسيناريو-كييف-وأمريكا-تستهدف-أي-دولة-تحمي-سيادتها-1092632846.html

خبير دولي لـ"سبوتنيك": ما يحصل في جورجيا مشابه لسيناريو كييف وأمريكا تستهدف أي دولة تحمي سيادتها

خبير دولي لـ"سبوتنيك": ما يحصل في جورجيا مشابه لسيناريو كييف وأمريكا تستهدف أي دولة تحمي سيادتها

سبوتنيك عربي

رأى الباحث والخبير في العلاقات الدولية الدكتور، إسكندر الكفوري، أن "ما تشهده جورجيا اليوم هو السيناريو المشابه للذي حصل في أوكرانيا حيث حاولت القوى الخارجية... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T09:22+0000

2024-09-12T09:22+0000

2024-09-12T09:22+0000

العالم

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وأوضح في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "منطقة جنوب القوقاز، التي تشمل جورجيا، شهدت ولا تزال تشهد بشكل مستمر منذ القدم حالة من التوتر والاعتداءات المتواصلة"، لافتًا إلى أن "السيناريو الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر مجربا في مناطق عدة تحت مسمى "الثورات الملونة"، يظهر بشكل واضح في كل استحقاق انتخابي، حيث تقوم الولايات المتحدة بدفع منظماتها غير الحكومية وتنفيذ تدخلات خارجية من الدول المحيطة بأي دولة ترغب في استهدافها، لا سيما وأن أي دولة تدافع عن حقوقها وسيادتها، وتلتزم بتقاليدها وعاداتها وشعبها، تصبح هدفا لأمريكا التي تسعى لإخضاعها والتحكم فيها، والسيطرة على مقدراتها السياسية والاقتصادية".واعتبر الكفوري أن "مشاركة وزراء خارجية من الغرب في المظاهرات المعارضة في جورجيا تعتبر خرقا واضحا للسيادة ولا يتوافق مع العقل والمنطق"، لافتا إلى أنه "إذا كانت القيادة السياسية الجورجية مستعدة ومصممة على الدفاع عن سيادتها، فإنها ستتمكن من إحباط محاولات التدخل وتحقيق الأهداف الأجنبية، كما حدث في سوريا وفنزويلا، فعندما يقف الرئيس الحازم ويعلن عدم تراجعه، تكون الأمور مختلفة وتصبح محاولات التدخل أقل فعالية".وأمل الباحث في العلاقات الدولية أن "يتحقق الاستقرار في جورجيا، لحماية الشعب الجورجي والمنطقة من التدخل الأمريكي الذي يجلب العار والبؤس والحرب"، مشيرًا إلى أن "النزاعات التي تثيرها الولايات المتحدة لا تؤدي سوى إلى الدمار والقتل والتشريد، وتترك خلفها آلاف القتلى والمهجرين، والجورجيون شهدوا معاناة الأرمن والأذربيجانيين، وهم لا يرغبون في تكرار مثل هذا الخيار".

https://sarabic.ae/20240827/خبير-أمريكا-تريد-تحويل-جورجيا-إلى-أوكرانيا-ثانية-وبلينكن-يضغط-على-المعارضة-1092139735.html

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