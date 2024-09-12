https://sarabic.ae/20240912/علماء-روس-يطورون-محفز-نمو-للنباتات-يزيد-الإنتاج-بنسبة-50-1092636154.html
علماء روس يطورون محفز نمو للنباتات يزيد الإنتاج بنسبة 50%
علماء روس يطورون محفز نمو للنباتات يزيد الإنتاج بنسبة 50%
سبوتنيك عربي
نجح علماء وخبراء من جامعة ياروسلافل الحكومية التقنية في روسيا بتطوير محفز نمو للنباتات القادر على زيادة الإنتاجية بنسبة 50% وأكثر. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T10:14+0000
2024-09-12T10:14+0000
2024-09-12T10:14+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت جامعة ياروسلافل الحكومية التقنية في بيانها أن المنتج الجديد مناسب للزراعة في البيوت الزجاجية ولا يسرع إنبات البذور فحسب، بل يقوي أيضًا نظام الجذر، حيث تلعب منشطات نمو النبات دورا مهما في الزراعة الحديثة لأنها تنشط عملياتها الفسيولوجية. وأكدت الجامعة في بيانها على أهمية هذا المحفز الذي يمكن استخدامه في ظروف ومختلفة وبكميات كبيرة لإنتاج المحاصيل المختلفة، لافتة إلى أن العلماء قاموا بتطوير منشط يسرع إنبات البذور ويعزز تطوير نظام جذر قوي له تأثير إيجابي على المحصول، كما يظهر المنتج كفاءة عالية ليس فقط في الأراضي المفتوحة بل في البيوت البلاستيكية التي يتم استخدامها للمزروعات والمحاصيل.وبحسب الجامعة، أثبتت الاختبارات أن المحفز يزيد من إنتاجية القمح الربيعي بشكل ملحوظ مقارنة بالوسائل الطبيعية، ويزداد عدد الحبوب ووزنها كذلك.ووفقا للباحثين، فإن هذا التطور لن يؤدي إلى محاصيل زراعية جديدة فحسب، بل سيساعد أيضا في ضمان الإمدادات الغذائية للبلاد. بفضل استخدام المواد الخام المحلية وتكنولوجيا الإنتاج الأمثل، كما ستسهم بالمنافسة في السوق العالمية.
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علوم
علماء روس يطورون محفز نمو للنباتات يزيد الإنتاج بنسبة 50%
نجح علماء وخبراء من جامعة ياروسلافل الحكومية التقنية في روسيا بتطوير محفز نمو للنباتات القادر على زيادة الإنتاجية بنسبة 50% وأكثر.
وذكرت جامعة ياروسلافل الحكومية التقنية في بيانها أن المنتج الجديد مناسب للزراعة في البيوت الزجاجية ولا يسرع إنبات البذور فحسب، بل يقوي أيضًا نظام الجذر، حيث تلعب منشطات نمو النبات دورا مهما في الزراعة الحديثة لأنها تنشط عملياتها الفسيولوجية.
وأكدت الجامعة في بيانها على أهمية هذا المحفز الذي يمكن استخدامه في ظروف ومختلفة وبكميات كبيرة لإنتاج المحاصيل المختلفة، لافتة إلى أن العلماء قاموا بتطوير منشط يسرع إنبات البذور ويعزز تطوير نظام جذر قوي له تأثير إيجابي على المحصول، كما يظهر المنتج كفاءة عالية ليس فقط في الأراضي المفتوحة بل في البيوت البلاستيكية التي يتم استخدامها للمزروعات والمحاصيل.
وبحسب الجامعة، أثبتت الاختبارات أن المحفز يزيد من إنتاجية القمح الربيعي بشكل ملحوظ مقارنة بالوسائل الطبيعية، ويزداد عدد الحبوب ووزنها كذلك.
وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة في قسم التكنولوجيا الكيميائية للمواد النشطة بيولوجيا في الجامعة، نينا غيراسيموفا، إن الحد الأقصى للزيادة في المحصول مقارنة بالإنتاج الطبيعي هو تقريبا 41.2 - 63.0 في المئة.
ووفقا للباحثين، فإن هذا التطور لن يؤدي إلى محاصيل زراعية جديدة فحسب، بل سيساعد أيضا في ضمان الإمدادات الغذائية للبلاد. بفضل استخدام المواد الخام المحلية وتكنولوجيا الإنتاج الأمثل، كما ستسهم بالمنافسة في السوق العالمية.