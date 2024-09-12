https://sarabic.ae/20240912/عمره-4500-عام-باحثة-تنجح-في-إعادة-عطر-للحياة-بعد-فك-تركيبته-من-لوح-أثري-فيديو-1092655270.html

عمره 4500 عام.. باحثة تنجح في إعادة عطر للحياة بعد فك تركيبته من لوح أثري.. فيديو

عمره 4500 عام.. باحثة تنجح في إعادة عطر للحياة بعد فك تركيبته من لوح أثري.. فيديو

سبوتنيك عربي

نجحت باحثة أكاديمية تركية في التاريخ والتراث بإنتاج عطر استخدمه السومريون قبل 4500 عام، وتركوا مكوناته محفورة على لوح طيني. 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T19:02+0000

2024-09-12T19:02+0000

2024-09-12T19:02+0000

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وحسب وكالة "إخلاص" التركية، مزجت طالبة الدكتوراة في تخصص العطور القديمة، مريم غوكسال، مجموعة مواد متوفرة من أصل 17 مادة عطرية مكتوبة على لوح طيني يعود إلى الحضارة السومرية التي عاشت في بلاد ما بين النهرين، وتقع اليوم في العراق.وتمكنت الباحثة التركية في مرحلة ثانية من إعداد العطر، وتحويله من حالته الصلبة إلى الحالة السائلة، ليكون مشابهاً للعطور العصرية، لكنه الأقدم إطلاقا. ووفقا للوكالة، عثر فريق تنقيب على اللوح الطيني في بلاد ما بين النهرين، عام 1929، وهو محفوظ في إحدى الجامعات الألمانية حالياً، بعد أن ترجمه من النقوش السومرية للغات العصرية الباحث ألفريد بول في عام 1937.وبدأت فكرة إنتاج العطر عبر البروفيسور يوسف كلتش، وهو أستاذ سابق لطالبة الدكتوراة، ويشغل أيضاً منصب رئيس قسم الآثار والتاريخ في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة "باموك كالي" التركية.ووقع البروفيسور التركي على صورة اللوح الطيني، بينما كان يعد مع طالبته السابقة كتاباً عن العطور القديمة، وأبلغها أن اللوح يضم مكونات عطر سومري، لتبدأ هي بتركيبه.وقال البروفيسور كلتش إن العطر الذي أعدته طالبته هو أقدم عطر في العالم حتى الآن، وكان يستخدم بكثرة من قبل الملكة السومرية "بوابي" والشعب السومري.وأضاف أن العطور كانت تستخدم على نطاق واسع، خاصة من قبل النساء السومريات، إذ كشف التنقيب في مقبرة الملكة السومرية "بوابي" عن مستحضرات تجميل متنوعة، بالإضافة إلى زجاجات عطر متنوعة. وأوضحت غوكسال أن العطر يحتوي على روائح مثل الورد والزعفران والمسك والعنبر، مضيفةً أن روائح تلك المكونات كانت مفضلة لإعداد العطور الفاخرة منذ تلك الحقبة القديمة وحتى اليوم.

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