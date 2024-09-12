أطرف الصور لهذا الأسبوع

رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في لقطة طريفة أثناء حديثها إلى الرئيس التنفيذي لشركة "المنزل الأوروبي" أمبروسيتي فاليريو دي مولي، في منتدى أمبروسيتي، شمالي إيطاليا.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في لقطة طريفة أثناء حديثها إلى الرئيس التنفيذي لشركة "المنزل الأوروبي" أمبروسيتي فاليريو دي مولي، في منتدى أمبروسيتي، شمالي إيطاليا.
عارضو أزياء يقدمون أحد العروض، خلال أسبوع الموضة الصيني لربيع وصيف 2025 في بكين، الصين.
عارضو أزياء يقدمون أحد العروض، خلال أسبوع الموضة الصيني لربيع وصيف 2025 في بكين، الصين.
صورة لخنزير يتخبط في الوحل على مشارف قرية بوتراختي في جمهورية خاكاسيا، روسيا.
صورة لخنزير يتخبط في الوحل على مشارف قرية بوتراختي في جمهورية خاكاسيا، روسيا.
أحد المشجعين في زي عجوز يلتقط صورة "سيلفي" أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية بين فريق "لوس أنجلوس تشارجرز" وفريق "لاس فيغاس رايدرز"، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
أحد المشجعين في زي عجوز يلتقط صورة "سيلفي" أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية بين فريق "لوس أنجلوس تشارجرز" وفريق "لاس فيغاس رايدرز"، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
صورة لأطفال يلوحون لرجال الدين وهم يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا "تخليدا لذكرى اسم مريم المقدس" الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة.
صورة لأطفال يلوحون لرجال الدين وهم يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا "تخليدا لذكرى اسم مريم المقدس" الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة.
لقطة طريفة لكلب يدعى "فلوكي" وهو يلعب كرة الطائرة، على شاطئ ليبلون في ريو دي جانيرو، البرازيل.
لقطة طريفة لكلب يدعى "فلوكي" وهو يلعب كرة الطائرة، على شاطئ ليبلون في ريو دي جانيرو، البرازيل.
صورة لبائع يأخذ قيلولة في متجره، الذي يبيع فيه ألعابا للأطفال في بكين، الصين.
صورة لبائع يأخذ قيلولة في متجره، الذي يبيع فيه ألعابا للأطفال في بكين، الصين.
مباراة كرة قدم في الوحل في ملعب "مود بول" في نورث كونواي، الولايات المتحدة.
مباراة كرة قدم في الوحل في ملعب "مود بول" في نورث كونواي، الولايات المتحدة.