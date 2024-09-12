أطرف الصور لهذا الأسبوع

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رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في لقطة طريفة أثناء حديثها إلى الرئيس التنفيذي لشركة "المنزل الأوروبي" أمبروسيتي فاليريو دي مولي، في منتدى أمبروسيتي، شمالي إيطاليا.