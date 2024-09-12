أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية انضمام العرب لدعوى أفريقيا ضد إسرائيل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد عملية معبر الكرامة وتداعياته على العلاقات مع الأردن
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 12.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

10:37 GMT 12.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Luca Bruno

رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في لقطة طريفة أثناء حديثها إلى الرئيس التنفيذي لشركة "المنزل الأوروبي" أمبروسيتي فاليريو دي مولي، في منتدى أمبروسيتي، شمالي إيطاليا.

رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في لقطة طريفة أثناء حديثها إلى الرئيس التنفيذي لشركة &quot;المنزل الأوروبي&quot; أمبروسيتي فاليريو دي مولي، في منتدى أمبروسيتي، شمالي إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Luca Bruno

رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في لقطة طريفة أثناء حديثها إلى الرئيس التنفيذي لشركة "المنزل الأوروبي" أمبروسيتي فاليريو دي مولي، في منتدى أمبروسيتي، شمالي إيطاليا.

© AP Photo / Andy Wong

عارضو أزياء يقدمون أحد العروض، خلال أسبوع الموضة الصيني لربيع وصيف 2025 في بكين، الصين.

عارضو أزياء يقدمون أحد العروض، خلال أسبوع الموضة الصيني لربيع وصيف 2025 في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong

عارضو أزياء يقدمون أحد العروض، خلال أسبوع الموضة الصيني لربيع وصيف 2025 في بكين، الصين.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لخنزير يتخبط في الوحل على مشارف قرية بوتراختي في جمهورية خاكاسيا، روسيا.

صورة لخنزير يتخبط في الوحل على مشارف قرية بوتراختي في جمهورية خاكاسيا، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لخنزير يتخبط في الوحل على مشارف قرية بوتراختي في جمهورية خاكاسيا، روسيا.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

أحد المشجعين في زي عجوز يلتقط صورة "سيلفي" أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية بين فريق "لوس أنجلوس تشارجرز" وفريق "لاس فيغاس رايدرز"، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

أحد المشجعين في زي عجوز يلتقط صورة &quot;سيلفي&quot; أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية بين فريق &quot;لوس أنجلوس تشارجرز&quot; وفريق &quot;لاس فيغاس رايدرز&quot;، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

أحد المشجعين في زي عجوز يلتقط صورة "سيلفي" أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية بين فريق "لوس أنجلوس تشارجرز" وفريق "لاس فيغاس رايدرز"، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Gregorio Borgia

صورة لأطفال يلوحون لرجال الدين وهم يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا "تخليدا لذكرى اسم مريم المقدس" الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة.

صورة لأطفال يلوحون لرجال الدين وهم يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا &quot;تخليدا لذكرى اسم مريم المقدس&quot; الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gregorio Borgia

صورة لأطفال يلوحون لرجال الدين وهم يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا "تخليدا لذكرى اسم مريم المقدس" الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة.

© AP Photo / Bruna Prado

لقطة طريفة لكلب يدعى "فلوكي" وهو يلعب كرة الطائرة، على شاطئ ليبلون في ريو دي جانيرو، البرازيل.

لقطة طريفة لكلب يدعى &quot;فلوكي&quot; وهو يلعب كرة الطائرة، على شاطئ ليبلون في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bruna Prado

لقطة طريفة لكلب يدعى "فلوكي" وهو يلعب كرة الطائرة، على شاطئ ليبلون في ريو دي جانيرو، البرازيل.

© AP Photo / Andy Wong

صورة لبائع يأخذ قيلولة في متجره، الذي يبيع فيه ألعابا للأطفال في بكين، الصين.

صورة لبائع يأخذ قيلولة في متجره، الذي يبيع فيه ألعابا للأطفال في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong

صورة لبائع يأخذ قيلولة في متجره، الذي يبيع فيه ألعابا للأطفال في بكين، الصين.

© AP Photo / Robert F. Bukaty

مباراة كرة قدم في الوحل في ملعب "مود بول" في نورث كونواي، الولايات المتحدة.

مباراة كرة قدم في الوحل في ملعب &quot;مود بول&quot; في نورث كونواي، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Robert F. Bukaty

مباراة كرة قدم في الوحل في ملعب "مود بول" في نورث كونواي، الولايات المتحدة.

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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
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