https://sarabic.ae/20240913/أضخم-قوة-دبابات-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-تعرف-إلى-الـ9-الكبار-1092678168.html
أضخم قوة دبابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... تعرف إلى الـ9 الكبار
أضخم قوة دبابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... تعرف إلى الـ9 الكبار
سبوتنيك عربي
تمتلك مصر أضخم قوة دبابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحتل المرتبة الـ3 عالميا، بينما تأتي في المرتبة الأولى عربيا. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T12:08+0000
2024-09-13T12:08+0000
2024-09-13T12:08+0000
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ويأتي الأردن في المرتبة الـ9 في المنطقة ورقم 20 عالميا، بينما تأتي إسرائيل في المرتبة الـ8 في الشرق الأوسط ورقم 18 عالميا.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
أضخم قوة دبابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... تعرف إلى الـ9 الكبار
تمتلك مصر أضخم قوة دبابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحتل المرتبة الـ3 عالميا، بينما تأتي في المرتبة الأولى عربيا.
ويأتي الأردن في المرتبة الـ9 في المنطقة ورقم 20 عالميا، بينما تأتي إسرائيل في المرتبة الـ8 في الشرق الأوسط ورقم 18 عالميا.