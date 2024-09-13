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خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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عالم سبوتنيك
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انفجار سيارة بالقرب من مركز شرطة إسرائيلي في مدينة عكا.. فيديو
انفجار سيارة بالقرب من مركز شرطة إسرائيلي في مدينة عكا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب شخص بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، إثر انفجار سيارة بالقرب من مركز للشرطة في مدينة عكا. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T19:41+0000
2024-09-13T19:56+0000
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وقالت خدمة الإنقاذ التابعة لنجمة داوود الحمراء، إنها تعالج رجلا في الثلاثينيات من عمره، أصيب بجروح بالغة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى أن المحققين موجودون في مكان الحادث في البلدة القديمة في عكا، ومن المرجح أن يكون الحادث جنائيا وليس إرهابيا.ويأتي الحادث بعد يوم من انفجار سيارة وحريق لاحق في مدينة الرملة، بوسط إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن العديد من قادة المجتمع العربي الإسرائيلي، وجهوا اتهامات إلى الشرطة الإسرائيلية بالفشل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات الإجرامية القوية، وتجاهل العنف إلى حد كبير، والذي يشمل الخلافات العائلية وحروب العصابات والعنف ضد المرأة.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

انفجار سيارة بالقرب من مركز شرطة إسرائيلي في مدينة عكا.. فيديو

19:41 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 19:56 GMT 13.09.2024)
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiاعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في دير مشعل بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، فلسطين 17 يوليو/ تموز 2017
اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في دير مشعل بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، فلسطين 17 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
تابعنا عبر
أصيب شخص بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، إثر انفجار سيارة بالقرب من مركز للشرطة في مدينة عكا.
وقالت خدمة الإنقاذ التابعة لنجمة داوود الحمراء، إنها تعالج رجلا في الثلاثينيات من عمره، أصيب بجروح بالغة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى أن المحققين موجودون في مكان الحادث في البلدة القديمة في عكا، ومن المرجح أن يكون الحادث جنائيا وليس إرهابيا.
ويأتي الحادث بعد يوم من انفجار سيارة وحريق لاحق في مدينة الرملة، بوسط إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن العديد من قادة المجتمع العربي الإسرائيلي، وجهوا اتهامات إلى الشرطة الإسرائيلية بالفشل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات الإجرامية القوية، وتجاهل العنف إلى حد كبير، والذي يشمل الخلافات العائلية وحروب العصابات والعنف ضد المرأة.
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