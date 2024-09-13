بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا

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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
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صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
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نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
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29 د
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حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
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ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
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183 د
مساحة حرة
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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صدى الحياة
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بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر حكومية سورية أن ورش مؤسسة المياه مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "اليونسيف" بحماية وترفيق من... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T19:53+0000
2024-09-13T19:53+0000
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ويأتي هذا التطور المهم بعد اتصالات مكوكية وتنسيق حكومي سوري مع المنظمات الدولية ومنها "اليونسيف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي، استمرت لأشهر طويلة للضغط على الأطراف المتسببة بتوقف المحطة منذ عام تقريباً. وأوضحت المصادر بتوجه أعضاء من منظمة الأمم المتحدة "اليونسيف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر وورش مؤسسة المياه إلى ريف رأس العين ،حيث دخلوا عبر 4 عربات جيب مصفحة، وسيارة فان، و3 مدرعات عسكرية روسية، وسط حماية جوية من مروحيتين روسيتين.وتابعت المصادر أن الهدف من دخول الورش بتنسيق دولي وحكومي سوري بحماية من القوات الروسية هو تفقد المحطة على مدار 10 أيام متتالية، وقادمة ولمدة 6 ساعات يومياً، يتم خلالها تفقد الآبار ومستلزماتها الكهربائية والميكانيكية وتأمين خط كهرباء خاص للمحطة كخطوة أولى.وتعتبر محطة آبار علوك في ريف رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة والتي تضم 34 بئراً و6 محطات ضخ أفقية، المصدر الوحيد لمليون مدني سوري بمياه الشرب في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.ويعاني مليون سوري في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والريف الغربي لمحافظة الحسكة من ظروف إنسانية صعبة نتيجة انقطاع المياه عنهم واعتمادهم على مياه الصهاريج غير الموثوقة في ظل موجة حرارة شديدة شهدتها منطقة الجزيرة السورية وانتشار الأمراض السارية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا

بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا

19:53 GMT 13.09.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiaبحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر حكومية سورية أن ورش مؤسسة المياه مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "اليونسيف" بحماية وترفيق من الشرطة العسكرية الروسية دخلوا، اليوم الجمعة 13 أيلول/سبتمبر، إلى محطة آبار علوك في ريف رأس العين في ريف محافظة الحسكة، والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مدني سوري.
ويأتي هذا التطور المهم بعد اتصالات مكوكية وتنسيق حكومي سوري مع المنظمات الدولية ومنها "اليونسيف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي، استمرت لأشهر طويلة للضغط على الأطراف المتسببة بتوقف المحطة منذ عام تقريباً.
وأوضحت المصادر بتوجه أعضاء من منظمة الأمم المتحدة "اليونسيف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر وورش مؤسسة المياه إلى ريف رأس العين ،حيث دخلوا عبر 4 عربات جيب مصفحة، وسيارة فان، و3 مدرعات عسكرية روسية، وسط حماية جوية من مروحيتين روسيتين.
© Sputnik . Attia Al-Attiaبحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتابعت المصادر أن الهدف من دخول الورش بتنسيق دولي وحكومي سوري بحماية من القوات الروسية هو تفقد المحطة على مدار 10 أيام متتالية، وقادمة ولمدة 6 ساعات يومياً، يتم خلالها تفقد الآبار ومستلزماتها الكهربائية والميكانيكية وتأمين خط كهرباء خاص للمحطة كخطوة أولى.
© Sputnik . Attia Al-Attiaبحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتعتبر محطة آبار علوك في ريف رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة والتي تضم 34 بئراً و6 محطات ضخ أفقية، المصدر الوحيد لمليون مدني سوري بمياه الشرب في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.
© Sputnik . Attia Al-Attiaبحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
ويعاني مليون سوري في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والريف الغربي لمحافظة الحسكة من ظروف إنسانية صعبة نتيجة انقطاع المياه عنهم واعتمادهم على مياه الصهاريج غير الموثوقة في ظل موجة حرارة شديدة شهدتها منطقة الجزيرة السورية وانتشار الأمراض السارية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي20:07 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
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