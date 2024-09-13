بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attiaبحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر حكومية سورية أن ورش مؤسسة المياه مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "اليونسيف" بحماية وترفيق من الشرطة العسكرية الروسية دخلوا، اليوم الجمعة 13 أيلول/سبتمبر، إلى محطة آبار علوك في ريف رأس العين في ريف محافظة الحسكة، والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مدني سوري.
ويأتي هذا التطور المهم بعد اتصالات مكوكية وتنسيق حكومي سوري مع المنظمات الدولية ومنها "اليونسيف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي، استمرت لأشهر طويلة للضغط على الأطراف المتسببة بتوقف المحطة منذ عام تقريباً.
وأوضحت المصادر بتوجه أعضاء من منظمة الأمم المتحدة "اليونسيف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر وورش مؤسسة المياه إلى ريف رأس العين ،حيث دخلوا عبر 4 عربات جيب مصفحة، وسيارة فان، و3 مدرعات عسكرية روسية، وسط حماية جوية من مروحيتين روسيتين.
© Sputnik . Attia Al-Attiaبحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتابعت المصادر أن الهدف من دخول الورش بتنسيق دولي وحكومي سوري بحماية من القوات الروسية هو تفقد المحطة على مدار 10 أيام متتالية، وقادمة ولمدة 6 ساعات يومياً، يتم خلالها تفقد الآبار ومستلزماتها الكهربائية والميكانيكية وتأمين خط كهرباء خاص للمحطة كخطوة أولى.
© Sputnik . Attia Al-Attiaبحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتعتبر محطة آبار علوك في ريف رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة والتي تضم 34 بئراً و6 محطات ضخ أفقية، المصدر الوحيد لمليون مدني سوري بمياه الشرب في مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها.
© Sputnik . Attia Al-Attiaبحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
بحماية من الشرطة الروسية.. ورش فنية تدخل محطة للمياه لإعادة تشغيلها شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
ويعاني مليون سوري في مدينة الحسكة وبلدة تل تمر والريف الغربي لمحافظة الحسكة من ظروف إنسانية صعبة نتيجة انقطاع المياه عنهم واعتمادهم على مياه الصهاريج غير الموثوقة في ظل موجة حرارة شديدة شهدتها منطقة الجزيرة السورية وانتشار الأمراض السارية.