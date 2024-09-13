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https://sarabic.ae/20240913/بوبيندزا-يخدع-الزمالك-المصري-ويصل-رومانيا-للانضمام-لرابيد-بوخارست-فيديو-1092680932.html
بوبيندزا يخدع الزمالك المصري ويصل رومانيا للانضمام لرابيد بوخارست... فيديو
بوبيندزا يخدع الزمالك المصري ويصل رومانيا للانضمام لرابيد بوخارست... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا إلى العاصمة الرومانية، اليوم الجمعة، تمهيدا للانضمام إلى نادي رابيد بوخارست. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T13:06+0000
2024-09-13T13:06+0000
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وحسب موقع "فاناتيك" الروماني، قال بوبيندزا، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله المطار: "لا أريد التعليق عن أي شيء عن الزمالك".وتابع: "وكيل أعمالي والنادي أقنعاني بالقدوم، اللاعب الكاميروني كلينتون نجي موجود هنا أيضا، لقد وقع للتو مع النادي، وأنا أعرفه، وتحدثت معه وأخبرني بأشياء جيدة عن هذا النادي". وعن نادي رابيد بوخارست، قال بوبيندزا "أعلم أنه فريق كبير، المدرب يثق بي، لقد تحدثت معه كثيرًا قبل مجيئي. كان الأمر مهما كثيرا. أريد أن أقدم كل شيء للنادي".وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك المصري عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الغابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة.وحسب تصريحات إدارة الزمالك، فإن النادي سيلجأ إلى المسار القانوني ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه.يشار إلى أن بوبيندزا كان قد بدأ مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.وسبق للاعب الغابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي، وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 آخرين، كما يملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الغابون سجل خلالهم 5 أهداف.
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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار
رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار

بوبيندزا يخدع الزمالك المصري ويصل رومانيا للانضمام لرابيد بوخارست... فيديو

13:06 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Ahmed Abd el-Gwadجماهير الزمالك حزينة لخسارة فريقها بعد احدى المبارايات
جماهير الزمالك حزينة لخسارة فريقها بعد احدى المبارايات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Ahmed Abd el-Gwad
تابعنا عبر
وصل المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا إلى العاصمة الرومانية، اليوم الجمعة، تمهيدا للانضمام إلى نادي رابيد بوخارست.
وحسب موقع "فاناتيك" الروماني، قال بوبيندزا، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله المطار: "لا أريد التعليق عن أي شيء عن الزمالك".
وأضاف: "أنا سعيد ومتحمس للقدوم إلى هنا، أعتقد أنه سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لي، آمل أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لي وللفريق".
وتابع: "وكيل أعمالي والنادي أقنعاني بالقدوم، اللاعب الكاميروني كلينتون نجي موجود هنا أيضا، لقد وقع للتو مع النادي، وأنا أعرفه، وتحدثت معه وأخبرني بأشياء جيدة عن هذا النادي".
وعن نادي رابيد بوخارست، قال بوبيندزا "أعلم أنه فريق كبير، المدرب يثق بي، لقد تحدثت معه كثيرًا قبل مجيئي. كان الأمر مهما كثيرا. أريد أن أقدم كل شيء للنادي".
وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك المصري عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الغابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة.
وحسب تصريحات إدارة الزمالك، فإن النادي سيلجأ إلى المسار القانوني ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه.
يشار إلى أن بوبيندزا كان قد بدأ مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.
وسبق للاعب الغابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي، وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.
وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 آخرين، كما يملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الغابون سجل خلالهم 5 أهداف.
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