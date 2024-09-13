بوبيندزا يخدع الزمالك المصري ويصل رومانيا للانضمام لرابيد بوخارست... فيديو
© AP Photo / Ahmed Abd el-Gwadجماهير الزمالك حزينة لخسارة فريقها بعد احدى المبارايات
© AP Photo / Ahmed Abd el-Gwad
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وصل المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا إلى العاصمة الرومانية، اليوم الجمعة، تمهيدا للانضمام إلى نادي رابيد بوخارست.
وحسب موقع "فاناتيك" الروماني، قال بوبيندزا، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله المطار: "لا أريد التعليق عن أي شيء عن الزمالك".
وأضاف: "أنا سعيد ومتحمس للقدوم إلى هنا، أعتقد أنه سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لي، آمل أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لي وللفريق".
🚨 Gabon international Aaron Boupendza, arrived in Romania a few hours ago to join Rapid Bucharest.— Africa Soccer Zone (@AfricaSoccer_zn) September 13, 2024
❌ The problem is, Zamalek announced they have signed him 4 days ago.
😅 The Egyptian club claims to have a pre-contract signed, but the player says he knows nothing about it. pic.twitter.com/3Gmcx220FX
وتابع: "وكيل أعمالي والنادي أقنعاني بالقدوم، اللاعب الكاميروني كلينتون نجي موجود هنا أيضا، لقد وقع للتو مع النادي، وأنا أعرفه، وتحدثت معه وأخبرني بأشياء جيدة عن هذا النادي".
وعن نادي رابيد بوخارست، قال بوبيندزا "أعلم أنه فريق كبير، المدرب يثق بي، لقد تحدثت معه كثيرًا قبل مجيئي. كان الأمر مهما كثيرا. أريد أن أقدم كل شيء للنادي".
Aaron Boupendza has arrived in Romania and now set to sign for FC Rapid București. 🚨🇬🇦— Micky Jnr (@MickyJnr__) September 13, 2024
• signing for two clubs in a space of weeks.
• ITC with Zamalek SC in Cairo.
I look forward to a big drama ahead. #AfricanFootbal#Transfers pic.twitter.com/eUIimw8Ve8
وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك المصري عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الغابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة.
وحسب تصريحات إدارة الزمالك، فإن النادي سيلجأ إلى المسار القانوني ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه.
يشار إلى أن بوبيندزا كان قد بدأ مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.
أرون بوبيندزا عند سؤاله عن الزمالك بعد وصوله إلى بوخارست تمهيدًا للتوقيع مع رابيد.— Ayman Soliman (@asolimana67) September 13, 2024
"ليس لدي أي تعليق حول ذلك، أسف" pic.twitter.com/ePprZdMuxQ
وسبق للاعب الغابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي، وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.
وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 آخرين، كما يملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الغابون سجل خلالهم 5 أهداف.