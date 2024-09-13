https://sarabic.ae/20240913/بوبيندزا-يخدع-الزمالك-المصري-ويصل-رومانيا-للانضمام-لرابيد-بوخارست-فيديو-1092680932.html

بوبيندزا يخدع الزمالك المصري ويصل رومانيا للانضمام لرابيد بوخارست... فيديو

بوبيندزا يخدع الزمالك المصري ويصل رومانيا للانضمام لرابيد بوخارست... فيديو

سبوتنيك عربي

وصل المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا إلى العاصمة الرومانية، اليوم الجمعة، تمهيدا للانضمام إلى نادي رابيد بوخارست. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T13:06+0000

2024-09-13T13:06+0000

2024-09-13T13:06+0000

مجتمع

رياضة

منوعات

أخبار كرة القدم

أخبار الزمالك اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102690/67/1026906757_0:241:4605:2831_1920x0_80_0_0_24a05d21af6ae725085cd36d7ce82b2a.jpg

وحسب موقع "فاناتيك" الروماني، قال بوبيندزا، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله المطار: "لا أريد التعليق عن أي شيء عن الزمالك".وتابع: "وكيل أعمالي والنادي أقنعاني بالقدوم، اللاعب الكاميروني كلينتون نجي موجود هنا أيضا، لقد وقع للتو مع النادي، وأنا أعرفه، وتحدثت معه وأخبرني بأشياء جيدة عن هذا النادي". وعن نادي رابيد بوخارست، قال بوبيندزا "أعلم أنه فريق كبير، المدرب يثق بي، لقد تحدثت معه كثيرًا قبل مجيئي. كان الأمر مهما كثيرا. أريد أن أقدم كل شيء للنادي".وفي وقت سابق، أعلن نادي الزمالك المصري عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الغابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة.وحسب تصريحات إدارة الزمالك، فإن النادي سيلجأ إلى المسار القانوني ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه.يشار إلى أن بوبيندزا كان قد بدأ مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.وسبق للاعب الغابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي، وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 آخرين، كما يملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الغابون سجل خلالهم 5 أهداف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار الزمالك اليوم, الأخبار