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تريزيجيه يحقق النصر في أولى مبارياته مع "الريان القطري".. صور وفيديو
تريزيجيه يحقق النصر في أولى مبارياته مع "الريان القطري".. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
حقق اللاعب المصري الدولي، محمود تريزيجيه، اليوم الجمعة، الفوز في أولي مبارياته مع فريق "الريان القطري"، والتي خاضها ضد الشحانية، بنتيجة (4-2)، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر
2024-09-13T18:18+0000
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وأحرز تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بينما سجل الهدف الثاني، روجر جيديس، في الدقيقة التاسعة، بينما يسجل جوليين دي سارت الهدف الثالث في الدقيقة 15، ويحرز روجر جيديس الهدف الرابع.وكان محمود تريزيجيه انضم إلى فريق "الريان القطري" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي.ومع نتيجة مبارة اليوم، ارتفع رصيد "الريان القطري" إلى 6 نقاط، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب. وكان محمود تريزيجيه أعلن انضمامه لمنتخب "الريان القطري"، في مطلع الشهر الجاري، وأكد أنه "تحد جديد" في مشواره الكروي.
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أخبار كرة القدم, رياضة, قطر, أخبار قطر اليوم
أخبار كرة القدم, رياضة, قطر, أخبار قطر اليوم

تريزيجيه يحقق النصر في أولى مبارياته مع "الريان القطري".. صور وفيديو

18:18 GMT 13.09.2024
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حقق اللاعب المصري الدولي، محمود تريزيجيه، اليوم الجمعة، الفوز في أولي مبارياته مع فريق "الريان القطري"، والتي خاضها ضد منتخب الشحانية، بنتيجة (4-2)، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.
وأحرز تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بينما سجل الهدف الثاني، روجر جيديس، في الدقيقة التاسعة، بينما يسجل جوليين دي سارت الهدف الثالث في الدقيقة 15، ويحرز روجر جيديس الهدف الرابع.
وكان محمود تريزيجيه انضم إلى فريق "الريان القطري" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي.
ومع نتيجة مبارة اليوم، ارتفع رصيد "الريان القطري" إلى 6 نقاط، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.
وكان محمود تريزيجيه أعلن انضمامه لمنتخب "الريان القطري"، في مطلع الشهر الجاري، وأكد أنه "تحد جديد" في مشواره الكروي.
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