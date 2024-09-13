تريزيجيه يحقق النصر في أولى مبارياته مع "الريان القطري".. صور وفيديو
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حقق اللاعب المصري الدولي، محمود تريزيجيه، اليوم الجمعة، الفوز في أولي مبارياته مع فريق "الريان القطري"، والتي خاضها ضد منتخب الشحانية، بنتيجة (4-2)، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.
وأحرز تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بينما سجل الهدف الثاني، روجر جيديس، في الدقيقة التاسعة، بينما يسجل جوليين دي سارت الهدف الثالث في الدقيقة 15، ويحرز روجر جيديس الهدف الرابع.
وكان محمود تريزيجيه انضم إلى فريق "الريان القطري" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي.
هدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 13, 2024
في ظهوره الأول.. الدولي المصري محمود تريزيجيه يسجل هدفه الأول.. الريان يتقدم 1 - 0 على الشحانية في الدقيقة 5#قنوات_الكاس || #منصة_شوف#دوري_نجوم_أريدُ pic.twitter.com/xVqRwo0p0s
برباعية " الرهيب " يعبر نادي الشحانية 💪❤️.— AlRayyanSC | نادي الريان (@AlrayyanSC) September 13, 2024
⚽️⚽️ روجر
⚽️ تريزيجيه
⚽️ دي سارت#الريان_الشحانية | #الريان pic.twitter.com/oMU1WtaCwn
ومع نتيجة مبارة اليوم، ارتفع رصيد "الريان القطري" إلى 6 نقاط، ليصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.
وكان محمود تريزيجيه أعلن انضمامه لمنتخب "الريان القطري"، في مطلع الشهر الجاري، وأكد أنه "تحد جديد" في مشواره الكروي.