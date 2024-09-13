https://sarabic.ae/20240913/رجل-يضع-كاميرا-مراقبة-فوق-رأس-ابنته-لهذا-السبب-فيديو-1092691913.html
رجل يضع كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته لهذا السبب.. فيديو
رجل يضع كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته لهذا السبب.. فيديو
سبوتنيك عربي
قام رجل بتثبيت كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته الشابة، وهو التصرف الغريب الذي جذب آلاف المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T17:23+0000
2024-09-13T17:23+0000
2024-09-13T17:23+0000
نادي الفيديو
منوعات
باكستان
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وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطع مصور لابنة الرجل الذي هو من باكستان، وهي تتحدث خلال مقابلة معها، بينما الكاميرا مثبتة فوق رأسها، وتوضح أن والدها قرر اتخاذ ذلك الإجراء بغرض "مراقبتها وحمايتها"، وأن يتتبعها أينما ذهبت.وعندما سُئلت الفتاة عما إذا كانت تشعر بالضيق من تصرف والدها، أجابت الفتاة بالنفي، وبررت ذلك بالحادثة التي وقعت في مدينة كراتشي، حيث تعرضت امرأة للقتل، وتابعت: "لا أحد في مأمن".وأضافت أن والدها سيكون بمثابة "حارسها الأمني"، بمساعدة كاميرا المراقبة، والذي "سيرصدها من الآن فصاعدا"، بحسب قولها.
باكستان
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, باكستان
نادي الفيديو, منوعات, باكستان
رجل يضع كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته لهذا السبب.. فيديو
قام رجل بتثبيت كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته الشابة، وهو التصرف الغريب الذي جذب آلاف المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطع مصور لابنة الرجل الذي هو من باكستان، وهي تتحدث خلال مقابلة معها، بينما الكاميرا مثبتة فوق رأسها، وتوضح أن والدها قرر اتخاذ ذلك الإجراء بغرض "مراقبتها وحمايتها"، وأن يتتبعها أينما ذهبت.
وعندما سُئلت الفتاة عما إذا كانت تشعر بالضيق من تصرف والدها، أجابت الفتاة بالنفي، وبررت ذلك بالحادثة التي وقعت في مدينة كراتشي، حيث تعرضت امرأة للقتل، وتابعت: "لا أحد في مأمن".
وأضافت أن والدها سيكون بمثابة "حارسها الأمني"، بمساعدة كاميرا المراقبة، والذي "سيرصدها من الآن فصاعدا"، بحسب قولها.