رجل يضع كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته لهذا السبب.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240913/رجل-يضع-كاميرا-مراقبة-فوق-رأس-ابنته-لهذا-السبب-فيديو-1092691913.html
رجل يضع كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته لهذا السبب.. فيديو
رجل يضع كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته لهذا السبب.. فيديو
سبوتنيك عربي
قام رجل بتثبيت كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته الشابة، وهو التصرف الغريب الذي جذب آلاف المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T17:23+0000
2024-09-13T17:23+0000
نادي الفيديو
منوعات
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092691734_0:0:1435:807_1920x0_80_0_0_b7d305ac37c16556b4d732197372af84.jpg
وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطع مصور لابنة الرجل الذي هو من باكستان، وهي تتحدث خلال مقابلة معها، بينما الكاميرا مثبتة فوق رأسها، وتوضح أن والدها قرر اتخاذ ذلك الإجراء بغرض "مراقبتها وحمايتها"، وأن يتتبعها أينما ذهبت.وعندما سُئلت الفتاة عما إذا كانت تشعر بالضيق من تصرف والدها، أجابت الفتاة بالنفي، وبررت ذلك بالحادثة التي وقعت في مدينة كراتشي، حيث تعرضت امرأة للقتل، وتابعت: "لا أحد في مأمن".وأضافت أن والدها سيكون بمثابة "حارسها الأمني"، بمساعدة كاميرا المراقبة، والذي "سيرصدها من الآن فصاعدا"، بحسب قولها.
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092691734_160:0:1435:956_1920x0_80_0_0_453e3b4e73efb1cd8169cf50ad502723.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات, باكستان
نادي الفيديو, منوعات, باكستان

رجل يضع كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته لهذا السبب.. فيديو

17:23 GMT 13.09.2024
© Photo / Unsplash/ Rob Sarmiento كاميرا مراقبة
كاميرا مراقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
كاميرا مراقبة
© Photo / Unsplash/ Rob Sarmiento
تابعنا عبر
قام رجل بتثبيت كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته الشابة، وهو التصرف الغريب الذي جذب آلاف المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطع مصور لابنة الرجل الذي هو من باكستان، وهي تتحدث خلال مقابلة معها، بينما الكاميرا مثبتة فوق رأسها، وتوضح أن والدها قرر اتخاذ ذلك الإجراء بغرض "مراقبتها وحمايتها"، وأن يتتبعها أينما ذهبت.
وعندما سُئلت الفتاة عما إذا كانت تشعر بالضيق من تصرف والدها، أجابت الفتاة بالنفي، وبررت ذلك بالحادثة التي وقعت في مدينة كراتشي، حيث تعرضت امرأة للقتل، وتابعت: "لا أحد في مأمن".
وأضافت أن والدها سيكون بمثابة "حارسها الأمني"، بمساعدة كاميرا المراقبة، والذي "سيرصدها من الآن فصاعدا"، بحسب قولها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي17:20 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала