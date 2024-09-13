https://sarabic.ae/20240913/سيدة-سورية-تتصدى-لإحياء-الطباعة-الحموية-المهددة-بالاندثار-بعد-ألفي-عام-من-الازدهار-1092679643.html

سيدة سورية تعيد إحياء "الطباعة الحموية" المهددة بالاندثار بعد ألفي عام من الازدهار

سيدة سورية تعيد إحياء "الطباعة الحموية" المهددة بالاندثار بعد ألفي عام من الازدهار

سبوتنيك عربي

تكافح السيدة السورية سعاد جروس، لإبقاء "الطباعة اليدوية" على القماش فوق سرير الإنعاش التاريخي، بالرغم من التراكم الهائل للمسوغات الموضوعية لاندثارها. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T13:13+0000

2024-09-13T13:13+0000

2024-09-13T13:20+0000

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هذه الطباعة التي لطالما اشتهرت بها مدينتها حماة وسط سوريا، وتكنت باسمها، كافحت الزوال لأكثر من ألفي عام، إلا أن انطلاق شرارة الحرب على سوريا عام 2011، تمكنت منها بعدما اختطفت ما بقي لها من "شيوخ كار" تدوالتها عائلاتهم عبر العصور، فقذفت بهم خارج البلاد، إيذانا باندثار هذه الصناعة كليا في مدينتي حلب ودمشق، مع محاولات حثيثة للبقاء على قيد الحياة في حماة.عبر مبادرة "ولفي" الذي نذرته للحفاظ على ما تبقى من (الطباعة الحموية على القماش بقوالب خشبية)، تحاول الباحثة جروس إيقاظ "طائر الفينيق" المثخن بجراح الاندثار، بعدما خسرت جميع حرفييها إلا واحدا لا يزال يمارسها توارثا من أجداده القدماء، ممهدا الطريق أمام بقائها حكرا على محافظة حماة، دون سواها.وقالت جروس لـ"سبوتنيك":مهنة غارقة بالأصالة.. تتلاشىتعد "الطباعة اليدوية اليدوية على القماش" من الحرف النادرة حول العالم، وقد عرفتها سورية قبل الميلاد، وما تزال تمارس بالوسائل البدائية ذاتها، وهي تعتمد على الكتل الخشبية والحبر المصنوع من مكونات طبيعية، ويرتبط سلسلة من المهن المكملة، كالطباع، والصباغ، وحافر القوالب.وتصنع قوالب الطباعة من خشب صلب، كالأجاص، والبلوط، والجميز، والصفاف، والشوح والزيزفون، أما مصادر ألوانها فهي الصبغات الحمضيّة والقلوية والمثبتة، والكبريتيّة وغيرها، كما تحتاج هذه الصبغات إلى مواد تثبيت من مصدر نباتي أو حيواني أو ترابي، فيما الأقمشة المستخدمة في الطباعة فتتنوع بين القطن، الحرير الطبيعي، الحرير الصناعي.وقالت السيدة جروس: وأضافت: "محافظة حماة كانت تستحوذ على 20 طبّاعا على القماش في عشرينيات القرن الماضي، إلا أن تطور الطباعة الصناعية على القماش، قلّص أعدادهم إلى 3 فقط، كانوا ينشطون في الأسواق السياحية حتى العام 2011، أما اليوم، فقد خرج منهم اثنان، ولم يبق سوى عائلة (حسان حوّا) تواظب في عملها على هذا الفن التراثي".وتؤكد جروس أن اسم "ولفي" جاءت من "الولف أو الوليف" الذي تغنت به أهازيجنا وأغانينا التراثية، فهو الآخر الذي تسكن الروح إليه فلا نشعر معه بالغربة، والعلاقة معه أعمق من الحب وحتى العشق، هي علاقة الأمان والألفة والدفء بما تعنيه من ديمومة، فيما ومنتج "ولفي" وليف الإنسان والبيئة، في زمن باتت معظم ملابسنا مصنوعة من المواد المصنعة.نكافح للبقاء على قيد الحياة تتطلع منسقة مبادرة "ولفي" إلى حماية حرفة الطباعة اليدوية من الزوال، إقله في مدينتها حماة، وهي لذلك لجأت إلى فنانين تشكيليين لإغناء الرسوم التقليدية للطباعة على القماش، برسوم وتشكيلات معاصرة، دون الإخلال بتراثيتها.إلا أن ثمة معوقات بنيوية تعاكسها في مسعاها، فمع تلاشي قدرة الأسواق على استيعاب المنتج تبعا للقدرة الشرائية المتردية التي يعانيها السواد الأعظم من السوريين بسبب الحصار، الأمر الذي تعول السيدة جروس على تعافي الاقتصاد الوطني وعودة القطاع السياحي كما كان عليه قبل الحرب، لتسويق منتجها بين السياح من خارج البلاد.وقالت السيدة جروس: "ولفي" مشروع لحماية التراثتتميز رسوم الطباعة الحموية بأنها مستوحاة من البيئة المحلية مع إضافات جديدة لبعض الرسوم، منها شخصيات تراثية كـ"سيرك أبوعباس الشعبي"، وهو شخصية غريبة الأطوار لا تزال حاضرة في ذاكرة أهل حماة، إضافة إلى نقوش للغة السريانية التي وجدت على مخطوط مقدس عثر عليه في إحدى كنائس المدينة التاريخية، كما تحضر الموسيقى أيضاً في هذه المنتجات من خلال نقش شكل "الربابة" ودلالات على غناء العتابا.تستذكر السيدة جروس العصر الذهبي لهذا التراث الذهبي أيضا: "في تسعينيات القرن الماضي، جرى ابتكار الطباعة بثلاثة ألوان ما جذب انتباه السياح ونشط العمل بشكل واسع، الى أن اندلعت الحرب الإرهابية التي سحقت الحرفيين كما غيرهم من السوريين، وها نحن اليوم نحاول عبر "ولفي" إعادة الروح إلى الطبّاعين والطباعة في آن معا".

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