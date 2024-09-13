https://sarabic.ae/20240913/طلبة-غزة-بلا-مدارس-ومخاوف-من-ضياع-جيل-ثان-مع-بدء-العام-الدراسي--1092676589.html

طلبة غزة بلا مدارس ومخاوف من ضياع جيل ثان مع بدء العام الدراسي

طلبة غزة بلا مدارس ومخاوف من ضياع جيل ثان مع بدء العام الدراسي

سبوتنيك عربي

تستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وقد تسببت الحرب في تدمير التعليم، ودمرت المدارس والجامعات، وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت أنَّ 290 مدرسة... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T11:56+0000

2024-09-13T11:56+0000

2024-09-13T11:56+0000

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ويعاني معظم الطلبة في قطاع غزة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة، وقد أضاعت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 11 شهرا، عاما دراسيا كاملا على طلاب المدارس والجامعات.ووسط هذه الظروف الصعبة يحل عام دراسي جديد على قطاع غزة، وكان من المفترض أن يبدأ نحو 58 ألف طفل دون سن السادسة عامهم الدراسي الأول في غزة، إلا أن الحرب المستمرة على القطاع منذ قرابة عام حرمتهم من التعليم وفرضت واقعا مستمرا من الصراع من أجل الحياة.إحصاءات الـ"يونيسف" عن التعليم في القطاعوينضم هؤلاء الأطفال إلى 625 ألف طفل فقدوا بالفعل فرصهم بالتعليم منذ العام الدراسي الماضي، نتيجة إغلاق جميع المدارس في غزة، مما يعرض مستقبلهم "لخطر الاختفاء" وفقاً لليونيسف.وأضافت إنغرام: "كلما طالت فترة بقاء الطفل خارج المدرسة، كلما زاد خطر تركها بشكل دائم وعدم العودة إليها".ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية، رصدت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 9217 طالبا وطالبة ونحو 397 معلما ومعلمة في عموم القطاع، وتم تسجيل إصابة 14237 طالبا وطالبة و2246 معلما ومعلمة، وتخلف 39 ألف طالب في قطاع غزة عن امتحانات الثانوية العامة،تعليم داخل الخياموأطلقت "الأونروا"، الشهر الماضي، برنامج "العودة إلى التعلّم" في 45 من مراكز اللجوء التابعة لها، حيث قام معلّمون بإعداد ألعاب وقصص وأنشطة فنية وموسيقية ورياضية، للمساعدة في تحسين الصحة النفسية للأطفال.وأعلن عن قرار اتخذته الوزارة بعودة الحياة التعليمية إلى قطاع غزة من خلال الخيام رغم القصف العشوائي، عبر "التعليم الإلكتروني" لجميع الطلبة المتواجدين بغزة وخارجها، وأن تعقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لطلبة غزة، قائلا إن ذلك يعد "من أصعب التحديات".وفي مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، يبذل مجموعة من المعلمين والمعلمات جهودا كبيرة لتعليم الطلبة داخل الخيام.وأضاف: "تتعرض المدرسة إلى مجموعة من العقبات، منها أنَّ هذه المنطقة هي منطقة نزوح تتعرض إلى عمليات لجيش الاحتلال، وبالتالي يضطر مجموعة من الطلبة إلى الغياب عن المدرسة، وكذلك نواجه صعوبة في طباعة المنهاج الدرسي، وهناك معيقات تتعلق بعدم وجود مكافئات مالية للمعلمين، لذلك يؤثر هذا على الغياب المتكرر للمعلمين، لكننا بالرغم من كل هذه المعيقات، نستمر في تعليم الأطفال ومواجهة ضياع عام دراسي جديد".ويعاني معظم الطلبة في قطاع غزة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صعبة، وفي ظل هذه الظروف يبادر بعض المعلمين لتعليم الأطفال النازحين داخل مخيمات النزوح، والتخفيف عنهم من خلال مجموعة من الأنشطة التي تساعدهم كثيرا.وتضيف الطالبة لينا حامد: "الدراسة قبل الحرب كانت أجمل، وكنت أذهب للسوق قبل انطلاق العام الدراسي بأسبوعين على الأقل، لشراء الملابس والحقائب الجديدة، وكذلك لشراء كراسات الكتابة والأقلام، وكانت هناك مواصلات للمدرسة، والمدرسة فيها كل وسائل التعلم والأنشطة، ولكن نحن الآن في الحرب وعلينا التكيف مع الظروف الصعبة، ونحاول عدم خسارة سنة جديدة من عمرنا، فكان من المفترض أن أكون في الصف السادس، لكن الاحتلال أخذ سنة من عمرنا".ودعت اليونسيف إلى إيجاد طرق بديلة لتعليم الأطفال المحرومين في غزة ودعم حق التعليم للأجيال القادمة في فلسطين، في منشور على حسابها الرسمي على منصة إكس.ومن جانبه، حذر مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن أكثر من 600 ألف من أطفال غزة، نصفهم كانوا في مدارس الوكالة، يعانون صدمة شديدة، ويعيشون بين الأنقاض، وجميعهم محرومون من التعليم، وأن إطالة أمد الحرب الإسرائيلية على غزة، سيزيد مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، لتتزايد مخاطر فقدان جيل كامل للتعليم، ما يغذي مشاعر الاستياء أو التطرف.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 343 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,118 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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