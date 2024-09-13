https://sarabic.ae/20240913/كيف-يمكن-لصبغة-الشعر-أن-تسبب-العمى؟-علماء-يكشفون-تفاصيل-مهمة-1092676958.html

كيف يمكن لصبغة الشعر أن تسبب العمى؟... علماء يكشفون تفاصيل مهمة

كيف يمكن لصبغة الشعر أن تسبب العمى؟... علماء يكشفون تفاصيل مهمة

سبوتنيك عربي

اكتشفت مجموعة من العلماء أن استخدام صبغة الشعر يمكن أن تسبب العمى المؤقت، وقام العلماء بدراسة تلك الحالة والكشف عن تفاصيل مهمة بخصوص هذا الموضوع. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T12:04+0000

2024-09-13T12:04+0000

2024-09-13T12:04+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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ووصف العلماء في ورقة علمية حالة من اعتلال الشبكية الناتج عن استخدام صبغات الشعر، حيث قررت إحدى سكان فرنسا البالغة من العمر 61 عامًا القيام بعملية صبغ الشعر في المنزل، وبعد أيام قليلة، بدأت تلاحظ تدهورًا مستمرًا في رؤيتها فتوجهت إلى المستشفى.وأشار العلماء أن "البارافينيلينيديامين" يعد مكونًا شائعًا في العديد من صبغات الشعر، وهو موجود بأعلى التركيزات في المنتجات المخصصة لصبغ الألوان الداكنة.وبحسب العلماء، فإن رؤية المرأة عادت إلى طبيعتها بعد أربعة أشهر من تلقي الرعاية الطبية، وكان سبب اعتلال الشبكية هو حساسية من "البارافينيلينيديامين"، وأثبت الفحص أن المادة الكيميائية دخلت الجسم ليس نتيجة ملامستها للعين.وافترض العلماء أن "البارافينيلينيديامين" قد يدخل مجرى الدم من خلال الصدمات الدقيقة في فروة الرأس، وبالتالي يتداخل مع التفاعلات الكيميائية التي تحافظ على صحة خلايا العين، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "JAMA" لطب العيون.اعتلال الشبكية هو المصطلح الطبي الذي يشير إلى تلف الأوعية الدموية التي تغذي الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، ويؤدي انقطاع تدفق الدم إلى هذا النسيج إلى حدوث عمليات تنكسية، والتي بدورها تؤدي إلى ضمور العصب البصري والعمى الذي لا رجعة فيه.

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