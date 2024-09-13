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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20240913/كيف-يمكن-لصبغة-الشعر-أن-تسبب-العمى؟-علماء-يكشفون-تفاصيل-مهمة-1092676958.html
كيف يمكن لصبغة الشعر أن تسبب العمى؟... علماء يكشفون تفاصيل مهمة
كيف يمكن لصبغة الشعر أن تسبب العمى؟... علماء يكشفون تفاصيل مهمة
سبوتنيك عربي
اكتشفت مجموعة من العلماء أن استخدام صبغة الشعر يمكن أن تسبب العمى المؤقت، وقام العلماء بدراسة تلك الحالة والكشف عن تفاصيل مهمة بخصوص هذا الموضوع. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T12:04+0000
2024-09-13T12:04+0000
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ووصف العلماء في ورقة علمية حالة من اعتلال الشبكية الناتج عن استخدام صبغات الشعر، حيث قررت إحدى سكان فرنسا البالغة من العمر 61 عامًا القيام بعملية صبغ الشعر في المنزل، وبعد أيام قليلة، بدأت تلاحظ تدهورًا مستمرًا في رؤيتها فتوجهت إلى المستشفى.وأشار العلماء أن "البارافينيلينيديامين" يعد مكونًا شائعًا في العديد من صبغات الشعر، وهو موجود بأعلى التركيزات في المنتجات المخصصة لصبغ الألوان الداكنة.وبحسب العلماء، فإن رؤية المرأة عادت إلى طبيعتها بعد أربعة أشهر من تلقي الرعاية الطبية، وكان سبب اعتلال الشبكية هو حساسية من "البارافينيلينيديامين"، وأثبت الفحص أن المادة الكيميائية دخلت الجسم ليس نتيجة ملامستها للعين.وافترض العلماء أن "البارافينيلينيديامين" قد يدخل مجرى الدم من خلال الصدمات الدقيقة في فروة الرأس، وبالتالي يتداخل مع التفاعلات الكيميائية التي تحافظ على صحة خلايا العين، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "JAMA" لطب العيون.اعتلال الشبكية هو المصطلح الطبي الذي يشير إلى تلف الأوعية الدموية التي تغذي الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، ويؤدي انقطاع تدفق الدم إلى هذا النسيج إلى حدوث عمليات تنكسية، والتي بدورها تؤدي إلى ضمور العصب البصري والعمى الذي لا رجعة فيه.
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

كيف يمكن لصبغة الشعر أن تسبب العمى؟... علماء يكشفون تفاصيل مهمة

12:04 GMT 13.09.2024
© Photo / unsplash/Lera Koganصبغة الشعر
صبغة الشعر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo / unsplash/Lera Kogan
تابعنا عبر
اكتشفت مجموعة من العلماء أن استخدام صبغة الشعر يمكن أن تسبب العمى المؤقت، وقام العلماء بدراسة تلك الحالة والكشف عن تفاصيل مهمة بخصوص هذا الموضوع.
ووصف العلماء في ورقة علمية حالة من اعتلال الشبكية الناتج عن استخدام صبغات الشعر، حيث قررت إحدى سكان فرنسا البالغة من العمر 61 عامًا القيام بعملية صبغ الشعر في المنزل، وبعد أيام قليلة، بدأت تلاحظ تدهورًا مستمرًا في رؤيتها فتوجهت إلى المستشفى.

وأوضح العلماء أن سبب فقدان البصر هو استخدام الصبغة التي تحتوي على "البارافينيلينيديامين"، وهي تنتمي إلى فئة من المواد الكيميائية تسمى الأمينات العطرية.

وأشار العلماء أن "البارافينيلينيديامين" يعد مكونًا شائعًا في العديد من صبغات الشعر، وهو موجود بأعلى التركيزات في المنتجات المخصصة لصبغ الألوان الداكنة.
صورة ذراع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
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وبحسب العلماء، فإن رؤية المرأة عادت إلى طبيعتها بعد أربعة أشهر من تلقي الرعاية الطبية، وكان سبب اعتلال الشبكية هو حساسية من "البارافينيلينيديامين"، وأثبت الفحص أن المادة الكيميائية دخلت الجسم ليس نتيجة ملامستها للعين.

وأكد العلماء أن هذا التأثير الجانبي نادر للغاية، ويظهر هذا بشكل رئيسي بسبب حقيقة أن الأشخاص لا يتبعون تعليمات صبغ شعرهم ويستخدمون الكثير من المنتجات.

وافترض العلماء أن "البارافينيلينيديامين" قد يدخل مجرى الدم من خلال الصدمات الدقيقة في فروة الرأس، وبالتالي يتداخل مع التفاعلات الكيميائية التي تحافظ على صحة خلايا العين، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "JAMA" لطب العيون.
اعتلال الشبكية هو المصطلح الطبي الذي يشير إلى تلف الأوعية الدموية التي تغذي الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، ويؤدي انقطاع تدفق الدم إلى هذا النسيج إلى حدوث عمليات تنكسية، والتي بدورها تؤدي إلى ضمور العصب البصري والعمى الذي لا رجعة فيه.
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