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مصر تحقق إنجازا عالميا في مجال الأمن السيبراني
مصر تحقق إنجازا عالميا في مجال الأمن السيبراني
سبوتنيك عربي
حققت مصر نجاحات كبيرة في مجال أمن المعلومات المعروف بـ"الأمن السيبراني" أو عملية حماية الأنظمة والبيانات والاتصالات والشبكات الموجودة والمتصلة بالإنترنت ضد... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T13:58+0000
2024-09-13T13:58+0000
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وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن مصر حققت إنجازا عربيا وعالميا كبيرا، حيث جاء تصنيفها ضمن دول الفئة الاولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عن عامي 2023-2024 من بين 47 دولة.وتصدرت مصر هذه الفئة ضمن 12 دولة شملهم التقرير، حيث حققت مجموع نقاط 100 نقطة في كل معايير الاتحاد، وذلك من بين 5 فئات، من بين 194 دولة على مستوى العالم.يشار إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يصدر المؤشر العالمي للأمن السيبراني كل عامين.ويعتمد في تصنيف الدول على 5 معايير منها السياسات التنظيمية والتشريعات والإطار المؤسسي وبناء القدرات البشرية وتوافر القدرات التقنية والفنية اللازمة والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والفنية اللازمة والإطار المؤسسي.ووفقا للمؤشر العالمي، جاء تقدم مصر عالميا نظرًا للدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027)، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير ببناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في الدولة وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول والاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.
https://sarabic.ae/20230921/عملاق-الأمن-السيبراني-الروسي-يفتتح-أول-فرع-له-في-عاصمة-عربية-1081256765.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مصر تحقق إنجازا عالميا في مجال الأمن السيبراني

13:58 GMT 13.09.2024
© Photo / Unsplash/ charlesdeluvioهاكر
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo / Unsplash/ charlesdeluvio
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حققت مصر نجاحات كبيرة في مجال أمن المعلومات المعروف بـ"الأمن السيبراني" أو عملية حماية الأنظمة والبيانات والاتصالات والشبكات الموجودة والمتصلة بالإنترنت ضد الهجمات الرقمية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن مصر حققت إنجازا عربيا وعالميا كبيرا، حيث جاء تصنيفها ضمن دول الفئة الاولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عن عامي 2023-2024 من بين 47 دولة.
وتصدرت مصر هذه الفئة ضمن 12 دولة شملهم التقرير، حيث حققت مجموع نقاط 100 نقطة في كل معايير الاتحاد، وذلك من بين 5 فئات، من بين 194 دولة على مستوى العالم.
يشار إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يصدر المؤشر العالمي للأمن السيبراني كل عامين.
ويعتمد في تصنيف الدول على 5 معايير منها السياسات التنظيمية والتشريعات والإطار المؤسسي وبناء القدرات البشرية وتوافر القدرات التقنية والفنية اللازمة والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والفنية اللازمة والإطار المؤسسي.
برنامج كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
"عملاق الأمن السيبراني الروسي" يفتتح أول مركز له في عاصمة عربية
21 سبتمبر 2023, 08:27 GMT
ووفقا للمؤشر العالمي، جاء تقدم مصر عالميا نظرًا للدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027)، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير ببناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في الدولة وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول والاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.
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