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https://sarabic.ae/20240913/نائب-البرهان-الحرب-في-السودان-ستنتهي-خلال-3-أشهر-1092686336.html
نائب البرهان: الحرب في السودان ستنتهي خلال 3 أشهر
نائب البرهان: الحرب في السودان ستنتهي خلال 3 أشهر
سبوتنيك عربي
توقع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إنهاء الحرب ببين الجيش وقوات الدعم السريع خلال أشهر قليلة، على الرغم من توقف المفاوضات بين طرفي النزاع. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T14:34+0000
2024-09-13T14:34+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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وحسب صحيفة "سودان تربيون"، جاء ذلك خلال مؤتمر تطوير الخدمات الصحية بشرق السودان في منطقة أركويت، أمس الخميس.وقال عقار إن الحرب ستنتهي قبل نهاية هذا العام، معتبرا أن النزاع الحالي "ليس حربًا تقليدية، بل حرب مرتزقة بلا هدف ولا عقيدة".واتهم عقار قوات الدعم السريع بتدمير 75% من المرافق الصحية في البلاد.ووفقا للصحيفة، أتت تلك التصريحات في ظل تكثيف الجيش غاراته الجوية على قوات الدعم السريع في معظم المدن.كما جاءت بعد كشف نائب قائد القوات المسلحة، ياسر العطا، الثلاثاء الماضي، عن "دخول أسلحة نوعية جديدة في المعارك، ما سيحدث تحولًا كبيرًا"، حسب وصفه.وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكد في أغسطس/ آب الماضي، أن الحرب لن تتوقف ما لم تتم تلبية مطالب الجيش، أبرزها انسحاب الدعم السريع من المدن لاسيما الخرطوم، وتسليم السلاح.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240824/البرهان-محادثات-جنيف-سعت-إلى-تبييض-وجه-قوات-الدعم-السريع-وسنقاتل-حتى-100-عام-1092070204.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

نائب البرهان: الحرب في السودان ستنتهي خلال 3 أشهر

14:34 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Marwan Aliدخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Marwan Ali
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توقع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إنهاء الحرب ببين الجيش وقوات الدعم السريع خلال أشهر قليلة، على الرغم من توقف المفاوضات بين طرفي النزاع.
وحسب صحيفة "سودان تربيون"، جاء ذلك خلال مؤتمر تطوير الخدمات الصحية بشرق السودان في منطقة أركويت، أمس الخميس.
وقال عقار إن الحرب ستنتهي قبل نهاية هذا العام، معتبرا أن النزاع الحالي "ليس حربًا تقليدية، بل حرب مرتزقة بلا هدف ولا عقيدة".
وتابع "الحرب ستنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حينها سيتمكن السودانيون من السير في الطرقات دون عصا"، وفق تعبيره.
واتهم عقار قوات الدعم السريع بتدمير 75% من المرافق الصحية في البلاد.
ووفقا للصحيفة، أتت تلك التصريحات في ظل تكثيف الجيش غاراته الجوية على قوات الدعم السريع في معظم المدن.
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
البرهان: محادثات جنيف سعت إلى "تبييض" وجه قوات الدعم السريع وسنقاتل حتى 100 عام
24 أغسطس, 16:51 GMT
كما جاءت بعد كشف نائب قائد القوات المسلحة، ياسر العطا، الثلاثاء الماضي، عن "دخول أسلحة نوعية جديدة في المعارك، ما سيحدث تحولًا كبيرًا"، حسب وصفه.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكد في أغسطس/ آب الماضي، أن الحرب لن تتوقف ما لم تتم تلبية مطالب الجيش، أبرزها انسحاب الدعم السريع من المدن لاسيما الخرطوم، وتسليم السلاح.
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
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