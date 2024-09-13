نائب ترامب يكشف عن خطته للسلام الخاصة بإنهاء الأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240913/نائب-ترامب-يكشف-عن-خطته-للسلام-الخاصة-بإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1092680408.html
نائب ترامب يكشف عن خطته للسلام الخاصة بإنهاء الأزمة الأوكرانية
نائب ترامب يكشف عن خطته للسلام الخاصة بإنهاء الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
شارك جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، خطة الأخير لإحلال السلام في أوكرانيا. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T12:54+0000
2024-09-13T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091857617_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_2b7ce02dbaa79a7e9d8e7789484fe27e.jpg
وقال فانس في مقابلة مع المعلق السياسي على الإنترنت، شون رايان، أمس الأربعاء، إن محادثات السلام المحتملة مع ترامب، قد تتضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح "محصنة بشدة" على حدود روسيا وأوكرانيا.وأكد فانس، في إشارة إلى اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، لتسوية الصراع في أوكرانيا، فضلا عن العديد من خطط السلام الروسية السابقة: "إن روسيا تحصل على ضمان الحياد من أوكرانيا، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وألا تنضم إلى بعض هذه المؤسسات المتحالفة".كما اقترح جي دي فانس، أن تساعد ألمانيا في تمويل تعافي أوكرانيا بعد الحرب، والتي لعبت دورا رئيسيا في تصعيد الصراع، وتزويد القوات المسلحة الفاشلة في كييف بالأسلحة، والتخطيط لشن هجمات على جسر القرم الروسي، وهو الاستفزاز الذي ظهر في محادثة هاتفية مسربة بين مسؤولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى في شهر مارس/ آذار الماضي.وأضاف فانس: "يتعين على الألمان ودول أخرى، تمويل بعض عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا".وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
https://sarabic.ae/20240623/تصويت-برأيك-هل-يقوم-ترامب-بحل-الأزمة-الأوكرانية-فور-وصوله-إلى-البيت-الأبيض؟-1090091594.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091857617_12:0:1353:1006_1920x0_80_0_0_2a7cfbb8a7d8a0a75209bb1c62f79fc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب ترامب يكشف عن خطته للسلام الخاصة بإنهاء الأزمة الأوكرانية

12:54 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
شارك جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، خطة الأخير لإحلال السلام في أوكرانيا.
وقال فانس في مقابلة مع المعلق السياسي على الإنترنت، شون رايان، أمس الأربعاء، إن محادثات السلام المحتملة مع ترامب، قد تتضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح "محصنة بشدة" على حدود روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن "خط الترسيم الحالي بين روسيا وأوكرانيا [قد يصبح] أشبه بمنطقة منزوعة السلاح"، في إشارة إلى قبول ترامب لسيادة موسكو على مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه، التي انضمت إلى روسيا نتيجة للاستفتاءات الشعبية.

وأكد فانس، في إشارة إلى اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، لتسوية الصراع في أوكرانيا، فضلا عن العديد من خطط السلام الروسية السابقة: "إن روسيا تحصل على ضمان الحياد من أوكرانيا، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وألا تنضم إلى بعض هذه المؤسسات المتحالفة".
كما اقترح جي دي فانس، أن تساعد ألمانيا في تمويل تعافي أوكرانيا بعد الحرب، والتي لعبت دورا رئيسيا في تصعيد الصراع، وتزويد القوات المسلحة الفاشلة في كييف بالأسلحة، والتخطيط لشن هجمات على جسر القرم الروسي، وهو الاستفزاز الذي ظهر في محادثة هاتفية مسربة بين مسؤولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى في شهر مارس/ آذار الماضي.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتحدث خلال جولة الحرية الأمريكية في مركز مؤتمرات أوستن، تكساس، 14 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تصويت... برأيك هل يقوم ترامب بحل الأزمة الأوكرانية فور وصوله إلى البيت الأبيض؟
23 يونيو, 08:11 GMT
وأضاف فانس: "يتعين على الألمان ودول أخرى، تمويل بعض عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا".
وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي14:01 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала