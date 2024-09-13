https://sarabic.ae/20240913/نائب-ترامب-يكشف-عن-خطته-للسلام-الخاصة-بإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1092680408.html

نائب ترامب يكشف عن خطته للسلام الخاصة بإنهاء الأزمة الأوكرانية

نائب ترامب يكشف عن خطته للسلام الخاصة بإنهاء الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

شارك جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، خطة الأخير لإحلال السلام في أوكرانيا. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T12:54+0000

2024-09-13T12:54+0000

2024-09-13T12:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال فانس في مقابلة مع المعلق السياسي على الإنترنت، شون رايان، أمس الأربعاء، إن محادثات السلام المحتملة مع ترامب، قد تتضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح "محصنة بشدة" على حدود روسيا وأوكرانيا.وأكد فانس، في إشارة إلى اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، لتسوية الصراع في أوكرانيا، فضلا عن العديد من خطط السلام الروسية السابقة: "إن روسيا تحصل على ضمان الحياد من أوكرانيا، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وألا تنضم إلى بعض هذه المؤسسات المتحالفة".كما اقترح جي دي فانس، أن تساعد ألمانيا في تمويل تعافي أوكرانيا بعد الحرب، والتي لعبت دورا رئيسيا في تصعيد الصراع، وتزويد القوات المسلحة الفاشلة في كييف بالأسلحة، والتخطيط لشن هجمات على جسر القرم الروسي، وهو الاستفزاز الذي ظهر في محادثة هاتفية مسربة بين مسؤولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى في شهر مارس/ آذار الماضي.وأضاف فانس: "يتعين على الألمان ودول أخرى، تمويل بعض عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا".وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

https://sarabic.ae/20240623/تصويت-برأيك-هل-يقوم-ترامب-بحل-الأزمة-الأوكرانية-فور-وصوله-إلى-البيت-الأبيض؟-1090091594.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا