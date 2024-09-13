نائب ترامب يكشف عن خطته للسلام الخاصة بإنهاء الأزمة الأوكرانية
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AP Photo / Carolyn Kaster
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شارك جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، خطة الأخير لإحلال السلام في أوكرانيا.
وقال فانس في مقابلة مع المعلق السياسي على الإنترنت، شون رايان، أمس الأربعاء، إن محادثات السلام المحتملة مع ترامب، قد تتضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح "محصنة بشدة" على حدود روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أن "خط الترسيم الحالي بين روسيا وأوكرانيا [قد يصبح] أشبه بمنطقة منزوعة السلاح"، في إشارة إلى قبول ترامب لسيادة موسكو على مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه، التي انضمت إلى روسيا نتيجة للاستفتاءات الشعبية.
وأكد فانس، في إشارة إلى اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، لتسوية الصراع في أوكرانيا، فضلا عن العديد من خطط السلام الروسية السابقة: "إن روسيا تحصل على ضمان الحياد من أوكرانيا، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وألا تنضم إلى بعض هذه المؤسسات المتحالفة".
JD Vance shares what Trump’s Ukraine peace plan could look like— Sputnik (@SputnikInt) September 13, 2024
“The current line of demarcation between Russia and Ukraine [could become] like a demilitarized zone,” said the vice presidential candidate during an interview with online political commentator Shawn Ryan, appearing… pic.twitter.com/9MMI8Q6EVN
كما اقترح جي دي فانس، أن تساعد ألمانيا في تمويل تعافي أوكرانيا بعد الحرب، والتي لعبت دورا رئيسيا في تصعيد الصراع، وتزويد القوات المسلحة الفاشلة في كييف بالأسلحة، والتخطيط لشن هجمات على جسر القرم الروسي، وهو الاستفزاز الذي ظهر في محادثة هاتفية مسربة بين مسؤولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى في شهر مارس/ آذار الماضي.
وأضاف فانس: "يتعين على الألمان ودول أخرى، تمويل بعض عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا".
وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.