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يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية.. رصد عنقود نجمي في سماء دولة عربية
يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية.. رصد عنقود نجمي في سماء دولة عربية
سبوتنيك عربي
شهدت سماء دولة عربية، عنقودا نجميا يبعد عن كوكب الأرض 55 ألف سنة ضوئية. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T18:31+0000
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وتم التقاط العنقود النجمي "إم 2" بواسطة مرصد الختم الفلكي في صحراء أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بالاستعانة بتلسكوب قطره 14 بوصة، فيما بلغت مدة التعريض 37 دقيقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وينتمي عنقود "إم 2" إلى فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، والتي تسمى بهذا الاسم بسبب شكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة.والعنقود النجمي هو عبارة عن تجمع ضخم من النجوم يقع في برج الدلو، ويحتوي على نجوم يقدّر عددها بنحو 150 ألف نجم، ويحتاج الضوء إلى 175 سنة لكي يقطعه من أوله إلى آخره، ويقدّر عمره بـ12.5 مليار سنة، على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان يتسم بالظلام الدامس.
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الفضاء, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, الأخبار
الفضاء, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, الأخبار

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية.. رصد عنقود نجمي في سماء دولة عربية

18:31 GMT 13.09.2024
© Photo / Unsplash/ Billy Huynh عنقود نجمي
عنقود نجمي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
عنقود نجمي
© Photo / Unsplash/ Billy Huynh
تابعنا عبر
شهدت سماء دولة عربية، عنقودا نجميا يبعد عن كوكب الأرض 55 ألف سنة ضوئية.
وتم التقاط العنقود النجمي "إم 2" بواسطة مرصد الختم الفلكي في صحراء أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، مساء الثلاثاء الماضي، وذلك بالاستعانة بتلسكوب قطره 14 بوصة، فيما بلغت مدة التعريض 37 دقيقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وينتمي عنقود "إم 2" إلى فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، والتي تسمى بهذا الاسم بسبب شكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة.
والعنقود النجمي هو عبارة عن تجمع ضخم من النجوم يقع في برج الدلو، ويحتوي على نجوم يقدّر عددها بنحو 150 ألف نجم، ويحتاج الضوء إلى 175 سنة لكي يقطعه من أوله إلى آخره، ويقدّر عمره بـ12.5 مليار سنة، على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان يتسم بالظلام الدامس.
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