الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

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الزعيم الروحي التبتي، دالاي لاما، يتلقى مساعدة من الرهبان المرافقين له قبل إلقاء عظة بناء على طلب مجموعة بوذية من جنوب شرق آسيا، في معبد تسوغلاخانغ، الهند.