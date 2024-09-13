الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

عربي
ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع
الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

09:15 GMT 13.09.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Charles Sykes

المغنية سابرينا كاربنتر تؤدي أغنية "تيست" خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في فيديو ميوزيك"، في نيويورك، الولايات المتحدة.

المغنية سابرينا كاربنتر تؤدي أغنية &quot;تيست&quot; خلال حفل توزيع جوائز &quot;إم تي في فيديو ميوزيك&quot;، في نيويورك، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Charles Sykes

المغنية سابرينا كاربنتر تؤدي أغنية "تيست" خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في فيديو ميوزيك"، في نيويورك، الولايات المتحدة.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للحظة إطلاق مركبة "سويوز -2.1 إيه" مع مركبة الفضاء "سويوز إم إس -26" من قاعدة بايكونور الفضائية، كازاخستان.

صورة للحظة إطلاق مركبة &quot;سويوز -2.1 إيه&quot; مع مركبة الفضاء &quot;سويوز إم إس -26&quot; من قاعدة بايكونور الفضائية، كازاخستان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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صورة للحظة إطلاق مركبة "سويوز -2.1 إيه" مع مركبة الفضاء "سويوز إم إس -26" من قاعدة بايكونور الفضائية، كازاخستان.

© AP Photo / Gerald Herbert

صور لأشخاص يشاهدون انهيار برج هيرتز، والذي تضرر بشدة بعد إعصاري لورا ودلتا، الولايات المتحدة.

صور لأشخاص يشاهدون انهيار برج هيرتز، والذي تضرر بشدة بعد إعصاري لورا ودلتا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gerald Herbert

صور لأشخاص يشاهدون انهيار برج هيرتز، والذي تضرر بشدة بعد إعصاري لورا ودلتا، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Ashwini Bhatia

الزعيم الروحي التبتي، دالاي لاما، يتلقى مساعدة من الرهبان المرافقين له قبل إلقاء عظة بناء على طلب مجموعة بوذية من جنوب شرق آسيا، في معبد تسوغلاخانغ، الهند.

الزعيم الروحي التبتي، دالاي لاما، يتلقى مساعدة من الرهبان المرافقين له قبل إلقاء عظة بناء على طلب مجموعة بوذية من جنوب شرق آسيا، في معبد تسوغلاخانغ، الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ashwini Bhatia

الزعيم الروحي التبتي، دالاي لاما، يتلقى مساعدة من الرهبان المرافقين له قبل إلقاء عظة بناء على طلب مجموعة بوذية من جنوب شرق آسيا، في معبد تسوغلاخانغ، الهند.

© AP Photo / Jorge Saenz

لقطة جوية تظهر قوارب الصيد على شاطئ نهر باراغواي في ماريانو روكي ألونسو، الباراغواي.

لقطة جوية تظهر قوارب الصيد على شاطئ نهر باراغواي في ماريانو روكي ألونسو، الباراغواي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jorge Saenz

لقطة جوية تظهر قوارب الصيد على شاطئ نهر باراغواي في ماريانو روكي ألونسو، الباراغواي.

© AP Photo / Rodrigo Abd

الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على زيادة المعاشات التقاعدية أمام الكونغرس في بوينس آيرس، الأرجنتين.

الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على زيادة المعاشات التقاعدية أمام الكونغرس في بوينس آيرس، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على زيادة المعاشات التقاعدية أمام الكونغرس في بوينس آيرس، الأرجنتين.

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة مع مجموعة من الأوز لأعضاء لجنة الانتخابات المحلية، الذين يقومون بإجراء تصويت متنقل لانتخاب حاكم مقاطعة تشيليابينسك في قرية تاوكانوفو، روسيا.

لقطة طريفة مع مجموعة من الأوز لأعضاء لجنة الانتخابات المحلية، الذين يقومون بإجراء تصويت متنقل لانتخاب حاكم مقاطعة تشيليابينسك في قرية تاوكانوفو، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
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لقطة طريفة مع مجموعة من الأوز لأعضاء لجنة الانتخابات المحلية، الذين يقومون بإجراء تصويت متنقل لانتخاب حاكم مقاطعة تشيليابينسك في قرية تاوكانوفو، روسيا.

© AP Photo / Ramon Espinosa

صورة لمرأة تمشي مع دميتين تمثلان شفيعة كوبا "سيدة المحبة في إل كوبري"، بعد موكب في يوم عيدها في هافانا.

صورة لمرأة تمشي مع دميتين تمثلان شفيعة كوبا &quot;سيدة المحبة في إل كوبري&quot;، بعد موكب في يوم عيدها في هافانا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ramon Espinosa

صورة لمرأة تمشي مع دميتين تمثلان شفيعة كوبا "سيدة المحبة في إل كوبري"، بعد موكب في يوم عيدها في هافانا.

© AP Photo / Gregorio Borgia

رجال الدين يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي الوطني حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا في "ذكرى الاسم الأقدس لمريم"، الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة.

رجال الدين يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي الوطني حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا في &quot;ذكرى الاسم الأقدس لمريم&quot;، الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gregorio Borgia

رجال الدين يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي الوطني حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا في "ذكرى الاسم الأقدس لمريم"، الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة.

© AP Photo / Jon Chol Jin

الكوريون الشماليون يحتفلون بالذكرى الـ76 لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.

الكوريون الشماليون يحتفلون بالذكرى الـ76 لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jon Chol Jin

الكوريون الشماليون يحتفلون بالذكرى الـ76 لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.

© AP Photo / Noah Berger

صورة لرجال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

صورة لرجال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق في كاليفورنيا، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Noah Berger

صورة لرجال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة طريفة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيس وزراء أوزبكستان، عبد الله عريبوف خلال زيارة إلى مجمع حديقة النصر التذكاري في طشقند، أوزبكستان.

لقطة طريفة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيس وزراء أوزبكستان، عبد الله عريبوف خلال زيارة إلى مجمع حديقة النصر التذكاري في طشقند، أوزبكستان. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Dmitry Astakhov
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لقطة طريفة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيس وزراء أوزبكستان، عبد الله عريبوف خلال زيارة إلى مجمع حديقة النصر التذكاري في طشقند، أوزبكستان.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمدينة هانوي خلال إعصار "ياغي"، فيتنام.

صورة لمدينة هانوي خلال إعصار &quot;ياغي&quot;، فيتنام. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik
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صورة لمدينة هانوي خلال إعصار "ياغي"، فيتنام.

© Sputnik . Alexei Danichev / brics-russia2024.ru host photo agency / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تجمع رؤساء وفود مجموعة "بريكس".

صورة تجمع رؤساء وفود مجموعة &quot;بريكس&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexei Danichev / brics-russia2024.ru host photo agency
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صورة تجمع رؤساء وفود مجموعة "بريكس".

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

شبل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية.

شبل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية. - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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شبل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية.

© AP Photo / Felix Marquez

صورة أثناء اقتحام محتجين جلسة لمجلس الشيوخ، حيث كان المشرعون يناقشون الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، في مدينة مكسيكو، المكسيك.

صورة أثناء اقتحام محتجين جلسة لمجلس الشيوخ، حيث كان المشرعون يناقشون الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، في مدينة مكسيكو، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Felix Marquez

صورة أثناء اقتحام محتجين جلسة لمجلس الشيوخ، حيث كان المشرعون يناقشون الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، في مدينة مكسيكو، المكسيك.

© AP Photo / Mark Baker

صورة لـ"رجل الطين" واسمه الحقيقي أسارو وهو يشرب الماء بينما يلقي البابا فرنسيس خطابًا خلال اجتماعه مع الشباب في ملعب السير جون غيز في بابوا، غينيا الجديدة.

صورة لـ&quot;رجل الطين&quot; واسمه الحقيقي أسارو وهو يشرب الماء بينما يلقي البابا فرنسيس خطابًا خلال اجتماعه مع الشباب في ملعب السير جون غيز في بابوا، غينيا الجديدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark Baker

صورة لـ"رجل الطين" واسمه الحقيقي أسارو وهو يشرب الماء بينما يلقي البابا فرنسيس خطابًا خلال اجتماعه مع الشباب في ملعب السير جون غيز في بابوا، غينيا الجديدة.

© AP Photo / Hannah-Kathryn Valles

صورة لأشخاص يؤدون عرضًا يصور عنف الدولة خلال مسيرة "صرخة المستبعدين" التي تقام في يوم استقلال البرازيل سعياً لحث الحكومات على السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ تدابير لمعالجة تغير المناخ، في ريو دي جانيرو، البرازيل.

صورة لأشخاص يؤدون عرضًا يصور عنف الدولة خلال مسيرة &quot;صرخة المستبعدين&quot; التي تقام في يوم استقلال البرازيل سعياً لحث الحكومات على السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ تدابير لمعالجة تغير المناخ، في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hannah-Kathryn Valles

صورة لأشخاص يؤدون عرضًا يصور عنف الدولة خلال مسيرة "صرخة المستبعدين" التي تقام في يوم استقلال البرازيل سعياً لحث الحكومات على السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ تدابير لمعالجة تغير المناخ، في ريو دي جانيرو، البرازيل.

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