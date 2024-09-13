الصور الأكثر لفتا للأنظار لهذا الأسبوع

المغنية سابرينا كاربنتر تؤدي أغنية "تيست" خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في فيديو ميوزيك"، في نيويورك، الولايات المتحدة.
المغنية سابرينا كاربنتر تؤدي أغنية "تيست" خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في فيديو ميوزيك"، في نيويورك، الولايات المتحدة.
صورة للحظة إطلاق مركبة "سويوز -2.1 إيه" مع مركبة الفضاء "سويوز إم إس -26" من قاعدة بايكونور الفضائية، كازاخستان.
صورة للحظة إطلاق مركبة "سويوز -2.1 إيه" مع مركبة الفضاء "سويوز إم إس -26" من قاعدة بايكونور الفضائية، كازاخستان.
صور لأشخاص يشاهدون انهيار برج هيرتز، والذي تضرر بشدة بعد إعصاري لورا ودلتا، الولايات المتحدة.
صور لأشخاص يشاهدون انهيار برج هيرتز، والذي تضرر بشدة بعد إعصاري لورا ودلتا، الولايات المتحدة.
الزعيم الروحي التبتي، دالاي لاما، يتلقى مساعدة من الرهبان المرافقين له قبل إلقاء عظة بناء على طلب مجموعة بوذية من جنوب شرق آسيا، في معبد تسوغلاخانغ، الهند.
الزعيم الروحي التبتي، دالاي لاما، يتلقى مساعدة من الرهبان المرافقين له قبل إلقاء عظة بناء على طلب مجموعة بوذية من جنوب شرق آسيا، في معبد تسوغلاخانغ، الهند.
لقطة جوية تظهر قوارب الصيد على شاطئ نهر باراغواي في ماريانو روكي ألونسو، الباراغواي.
لقطة جوية تظهر قوارب الصيد على شاطئ نهر باراغواي في ماريانو روكي ألونسو، الباراغواي.
الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على زيادة المعاشات التقاعدية أمام الكونغرس في بوينس آيرس، الأرجنتين.
الشرطة تعتقل متظاهرًا خلال مظاهرة ضد اعتراض الرئيس، خافيير ميلي، على زيادة المعاشات التقاعدية أمام الكونغرس في بوينس آيرس، الأرجنتين.
لقطة طريفة مع مجموعة من الأوز لأعضاء لجنة الانتخابات المحلية، الذين يقومون بإجراء تصويت متنقل لانتخاب حاكم مقاطعة تشيليابينسك في قرية تاوكانوفو، روسيا.
لقطة طريفة مع مجموعة من الأوز لأعضاء لجنة الانتخابات المحلية، الذين يقومون بإجراء تصويت متنقل لانتخاب حاكم مقاطعة تشيليابينسك في قرية تاوكانوفو، روسيا.
صورة لمرأة تمشي مع دميتين تمثلان شفيعة كوبا "سيدة المحبة في إل كوبري"، بعد موكب في يوم عيدها في هافانا.
صورة لمرأة تمشي مع دميتين تمثلان شفيعة كوبا "سيدة المحبة في إل كوبري"، بعد موكب في يوم عيدها في هافانا.
رجال الدين يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي الوطني حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا في "ذكرى الاسم الأقدس لمريم"، الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة.
رجال الدين يصلون إلى ملعب سنغافورة الرياضي الوطني حيث سيرأس البابا فرنسيس قداسًا في "ذكرى الاسم الأقدس لمريم"، الذي يحتفل به رئيس أساقفة سنغافورة.
الكوريون الشماليون يحتفلون بالذكرى الـ76 لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.
الكوريون الشماليون يحتفلون بالذكرى الـ76 لتأسيس البلاد في ساحة كيم إيل سونغ، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية.
صورة لرجال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
صورة لرجال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق في كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
لقطة طريفة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيس وزراء أوزبكستان، عبد الله عريبوف خلال زيارة إلى مجمع حديقة النصر التذكاري في طشقند، أوزبكستان.
لقطة طريفة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيس وزراء أوزبكستان، عبد الله عريبوف خلال زيارة إلى مجمع حديقة النصر التذكاري في طشقند، أوزبكستان.
صورة لمدينة هانوي خلال إعصار "ياغي"، فيتنام.
صورة تجمع رؤساء وفود مجموعة "بريكس".
صورة تجمع رؤساء وفود مجموعة "بريكس".
شبل النمر وهو يداعب أحد أبويه بلقطة عاطفية.
صورة أثناء اقتحام محتجين جلسة لمجلس الشيوخ، حيث كان المشرعون يناقشون الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، في مدينة مكسيكو، المكسيك.
صورة أثناء اقتحام محتجين جلسة لمجلس الشيوخ، حيث كان المشرعون يناقشون الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة، في مدينة مكسيكو، المكسيك.
صورة لـ"رجل الطين" واسمه الحقيقي أسارو وهو يشرب الماء بينما يلقي البابا فرنسيس خطابًا خلال اجتماعه مع الشباب في ملعب السير جون غيز في بابوا، غينيا الجديدة.
صورة لـ"رجل الطين" واسمه الحقيقي أسارو وهو يشرب الماء بينما يلقي البابا فرنسيس خطابًا خلال اجتماعه مع الشباب في ملعب السير جون غيز في بابوا، غينيا الجديدة.
صورة لأشخاص يؤدون عرضًا يصور عنف الدولة خلال مسيرة "صرخة المستبعدين" التي تقام في يوم استقلال البرازيل سعياً لحث الحكومات على السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ تدابير لمعالجة تغير المناخ، في ريو دي جانيرو، البرازيل.
صورة لأشخاص يؤدون عرضًا يصور عنف الدولة خلال مسيرة "صرخة المستبعدين" التي تقام في يوم استقلال البرازيل سعياً لحث الحكومات على السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ تدابير لمعالجة تغير المناخ، في ريو دي جانيرو، البرازيل.