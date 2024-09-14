https://sarabic.ae/20240914/الرئيس-السوري-يكلف-محمد-غازي-الجلالي-بتشكيل-الحكومة-السورية-الجديدة-1092705785.html
الرئيس السوري يكلف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس السوري يكلف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوما يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي، بتشكيل الوزارة في سوريا. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T09:28+0000
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وأفادت بذلك وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن الرئاسة السورية.محمد غازي الجلالي، حائز على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة عام 2000، وعمل أستاذا مساعدا في جامعة دمشق، وفقا لبوابة الحكومة السورية الإلكترونية.وسبق أن تولى الجلالي وزارة الاتصالات السورية، في أغسطس/ آب عام 2014، بعد أن عمل معاونا لوزير الاتصالات والتقانة، منذ عام 2008، ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة ذاتها، وعضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من عام 2005 حتى 2013، كما أنه كان عضوا في مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عام 2008 وحتى تعيينه وزيرا للاتصالات.ويأتي الجلالي خلفا لحسين عرنوس، الذي كلفه الرئيس السوري، في أغسطس2021 لتشكيل الحكومة السورية.يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، فاز بولاية رئاسية جديدة، في عام 2021، بعدما حصل على نسبة 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بـ7 سنوات ميلادية.
https://sarabic.ae/20210801/الرئاسة-السورية-الأسد-يصدر-مرسوما-يقضي-بتكليف-حسين-عرنوس-بتشكيل-الحكومة-1049721187.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, بشار الأسد
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, بشار الأسد
الرئيس السوري يكلف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوما يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي، بتشكيل الوزارة في سوريا.
وأفادت بذلك وكالة
الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن الرئاسة السورية.
محمد غازي الجلالي، حائز على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة عام 2000، وعمل أستاذا مساعدا في جامعة دمشق، وفقا لبوابة الحكومة السورية الإلكترونية
.
وسبق أن تولى الجلالي وزارة الاتصالات السورية، في أغسطس/ آب عام 2014، بعد أن عمل معاونا لوزير الاتصالات والتقانة، منذ عام 2008، ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة ذاتها، وعضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من عام 2005 حتى 2013، كما أنه كان عضوا في مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عام 2008 وحتى تعيينه وزيرا للاتصالات.
ويأتي الجلالي خلفا لحسين عرنوس، الذي كلفه الرئيس السوري، في أغسطس2021 لتشكيل الحكومة السورية.
يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، فاز بولاية رئاسية جديدة
، في عام 2021، بعدما حصل على نسبة 95.1% من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بـ7 سنوات ميلادية.