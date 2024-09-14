https://sarabic.ae/20240914/الزمالك-المصري-يقدم-عرضا-للتعاقد-مع-كارلوس-ستراندبرغ-1092710895.html

الزمالك المصري يقدم عرضا للتعاقد مع كارلوس ستراندبرغ

الزمالك المصري يقدم عرضا للتعاقد مع كارلوس ستراندبرغ

سبوتنيك عربي

تقدم نادي الزمالك المصري بعرض لضم لاعب الفريق التركي هاتاي سبور، السويدي كارلوس سترادنبرغ، بعد احتمال تعاقد المهاجم الغابوني آرون بوبيندزا، مع نادي رابيد... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T12:31+0000

2024-09-14T12:31+0000

2024-09-14T12:31+0000

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وأكد الموقع الإلكتروني التركي "سبورتس ديجيتال"، مساء أمس الجمعة، أن نادي الزمالك، قدم عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، ليصبح ثاني ناد مصري يرتبط اسمه بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات، بعد الأهلي.وأوضح الموقع أن "نادي هاتاي سبور التركي، الذي يمتلك اللاعب كارلوس ستراندبرغ، قد تعاقد مع فينسنت أبو بكر، مهاجم بيشكتاش التركي، ليدعم هجوم الفريق، ما يفتح الباب لإمكانية رحيل سترادنبرغ".ويشار إلى أن كارلوس سويدي الجنسية يبلغ من العمر 28 عاما وُلد لأب سويدي وأم برتغالية من أصول موزمبيقية، ويلعب بقميص هاتاي سبور، منذ بداية الموسم الماضي، حيث خاض 40 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق التركي، سجل خلالها 13 هدفا.وخاض ستراندبيرغ، تجارب عربية عدة، حيث ارتدى قميص الحزم وأبها في السعودية، كما لعب لفريق السيلية القطري، الذي حقق معه لقب كأس قطر 2021-2022.ويشار إلى أن نادي الزمالك المصري، أعلن قبل أيام عدة تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الغابوني أرون بوبيندزا، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة. وحسب تصريحات إدارة الزمالك، فإن النادي سيلجأ إلى المسار القانوني ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه.وكان بوبيندزا قد بدأ مشواره في مونانا الغابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أغاكسيو وتور في فرنسا، ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

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