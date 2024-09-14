https://sarabic.ae/20240914/الكشف-عن-سبب-وفاة-أضخم-لاعب-كمال-أجسام-في-العالم-1092711522.html

الكشف عن سبب وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم

الكشف عن سبب وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم

سبوتنيك عربي

خبر مفجع هز عالم رياضة كمال الأجسام قبل أيام، إثر وفاة اللاعب البيلاروسي إيليا يفيمتشوك، المعروف بـ"أضخم لاعب كمال أجسام في العالم"، والذي يلقب بـ "الوحش" عن... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T12:50+0000

2024-09-14T12:50+0000

2024-09-14T12:50+0000

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وتوفي يفيمتشوك، بعد تعرضه لنوبة قلبية في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري على الرغم من محاولات الأطباء لإنقاذه، لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، حيث وافته المنية في المستشفى.ماذا حدث؟بحسب موقع "سبورت أكسبريس"، أعلنت زوجته آنا يفيمتشوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاته، قائلة: "أصدقائي، بقلب مليء بالألم، يجب أن أخبركم أن إيليا غادر هذا العالم".وأضافت: "في صباح 6 سبتمبر، توقف قلبه في المنزل، كنت بجانبه، استدعيت الإسعاف وقمت بعمل تدليك قلبي حتى وصولهم".وتابعت: "نقلوه على وجه السرعة بالمروحية إلى المستشفى. كنت أصلي طوال الوقت، وكنت أمل أن يعود إيليا للحياة. قضيت كل يوم بجانبه، وظل قلبي مملوءً بالأمل".وأتمت قائلة: "قلبه عاد للعمل لمدة يومين، ولكن اليوم أبلغني الطبيب بالخبر المفجع أن دماغه قد مات".نظام غذائي قاسٍعلى الرغم من أن يفيمتشوك لم يشارك في مسابقات احترافية، إلا أنه كان شخصية معروفة على الإنترنت بسبب بنيته الجسدية المميزة، حيث وصل وزنه في ذروة لياقته إلى 158 كغم، وطوله 185 سم، وهو ما حققه بفضل تدريبات شاقة مثل الضغط بوزن 272 كغم، والقرفصاء ورفع الأثقال بوزن 317 كغم، بالإضافة إلى نظام غذائي صارم.وأفاد الموقع بأن اللاعب الشهير كان يتناول 16,500 سعرة حرارية يوميا موزعة على 7 وجبات، تضمنت أطعمة مثل الستيك، والفطائر باللحم وغيرها.وفيات متكررة بين لاعبي كمال الأجساميُعد يفيمتشوك أحد اللاعبين الذين فقدوا حياتهم في سن مبكرة نتيجة لتحميل أجسامهم ضغوطا شديدة بما في ذلك طريقة التغذية.فعلى سبيل المثال، في 3 أغسطس/آب الماضي، توفي لاعب كمال الأجسام البرازيلي أنطونيو سوزا عن عمر 26 عامًا بعد حصوله على جائزة في إحدى المسابقات وعلى الرغم من شعوره بألم في الصدر أثناء المنافسة، إلا أنه أكمل العرض قبل أن ينهار خلف الكواليس.وفي نفس الشهر وتحديدا 19 أغسطس، توفي لاعب كمال الأجسام الروسي يفغيني ميشين عن عمر 48 عاما بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله بالولايات المتحدة، على الرغم من جهود الأطباء التي استمرت 45 دقيقة لإنقاذه.

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