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بعد خسارتين متتاليتين.. مانشستر يونايتد يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة ساوثامبتون
بعد خسارتين متتاليتين.. مانشستر يونايتد يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة ساوثامبتون
سبوتنيك عربي
نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفوز على غريمه التقليدي ساوثمبتون بثلاثة أهداف في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T16:01+0000
2024-09-14T16:01+0000
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مانشستر يونايتد
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وتمكن مان سيتي من العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على مضيفه ساوثمبتون، حيث سجّل أهداف "الشياطين الحمر" الهولندي ماتيس دي ليخت (35) وماركوس راشفورد (41) والبديل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (90+6).ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما نال ساوثمبتون الخسارة الرابعة على التوالي، ليبقى في المركز الـ19 من الدوري الإنجليزي دون نقاط.شهدت المبارة تألق الجناح الشاب تايلر ديبلينغ من فريق ساوثمبتون، صاحب أول فرصة خطرة بتسديدة تصدى لها الكاميروني أندريه أونانا، حارس يونايتد، حيث كان أصحاب الأرض قريبين من افتتاح التسجيل عبر الهولندي جوشوا زيركسي.لم يتمكن أصحاب الأرض من ضربة جزاء تم احتسابها لهم بعدما تمكن حارس مرمى "الشياطين الحمر" من التصدي لها ببراعة، لتشكل نقطة محورية في المباراة، حيث انتقلت الأفضلية بعدها إلى مانشستر الذي سدد لاعبوه 11 مرة على التوالي من دون أي تسديدة للمضيف.وحمل الهدف الأول توقيع الوافد الجديد، دي ليخت، بضربة رأسية في الدقيقة (35)، وجاء الثاني بتسديدة من راشفورد، من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة (41).ونجح مانشستر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، بتسديدة قوية من مسافة قريبة في سقف المرمى.
https://sarabic.ae/20230708/الإسباني-دي-خيا-يعلن-رحيله-عن-مانشستر-يونايتد-1078865438.html
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الأخبار, رياضة, مانشستر يونايتد, منوعات
الأخبار, رياضة, مانشستر يونايتد, منوعات

بعد خسارتين متتاليتين.. مانشستر يونايتد يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة ساوثامبتون

16:01 GMT 14.09.2024
© AP Photo / Dave Thompsonمانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Dave Thompson
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نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفوز على غريمه التقليدي ساوثمبتون بثلاثة أهداف في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.
وتمكن مان سيتي من العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على مضيفه ساوثمبتون، حيث سجّل أهداف "الشياطين الحمر" الهولندي ماتيس دي ليخت (35) وماركوس راشفورد (41) والبديل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (90+6).
حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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الإسباني دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد
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ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما نال ساوثمبتون الخسارة الرابعة على التوالي، ليبقى في المركز الـ19 من الدوري الإنجليزي دون نقاط.
شهدت المبارة تألق الجناح الشاب تايلر ديبلينغ من فريق ساوثمبتون، صاحب أول فرصة خطرة بتسديدة تصدى لها الكاميروني أندريه أونانا، حارس يونايتد، حيث كان أصحاب الأرض قريبين من افتتاح التسجيل عبر الهولندي جوشوا زيركسي.
لم يتمكن أصحاب الأرض من ضربة جزاء تم احتسابها لهم بعدما تمكن حارس مرمى "الشياطين الحمر" من التصدي لها ببراعة، لتشكل نقطة محورية في المباراة، حيث انتقلت الأفضلية بعدها إلى مانشستر الذي سدد لاعبوه 11 مرة على التوالي من دون أي تسديدة للمضيف.
وحمل الهدف الأول توقيع الوافد الجديد، دي ليخت، بضربة رأسية في الدقيقة (35)، وجاء الثاني بتسديدة من راشفورد، من على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة (41).
ونجح مانشستر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، بتسديدة قوية من مسافة قريبة في سقف المرمى.
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