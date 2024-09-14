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جنوب السودان يعلن تمديد المرحلة الانتقالية لعامين وإرجاء موعد الانتخابات
جنوب السودان يعلن تمديد المرحلة الانتقالية لعامين وإرجاء موعد الانتخابات
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة جنوب السودان، تمديد الفترة الانتقالية في البلاد لمدة عامين، بالإضافة إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات في البلاد، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيا،... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مكتب الرئيس سلفا كير ميارديت، في بيان مساء أمس الجمعة، إن "الرئاسة أعلنت تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لعامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في بادئ الأمر، في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026".وأضاف البيان أن "هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال مهام أساسية قبل الانتخابات".ونقل البيان عن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، قوله إن "التمديد جاء استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والمؤسسات الأمنية".وأوضح الوزير لومورو أن هذه المبادرة ضرورية "لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حثّ في وقت سابق من العام الحالي، السلطات في جنوب السودان على اتخاذ "خطوات عاجلة" للسماح بإجراء الانتخابات.ولم يجرِ جنوب السودان أي انتخابات، منذ استقلاله عن السودان في 2011، وتعاني البلاد منذ ذلك الحين أعمال عنف وفقرا وكوارث طبيعية.ولطالما وقعت خطط إجراء الانتخابات ضحية التجاذب الحاد بين الرئيس سلفا كير، ونائبه وألد خصومه رياك مشار، اللذين خاضا حربا أهلية بين العامين 2013 و2018، أودت بحياة الآلاف وتسببت بنزوح الملايين.وتم التوصل في عام 2018، إلى اتفاق سلام وضع أسس مرحلة "انتقالية" تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات بين الرجلين أرجئت مرارا الجداول الزمنية للعملية الانتقالية.
https://sarabic.ae/20240603/ما-تداعيات-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-بتمديد-حظر-الأسلحة-على-جنوب-السودان؟-1089471666.html
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أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الأخبار
أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, الأخبار
جنوب السودان يعلن تمديد المرحلة الانتقالية لعامين وإرجاء موعد الانتخابات
04:49 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 04:50 GMT 14.09.2024)
أعلنت رئاسة جنوب السودان، تمديد الفترة الانتقالية في البلاد لمدة عامين، بالإضافة إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات في البلاد، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيا، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وقال مكتب الرئيس سلفا كير ميارديت
، في بيان مساء أمس الجمعة، إن "الرئاسة أعلنت تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لعامين، إضافة إلى تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في بادئ الأمر، في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026".
وأضاف البيان أن "هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال مهام أساسية قبل الانتخابات".
ونقل البيان عن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، قوله إن "التمديد جاء استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والمؤسسات الأمنية".
وأشار إلى أن "هناك مهاما حاسمة معلقة ضرورية لإجراء الانتخابات بنجاح، ما يستلزم التأجيل"، مؤكدًا أن الحكومة "ستظل تعمل خلال هذه الفترة الممتدة".
وأوضح الوزير لومورو أن هذه المبادرة ضرورية "لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حثّ في وقت سابق من العام الحالي، السلطات في جنوب السودان على اتخاذ "خطوات عاجلة" للسماح بإجراء الانتخابات.
ولم يجرِ جنوب السودان
أي انتخابات، منذ استقلاله عن السودان في 2011، وتعاني البلاد منذ ذلك الحين أعمال عنف وفقرا وكوارث طبيعية.
ولطالما وقعت خطط إجراء الانتخابات ضحية التجاذب الحاد بين الرئيس سلفا كير، ونائبه وألد خصومه رياك مشار، اللذين خاضا حربا أهلية بين العامين 2013 و2018، أودت بحياة الآلاف وتسببت بنزوح الملايين.
وتم التوصل في عام 2018، إلى اتفاق سلام وضع أسس مرحلة "انتقالية" تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات بين الرجلين أرجئت مرارا الجداول الزمنية للعملية الانتقالية.