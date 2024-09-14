https://sarabic.ae/20240914/دولة-عربية-تصدر-تحذيرا-ليلة-الاحتفال-بيوم-المولد-النبوي-1092716631.html
دولة عربية تصدر تحذيرا ليلة الاحتفال بيوم المولد النبوي
دولة عربية تصدر تحذيرا ليلة الاحتفال بيوم المولد النبوي
سبوتنيك عربي
أصدرت دولة عربية، تحذيرا في ليلة احتفال الدول العربية والإسلامية بذكرى مولد النبي محمد، غدا الأحد الموافق 15 سبتمبر/ أيلول الجاري. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T15:14+0000
2024-09-14T15:14+0000
2024-09-14T15:22+0000
مجتمع
الجزائر
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081452866_0:600:1280:1320_1920x0_80_0_0_280867c5fe05c4066690d159c6766993.jpg
ونوّهت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، إلى أن "مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي تعرف عدة ظواهر سلبية، منها الانتشار الكبير للعب بالمفرقعات والألعاب النارية بشكل غير منظم، فيه الكثير من العشوائية والعنف".وأوضحت في بيان لها، أن "اللعب بالمفرقعات النارية يعرّض أصحابه في الكثير من الأحيان، لإصابات تطال الأصابع والأيدي، وأنحاء أخرى من الجسم، فضلا عن أنها تتسبب في حروق وجروح قد تصل إلى حد التشوهات الدائمة والأمراض القاتلة من جهة"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.كما أشارت إلى أن "تناثر الرماد الناتج عن عملية الاحتراق، أثناء انفجار المفرقعات أو اشتعال الألعاب النارية، يضر بالجلد والعين إذا تعرض إليه الطفل بشكل مباشر، إذ تصاب العين بحروق أو تمزق في الجفن، أو دخول أجسام غريبة فيها، أو حتى يصل الأمر في بعض الأحيان، إلى انفصال في الشبكية، أو التلف الكلي للعين والعمى".ولذا، فقد حذرت الحماية المدنية الجزائرية في بيانها، كافة المواطنين في البلاد، عشية الاحتفال بالمولد النبوي، من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال والشباب.
https://sarabic.ae/20221010/عروسة-سكر-وعلبة-حلاوة-الاحتفال-بالمولد-النبوي-طقس-مصري-أصيل-1068864885.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081452866_0:480:1280:1440_1920x0_80_0_0_53ff308654d1763302d53b6ffecd9d10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, منوعات, الأخبار
دولة عربية تصدر تحذيرا ليلة الاحتفال بيوم المولد النبوي
15:14 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 15:22 GMT 14.09.2024)
أصدرت دولة عربية، تحذيرا في ليلة احتفال الدول العربية والإسلامية بذكرى مولد النبي محمد، غدا الأحد الموافق 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ونوّهت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، إلى أن "مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي تعرف عدة ظواهر سلبية، منها الانتشار الكبير للعب بالمفرقعات والألعاب النارية بشكل غير منظم، فيه الكثير من العشوائية والعنف".
وأوضحت في بيان لها، أن "اللعب بالمفرقعات النارية يعرّض أصحابه في الكثير من الأحيان، لإصابات تطال الأصابع والأيدي، وأنحاء أخرى من الجسم، فضلا عن أنها تتسبب في حروق وجروح قد تصل إلى حد التشوهات الدائمة والأمراض القاتلة من جهة"، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
10 أكتوبر 2022, 20:58 GMT
كما أشارت إلى أن "تناثر الرماد الناتج عن عملية الاحتراق، أثناء انفجار المفرقعات أو اشتعال الألعاب النارية، يضر بالجلد والعين إذا تعرض إليه الطفل بشكل مباشر، إذ تصاب العين بحروق أو تمزق في الجفن، أو دخول أجسام غريبة فيها، أو حتى يصل الأمر في بعض الأحيان، إلى انفصال في الشبكية، أو التلف الكلي للعين والعمى".
ولذا، فقد حذرت الحماية المدنية الجزائرية في بيانها، كافة المواطنين في البلاد، عشية الاحتفال بالمولد النبوي، من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال والشباب.