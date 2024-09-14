https://sarabic.ae/20240914/دولة-عربية-تصدر-تحذيرا-ليلة-الاحتفال-بيوم-المولد-النبوي-1092716631.html

دولة عربية تصدر تحذيرا ليلة الاحتفال بيوم المولد النبوي

دولة عربية تصدر تحذيرا ليلة الاحتفال بيوم المولد النبوي

سبوتنيك عربي

أصدرت دولة عربية، تحذيرا في ليلة احتفال الدول العربية والإسلامية بذكرى مولد النبي محمد، غدا الأحد الموافق 15 سبتمبر/ أيلول الجاري. 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T15:14+0000

2024-09-14T15:14+0000

2024-09-14T15:22+0000

مجتمع

الجزائر

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081452866_0:600:1280:1320_1920x0_80_0_0_280867c5fe05c4066690d159c6766993.jpg

ونوّهت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، إلى أن "مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي تعرف عدة ظواهر سلبية، منها الانتشار الكبير للعب بالمفرقعات والألعاب النارية بشكل غير منظم، فيه الكثير من العشوائية والعنف".وأوضحت في بيان لها، أن "اللعب بالمفرقعات النارية يعرّض أصحابه في الكثير من الأحيان، لإصابات تطال الأصابع والأيدي، وأنحاء أخرى من الجسم، فضلا عن أنها تتسبب في حروق وجروح قد تصل إلى حد التشوهات الدائمة والأمراض القاتلة من جهة"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.كما أشارت إلى أن "تناثر الرماد الناتج عن عملية الاحتراق، أثناء انفجار المفرقعات أو اشتعال الألعاب النارية، يضر بالجلد والعين إذا تعرض إليه الطفل بشكل مباشر، إذ تصاب العين بحروق أو تمزق في الجفن، أو دخول أجسام غريبة فيها، أو حتى يصل الأمر في بعض الأحيان، إلى انفصال في الشبكية، أو التلف الكلي للعين والعمى".ولذا، فقد حذرت الحماية المدنية الجزائرية في بيانها، كافة المواطنين في البلاد، عشية الاحتفال بالمولد النبوي، من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال والشباب.

https://sarabic.ae/20221010/عروسة-سكر-وعلبة-حلاوة-الاحتفال-بالمولد-النبوي-طقس-مصري-أصيل-1068864885.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, منوعات, الأخبار