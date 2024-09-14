رئيس وزراء الهند يستقبل "عجل البقرة المقدسة" بقبلة وزهور.. فيديو

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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
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08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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رئيس وزراء الهند يستقبل "عجل البقرة المقدسة" بقبلة وزهور.. فيديو
رئيس وزراء الهند يستقبل "عجل البقرة المقدسة" بقبلة وزهور.. فيديو
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في مقر رئاسة الوزراء، اليوم السبت، العجل المولود حديثا "للبقرة المقدسة". 14.09.2024, سبوتنيك عربي
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ونشر مودي عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يستقبل العجل، ويقبّله، ويلبسه ثوبا جديدا، بالإضافة إلى منحه طوقا من الورود.وأطلق رئيس الوزراء الهندي على العجل اسم "ديبجوتي"، والذي يعني "نور المصباح".وأوضح ناريندرا مودي في منشوره، أنه اختار ذلك الاسم للعجل، لأنه وُلد وعلى جبهته علامة فريدة تشبه شارة الضوء.
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الأخبار

رئيس وزراء الهند يستقبل "عجل البقرة المقدسة" بقبلة وزهور.. فيديو

14:18 GMT 14.09.2024
© AP Photo / Narendra Modi on Xتظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند.
تظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
تظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند.
© AP Photo / Narendra Modi on X
تابعنا عبر
استقبل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في مقر رئاسة الوزراء، اليوم السبت، العجل المولود حديثا "للبقرة المقدسة".
ونشر مودي عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يستقبل العجل، ويقبّله، ويلبسه ثوبا جديدا، بالإضافة إلى منحه طوقا من الورود.
وأطلق رئيس الوزراء الهندي على العجل اسم "ديبجوتي"، والذي يعني "نور المصباح".
وأوضح ناريندرا مودي في منشوره، أنه اختار ذلك الاسم للعجل، لأنه وُلد وعلى جبهته علامة فريدة تشبه شارة الضوء.
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