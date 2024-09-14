رئيس وزراء الهند يستقبل "عجل البقرة المقدسة" بقبلة وزهور.. فيديو
© AP Photo / Narendra Modi on Xتظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند.
تظهر هذه الصورة التي شاركها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصته للتواصل الاجتماعي وهو يخرج من الماء في دواركا بولاية غوجارات الواقعة في الهند.
© AP Photo / Narendra Modi on X
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استقبل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في مقر رئاسة الوزراء، اليوم السبت، العجل المولود حديثا "للبقرة المقدسة".
ونشر مودي عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يستقبل العجل، ويقبّله، ويلبسه ثوبا جديدا، بالإضافة إلى منحه طوقا من الورود.
وأطلق رئيس الوزراء الهندي على العجل اسم "ديبجوتي"، والذي يعني "نور المصباح".
हमारे शास्त्रों में कहा गया है - गाव: सर्वसुख प्रदा:'।— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2024
लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुभ आगमन हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास में प्रिय गौ माता ने एक नव वत्सा को जन्म दिया है, जिसके मस्तक पर ज्योति का चिह्न है।
इसलिए, मैंने इसका नाम 'दीपज्योति'… pic.twitter.com/NhAJ4DDq8K
وأوضح ناريندرا مودي في منشوره، أنه اختار ذلك الاسم للعجل، لأنه وُلد وعلى جبهته علامة فريدة تشبه شارة الضوء.