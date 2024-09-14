صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240914/صحيفة-تكشف-مفاجأة-صادمة-عن-تعاطي-المخدرات-في-هولندا-1092716439.html
صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا
صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا
سبوتنيك عربي
تمكن باحثون هولنديون من رسم خريطة تعاطي المخدرات، بما فيها الكوكائين والأمفيتامين والإكستاسي، اعتمادا على نتائج تحليل مياه الصرف الصحي. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T15:10+0000
2024-09-14T15:10+0000
مجتمع
أخبار هولندا
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb8f04253b5b11968c7aecbb10dd33cb.jpg
وذكرت صحيفة "nl times" الهولندية، اليوم السبت، أن مجموعة من الباحثين الهولنديين نجحوا لأول مرة في رسم خريطة تعاطي المخدرات في البلاد، بما فيها الكوكايين والأمفيتامين والإكستاسي، بناء على نتائج تحليل مياه الصرف الصحي.وأوضحت الصحيفة أن سكان هولندا ينفقون سنويا ما لا يقل عن 903 ملايين يورو على شراء المخدرات فقط، وذلك بحسب دراسة أجراها فريق من العلماء الهولنديين.وأشارت إلى أن فريق العمل البحثي الهولندي استند في أبحاثه على تحليل مياه الصرف الصحي خلال أعوام 2015-2022، في أكثر من 30 محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد منتشرة في المناطق الحضرية والريفية.ونقلت الصحيفة عن توماس تيرلاك، الباحث في مؤسسة "KWR" والمشارك في هذه الدراسة، أنه "لا تعكس هذه النتائج القيمة السوقية لهذه المواد الممنوعة في هولندا، ولا حجم تجارة المخدرات مع البلدان الأخرى، ولكنها تعطينا صورة عن حجم تجارة المخدرات في البلد".واعتمد الباحث في عمله على تقدير متحفظ إلى حد ما، متابعا: "وهناك شكوك بأن الحجم الحقيقي لإنفاق سكان هولندا على المخدرات أكبر من ذلك بكثير. لأنه لم تجر دراسة خلال أيام الذروة التي تقام أيام المهرجانات والأعياد والعطلات الرسمية في هولندا".ويشار إلى أن القوانين الهولندية تحظر حيازة وبيع المخدرات بكميات كبيرة، لكنها تسمح للمقاهي ببيع كميات صغيرة من الماريجوانا بشروط صارمة معينة.
https://sarabic.ae/20200316/حالة-من-الهستريا-لشراء-المخدرات-في-هولندا-بسبب-كورونا-فيديو-وصور-1044881114.html
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233775_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4ab59a9871e954f4a9daaa467546abbb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار هولندا, منوعات, الأخبار
أخبار هولندا, منوعات, الأخبار

صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

15:10 GMT 14.09.2024
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبر
تمكن باحثون هولنديون من رسم خريطة تعاطي المخدرات، بما فيها الكوكائين والأمفيتامين والإكستاسي، اعتمادا على نتائج تحليل مياه الصرف الصحي.
وذكرت صحيفة "nl times" الهولندية، اليوم السبت، أن مجموعة من الباحثين الهولنديين نجحوا لأول مرة في رسم خريطة تعاطي المخدرات في البلاد، بما فيها الكوكايين والأمفيتامين والإكستاسي، بناء على نتائج تحليل مياه الصرف الصحي.
أمستردام، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2020
مجتمع
حالة من الهستريا لشراء المخدرات في هولندا بسبب كورونا... فيديو وصور
16 مارس 2020, 12:40 GMT
وأوضحت الصحيفة أن سكان هولندا ينفقون سنويا ما لا يقل عن 903 ملايين يورو على شراء المخدرات فقط، وذلك بحسب دراسة أجراها فريق من العلماء الهولنديين.
وأشارت إلى أن فريق العمل البحثي الهولندي استند في أبحاثه على تحليل مياه الصرف الصحي خلال أعوام 2015-2022، في أكثر من 30 محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد منتشرة في المناطق الحضرية والريفية.
ونقلت الصحيفة عن توماس تيرلاك، الباحث في مؤسسة "KWR" والمشارك في هذه الدراسة، أنه "لا تعكس هذه النتائج القيمة السوقية لهذه المواد الممنوعة في هولندا، ولا حجم تجارة المخدرات مع البلدان الأخرى، ولكنها تعطينا صورة عن حجم تجارة المخدرات في البلد".
واعتمد الباحث في عمله على تقدير متحفظ إلى حد ما، متابعا: "وهناك شكوك بأن الحجم الحقيقي لإنفاق سكان هولندا على المخدرات أكبر من ذلك بكثير. لأنه لم تجر دراسة خلال أيام الذروة التي تقام أيام المهرجانات والأعياد والعطلات الرسمية في هولندا".
ويشار إلى أن القوانين الهولندية تحظر حيازة وبيع المخدرات بكميات كبيرة، لكنها تسمح للمقاهي ببيع كميات صغيرة من الماريجوانا بشروط صارمة معينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящие автомобили в Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. في اعتراف لجنرال إسرائيلي سابق: "بلادنا تنزف وعالقة في غزة"14:08 GMTВоеннослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала