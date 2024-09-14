https://sarabic.ae/20240914/صحيفة-تكشف-مفاجأة-صادمة-عن-تعاطي-المخدرات-في-هولندا-1092716439.html
صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا
صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا
سبوتنيك عربي
تمكن باحثون هولنديون من رسم خريطة تعاطي المخدرات، بما فيها الكوكائين والأمفيتامين والإكستاسي، اعتمادا على نتائج تحليل مياه الصرف الصحي. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T15:10+0000
2024-09-14T15:10+0000
2024-09-14T15:10+0000
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وذكرت صحيفة "nl times" الهولندية، اليوم السبت، أن مجموعة من الباحثين الهولنديين نجحوا لأول مرة في رسم خريطة تعاطي المخدرات في البلاد، بما فيها الكوكايين والأمفيتامين والإكستاسي، بناء على نتائج تحليل مياه الصرف الصحي.وأوضحت الصحيفة أن سكان هولندا ينفقون سنويا ما لا يقل عن 903 ملايين يورو على شراء المخدرات فقط، وذلك بحسب دراسة أجراها فريق من العلماء الهولنديين.وأشارت إلى أن فريق العمل البحثي الهولندي استند في أبحاثه على تحليل مياه الصرف الصحي خلال أعوام 2015-2022، في أكثر من 30 محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد منتشرة في المناطق الحضرية والريفية.ونقلت الصحيفة عن توماس تيرلاك، الباحث في مؤسسة "KWR" والمشارك في هذه الدراسة، أنه "لا تعكس هذه النتائج القيمة السوقية لهذه المواد الممنوعة في هولندا، ولا حجم تجارة المخدرات مع البلدان الأخرى، ولكنها تعطينا صورة عن حجم تجارة المخدرات في البلد".واعتمد الباحث في عمله على تقدير متحفظ إلى حد ما، متابعا: "وهناك شكوك بأن الحجم الحقيقي لإنفاق سكان هولندا على المخدرات أكبر من ذلك بكثير. لأنه لم تجر دراسة خلال أيام الذروة التي تقام أيام المهرجانات والأعياد والعطلات الرسمية في هولندا".ويشار إلى أن القوانين الهولندية تحظر حيازة وبيع المخدرات بكميات كبيرة، لكنها تسمح للمقاهي ببيع كميات صغيرة من الماريجوانا بشروط صارمة معينة.
https://sarabic.ae/20200316/حالة-من-الهستريا-لشراء-المخدرات-في-هولندا-بسبب-كورونا-فيديو-وصور-1044881114.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار هولندا, منوعات, الأخبار
أخبار هولندا, منوعات, الأخبار
صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا
تمكن باحثون هولنديون من رسم خريطة تعاطي المخدرات، بما فيها الكوكائين والأمفيتامين والإكستاسي، اعتمادا على نتائج تحليل مياه الصرف الصحي.
وذكرت صحيفة
"nl times" الهولندية، اليوم السبت، أن مجموعة من الباحثين الهولنديين نجحوا لأول مرة في رسم خريطة تعاطي المخدرات في البلاد، بما فيها الكوكايين والأمفيتامين والإكستاسي، بناء على نتائج تحليل مياه الصرف الصحي.
وأوضحت الصحيفة أن سكان هولندا ينفقون سنويا ما لا يقل عن 903 ملايين يورو على شراء المخدرات فقط، وذلك بحسب دراسة أجراها فريق من العلماء الهولنديين.
وأشارت إلى أن فريق العمل البحثي الهولندي استند في أبحاثه على تحليل مياه الصرف الصحي خلال أعوام 2015-2022، في أكثر من 30 محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد منتشرة في المناطق الحضرية والريفية.
ونقلت الصحيفة عن توماس تيرلاك، الباحث في مؤسسة "KWR" والمشارك في هذه الدراسة، أنه "لا تعكس هذه النتائج القيمة السوقية لهذه المواد الممنوعة في هولندا، ولا حجم تجارة المخدرات
مع البلدان الأخرى، ولكنها تعطينا صورة عن حجم تجارة المخدرات في البلد".
واعتمد الباحث في عمله على تقدير متحفظ إلى حد ما، متابعا: "وهناك شكوك بأن الحجم الحقيقي لإنفاق سكان هولندا على المخدرات أكبر من ذلك بكثير. لأنه لم تجر دراسة خلال أيام الذروة التي تقام أيام المهرجانات والأعياد والعطلات الرسمية في هولندا".
ويشار إلى أن القوانين الهولندية
تحظر حيازة وبيع المخدرات بكميات كبيرة، لكنها تسمح للمقاهي ببيع كميات صغيرة من الماريجوانا بشروط صارمة معينة.