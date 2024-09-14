مؤشر الدخل القومي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مؤشر الدخل القومي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط
مؤشر الدخل القومي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط
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الدخل القومي الإجمالي في دول العالم
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الدخل القومي الإجمالي في دول العالم
الدخل القومي الإجمالي في دول العالم

مؤشر الدخل القومي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط

07:00 GMT 14.09.2024
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يعد الدخل القومي الإجمالي مؤشرا مهما يميز مستوى معيشة السكان في البلاد. تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك"، على 5 دول ذات أعلى وأقل مستوى من الدخل القومي الإجمالي في العالم عامة، ودول منطقة الشرق الأوسط خاصة.
الدخل القومي الإجمالي في دول العالم - سبوتنيك عربي
الدخل القومي الإجمالي في دول العالم - سبوتنيك عربي
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