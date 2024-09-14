https://sarabic.ae/20240914/مؤشر-الدخل-القومي-الإجمالي-في-منطقة-الشرق-الأوسط-1092683792.html
مؤشر الدخل القومي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط
مؤشر الدخل القومي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
الدخل القومي الإجمالي في دول العالم
2024-09-14T07:00+0000
2024-09-14T07:00+0000
2024-09-14T07:00+0000
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الدخل القومي الإجمالي في دول العالم
الدخل القومي الإجمالي في دول العالم
مؤشر الدخل القومي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط
يعد الدخل القومي الإجمالي مؤشرا مهما يميز مستوى معيشة السكان في البلاد. تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك"، على 5 دول ذات أعلى وأقل مستوى من الدخل القومي الإجمالي في العالم عامة، ودول منطقة الشرق الأوسط خاصة.