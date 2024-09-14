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الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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https://sarabic.ae/20240914/نجاة-رئيس-جزر-القمر-من-محاولة-اغتيال-1092702760.html
نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال
نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال
سبوتنيك عربي
نجا رئيس جزر القمر غزالي عثماني، من محاولة اغتيال إثر تعرضه لهجوم بسكين، وأكدت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T07:18+0000
2024-09-14T07:18+0000
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وقالت المتحدثة باسم الحكومة القمرية فاطمة أحمدة، في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، إن "رئيس الدولة تعرض لهجوم في سليمان-إستاندرا"، المنطقة المحاذية لموروني، في مرتفعات عاصمة الأرخبيل.وأضافت المتحدثة "الحمد لله أن حياته ليست بخطر".فيما نقلت وسائل إعلام عن مصدر مقرّب من الرئاسة، قوله إن "الرئيس غزالي عثماني، أصيب بجروح طفيفة بسلاح أبيض أثناء مراسم جنازة لرجل دين بارز بالبلاد"، مشيرًا إلى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تم توقيف المهاجم.ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول ظروف الهجوم أو دوافع المهاجم.يشار إلى أن غزالي عثماني، هو سياسي وعسكري تولى رئاسة جزر القمر منذ عام 2016، وشغل سابقا منصب الرئيس منذ العام 1999 إلى 2002، ومرة أخرى من عام 2002 إلى 2006.يذكر أن أرخبيل جزر القمر يتألف من 3 جزر، هي القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، ويبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة، يعيش 45% منهم تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي.
https://sarabic.ae/20230728/وزير-اتصالات-جزر-القمر-لـسبوتنيك-أفريقيا-لديها-فرصة-عظيمة-للاستفادة-من-روسيا-1079500684.html
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جزر القمر, العالم العربي, الأخبار
جزر القمر, العالم العربي, الأخبار

نجاة رئيس جزر القمر من محاولة اغتيال

07:18 GMT 14.09.2024
© Unsplash/ Amau Iramuجزر القمر
جزر القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Unsplash/ Amau Iramu
تابعنا عبر
نجا رئيس جزر القمر غزالي عثماني، من محاولة اغتيال إثر تعرضه لهجوم بسكين، وأكدت المتحدثة باسم الحكومة على أن حياته ليست في خطر.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة القمرية فاطمة أحمدة، في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، إن "رئيس الدولة تعرض لهجوم في سليمان-إستاندرا"، المنطقة المحاذية لموروني، في مرتفعات عاصمة الأرخبيل.
وأضافت المتحدثة "الحمد لله أن حياته ليست بخطر".
فيما نقلت وسائل إعلام عن مصدر مقرّب من الرئاسة، قوله إن "الرئيس غزالي عثماني، أصيب بجروح طفيفة بسلاح أبيض أثناء مراسم جنازة لرجل دين بارز بالبلاد"، مشيرًا إلى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تم توقيف المهاجم.
وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جزر القمر كمالديني سيف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
وزير اتصالات جزر القمر لـ"سبوتنيك": أفريقيا لديها فرصة عظيمة للاستفادة من روسيا
28 يوليو 2023, 09:34 GMT
ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول ظروف الهجوم أو دوافع المهاجم.
يشار إلى أن غزالي عثماني، هو سياسي وعسكري تولى رئاسة جزر القمر منذ عام 2016، وشغل سابقا منصب الرئيس منذ العام 1999 إلى 2002، ومرة أخرى من عام 2002 إلى 2006.
يذكر أن أرخبيل جزر القمر يتألف من 3 جزر، هي القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، ويبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة، يعيش 45% منهم تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي.
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