https://sarabic.ae/20240914/وزير-الخارجية-الإماراتي-يعلن-شرط-بلاده-لدعم-اليوم-التالي-للحرب-في-غزة-1092713633.html

وزير الخارجية الإماراتي يعلن شرط بلاده لدعم "اليوم التالي" للحرب في غزة

وزير الخارجية الإماراتي يعلن شرط بلاده لدعم "اليوم التالي" للحرب في غزة

سبوتنيك عربي

وضع وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، شرطا لمشاركة بلاده في خطة "اليوم التالي للحرب في غزة". 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T13:42+0000

2024-09-14T13:42+0000

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وأكد ابن زايد عبر منصة "إكس"، أن "الإمارات ليست مستعدة لدعم اليوم التالي للحرب في غزة دون إنشاء دولة فلسطينية".وفي شهر مايو/ أيار الماضي، ندد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، باقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن أبو ظبي قد تساعد الفلسطينيين المحليين في إدارة غزة بعد الحرب.وغرد ابن زايد وقتها على "إكس"، مستنكرا اقتراح نتنياهو بأن تشارك بلاده "في الإدارة المدنية لقطاع غزة، الذي يقع تحت الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف: "تؤكد الإمارات أن نتنياهو لا يملك أي قدرة قانونية على اتخاذ هذه الخطوة، وترفض الدولة الانجرار إلى أي خطة تهدف إلى توفير غطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 41 ألف قتيل و أكثر من 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240210/الإمارات-تحذر-من-إقدام-إسرائيل-على-شن-عملية-عسكرية-في-رفح-1085954804.html

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