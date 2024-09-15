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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240915/إصابة-فنان-عربي-بذبحة-صدرية-بسبب-ما-حدث-معه-في-سفارة-بلاده-بمصر-1092732367.html
إصابة فنان عربي بذبحة صدرية بسبب ما حدث معه في سفارة بلاده بمصر
إصابة فنان عربي بذبحة صدرية بسبب ما حدث معه في سفارة بلاده بمصر
سبوتنيك عربي
تعرض فنان عربي لإغماء على باب سفارة بلاده في مصر، بسبب ما صدر من نائب السفير، وتبين بعد نقله إلى المستشفى أنه أصيب بذبحة صدرية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T10:15+0000
2024-09-15T10:15+0000
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وعن تفاصيل الواقعة، قال الفنان السوداني، إسماعيل حسب الدائم، إنه ذهب للقاء السفير السوداني بالقاهرة، بناءا على دعوة الأخير له، بعد أن طلب منهم الإشراف على علاجه، بسبب عدم امتلاكه للمال، نتيجة فقدانه كل ممتلكاته بسبب الحرب الدائرة في السودان.وتابع حسب الدائم، أنه لم يتلق أي خدمة بعد ذهابه إلى مكتب نائب السفير، وهو ما تسبب في حزنه الشديد، وتعرضه لإغماء عند خروجه، وفقا لصحيفة "السوداني".وأضاف: "لقد سقطت أمام بوفيه السفارة، وتم نقلي إلى المستشفى لمقابلة الطبيب، الذي كشف عن تعرضي لذبحة عابرة".وكان الفنان إسماعيل حسب الدائم، هاجم عبر مقطع فيديو له، السفير السوداني لدى بالقاهرة، لعدم اهتمامه بعلاجه، وأنه التقى بنائب السفير، لكنه تركه داخل المكتب لساعات طويلة حتى نهاية دوامه، دون أن يعود له، ويستمع إلى شكواه.
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار, أخبار السودان اليوم

إصابة فنان عربي بذبحة صدرية بسبب ما حدث معه في سفارة بلاده بمصر

10:15 GMT 15.09.2024
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiyaرسم قلب
رسم قلب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
رسم قلب
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiya
تابعنا عبر
تعرض فنان عربي لإغماء على باب سفارة بلاده في مصر، بسبب ما صدر من نائب السفير، وتبين بعد نقله إلى المستشفى أنه أصيب بذبحة صدرية.
وعن تفاصيل الواقعة، قال الفنان السوداني، إسماعيل حسب الدائم، إنه ذهب للقاء السفير السوداني بالقاهرة، بناءا على دعوة الأخير له، بعد أن طلب منهم الإشراف على علاجه، بسبب عدم امتلاكه للمال، نتيجة فقدانه كل ممتلكاته بسبب الحرب الدائرة في السودان.
وتابع حسب الدائم، أنه لم يتلق أي خدمة بعد ذهابه إلى مكتب نائب السفير، وهو ما تسبب في حزنه الشديد، وتعرضه لإغماء عند خروجه، وفقا لصحيفة "السوداني".
وأضاف: "لقد سقطت أمام بوفيه السفارة، وتم نقلي إلى المستشفى لمقابلة الطبيب، الذي كشف عن تعرضي لذبحة عابرة".
وكان الفنان إسماعيل حسب الدائم، هاجم عبر مقطع فيديو له، السفير السوداني لدى بالقاهرة، لعدم اهتمامه بعلاجه، وأنه التقى بنائب السفير، لكنه تركه داخل المكتب لساعات طويلة حتى نهاية دوامه، دون أن يعود له، ويستمع إلى شكواه.
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