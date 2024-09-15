https://sarabic.ae/20240915/الحكومة-الأردنية-تقدم-رسميا-استقالتها-للملك-عبد-الله-الثاني-1092731856.html
الحكومة الأردنية تقدم رسميا استقالتها للملك عبد الله الثاني
الحكومة الأردنية تقدم رسميا استقالتها للملك عبد الله الثاني
سبوتنيك عربي
قدّم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، استقالة حكومته رسميا للملك عبد الله الثاني، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، حسبما... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T09:40+0000
2024-09-15T09:40+0000
2024-09-15T09:40+0000
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وقالت قناة "المملكة"، إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قدمت صباح اليوم، استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".وبعد كل انتخابات برلمانية، تجري كل 4 سنوات في المملك، تُقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلّف رئيس وزراء جديدا لتشكيل حكومة جديدة.وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره، في يناير/كانون الثاني 2022، خصص فيه 41 مقعدا للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.وشُكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاما)، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020.في السياق، ذكرت وكالة "عمون"، نقلا عن مصادر لها، أن جعفر حسان، مدير مكتب الملك الأردني، هو أقرب المرشحين لخلافة الخصاونة، في الحكومة المقبلة.وجعفر حسان هو سياسي ووزير أردني سابق من مواليد عام 1968، عمل في مناصب عدة، شملت تسلمه حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ونائبا لرئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018، وحاليا هو مدير مكتب الملك الأردني.
https://sarabic.ae/20240225/رئيس-الوزراء-الأردني-عن-وجود-جسر-بري-من-بلاده-إلى-إسرائيل-قصص-من-وحي-الخيال-1086388353.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
الحكومة الأردنية تقدم رسميا استقالتها للملك عبد الله الثاني
قدّم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، استقالة حكومته رسميا للملك عبد الله الثاني، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الأردني.
وقالت
قناة "المملكة"، إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قدمت صباح اليوم، استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".
وبعد كل انتخابات برلمانية، تجري كل 4 سنوات في المملك، تُقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلّف رئيس وزراء جديدا لتشكيل حكومة جديدة.
وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره، في يناير/كانون الثاني 2022، خصص فيه 41 مقعدا للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وشُكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة
(55 عاما)، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
في السياق، ذكرت
وكالة "عمون"، نقلا عن مصادر لها، أن جعفر حسان، مدير مكتب الملك الأردني، هو أقرب المرشحين لخلافة الخصاونة، في الحكومة المقبلة.
وجعفر حسان هو سياسي ووزير أردني سابق من مواليد عام 1968، عمل في مناصب عدة، شملت تسلمه حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ونائبا لرئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018، وحاليا هو مدير مكتب الملك الأردني.