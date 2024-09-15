https://sarabic.ae/20240915/الحكومة-الأردنية-تقدم-رسميا-استقالتها-للملك-عبد-الله-الثاني-1092731856.html

الحكومة الأردنية تقدم رسميا استقالتها للملك عبد الله الثاني

الحكومة الأردنية تقدم رسميا استقالتها للملك عبد الله الثاني

سبوتنيك عربي

قدّم رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، استقالة حكومته رسميا للملك عبد الله الثاني، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، حسبما... 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T09:40+0000

2024-09-15T09:40+0000

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وقالت قناة "المملكة"، إن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قدمت صباح اليوم، استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".وبعد كل انتخابات برلمانية، تجري كل 4 سنوات في المملك، تُقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلّف رئيس وزراء جديدا لتشكيل حكومة جديدة.وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره، في يناير/كانون الثاني 2022، خصص فيه 41 مقعدا للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.وشُكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاما)، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020.في السياق، ذكرت وكالة "عمون"، نقلا عن مصادر لها، أن جعفر حسان، مدير مكتب الملك الأردني، هو أقرب المرشحين لخلافة الخصاونة، في الحكومة المقبلة.وجعفر حسان هو سياسي ووزير أردني سابق من مواليد عام 1968، عمل في مناصب عدة، شملت تسلمه حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ونائبا لرئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018، وحاليا هو مدير مكتب الملك الأردني.

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