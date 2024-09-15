https://sarabic.ae/20240915/بريطانية-مصابة-بمرض-نادر-تتسوق-بأكثر-من-8-آلاف-دولار-خلال-نومها-1092744257.html

بريطانية مصابة بمرض نادر "تتسوق" بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

بريطانية مصابة بمرض نادر "تتسوق" بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

سبوتنيك عربي

تعاني امرأة بريطانية من حالة مرضية نادرة وغريبة للغاية، تجعلها تقوم بعمليات تسوق بتكلفة مالية كبيرة أثناء النوم، حتى وصل الأمر إلى 8000 دولار أمريكي دون أن... 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T16:32+0000

2024-09-15T16:32+0000

2024-09-15T16:32+0000

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وكشف تقرير لوسائل إعلام غربية، بأن "إليسا دالتون، 39 عاما، تعاني من اضطرابات في النوم منذ صغرها، لكن حالتها بدأت في التدهور خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت تقوم بأشياء خلال نومها لا تتذكرها عندما تستيقظ".ووفقا للتقرير، قالت إليسا، وهي ممرضة ومقدمة بودكاست تعيش في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها وابنها وزوجها، إنها "حين كانت في الخامسة من عمرها كانت تغفو في السرير لكنها تستيقظ على أرضية المطبخ".وتقول إنها "كانت تجري محادثات كاملة مع جدتها أثناء النوم، ولم تكن تصدقها حين تخبرها بذلك، حتى سجلت لها محادثة في إحدى الليالي وأعادت تشغيلها عندما استيقظت صباحا".ومع مرور الأشهر، وصلت حقائب ومنتجات للشعر وعلب ماكياج وصناديق من ورق التواليت إلى منزلها. وكان زوجها صبورا بشكل لا يصدق. وحاول إيجاد حل للمشكلة، فقام بحذف كل تطبيقات التسوق من عندها، ثم نقل أجهزتها الذكية بعيدا عن سريرها، حتى أنه أخفاها. لكنها كانت تجدها دائما.وختمت إليسا، كلامها بأنها على مدار الأعوام، أنفقت أكثر من 6000 جنيه إسترليني (8000 آلاف دولار) أثناء نومها على أشياء لم تتمكن من إعادتها. ولحسن الحظ، لم تقم بالتسوق أثناء نومها منذ بضعة أشهر.

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