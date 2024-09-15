بريطانية مصابة بمرض نادر "تتسوق" بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

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لبنان والعالم
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123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
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ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240915/بريطانية-مصابة-بمرض-نادر-تتسوق-بأكثر-من-8-آلاف-دولار-خلال-نومها-1092744257.html
بريطانية مصابة بمرض نادر "تتسوق" بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها
بريطانية مصابة بمرض نادر "تتسوق" بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها
سبوتنيك عربي
تعاني امرأة بريطانية من حالة مرضية نادرة وغريبة للغاية، تجعلها تقوم بعمليات تسوق بتكلفة مالية كبيرة أثناء النوم، حتى وصل الأمر إلى 8000 دولار أمريكي دون أن... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T16:32+0000
2024-09-15T16:32+0000
مجتمع
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وكشف تقرير لوسائل إعلام غربية، بأن "إليسا دالتون، 39 عاما، تعاني من اضطرابات في النوم منذ صغرها، لكن حالتها بدأت في التدهور خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت تقوم بأشياء خلال نومها لا تتذكرها عندما تستيقظ".ووفقا للتقرير، قالت إليسا، وهي ممرضة ومقدمة بودكاست تعيش في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها وابنها وزوجها، إنها "حين كانت في الخامسة من عمرها كانت تغفو في السرير لكنها تستيقظ على أرضية المطبخ".وتقول إنها "كانت تجري محادثات كاملة مع جدتها أثناء النوم، ولم تكن تصدقها حين تخبرها بذلك، حتى سجلت لها محادثة في إحدى الليالي وأعادت تشغيلها عندما استيقظت صباحا".ومع مرور الأشهر، وصلت حقائب ومنتجات للشعر وعلب ماكياج وصناديق من ورق التواليت إلى منزلها. وكان زوجها صبورا بشكل لا يصدق. وحاول إيجاد حل للمشكلة، فقام بحذف كل تطبيقات التسوق من عندها، ثم نقل أجهزتها الذكية بعيدا عن سريرها، حتى أنه أخفاها. لكنها كانت تجدها دائما.وختمت إليسا، كلامها بأنها على مدار الأعوام، أنفقت أكثر من 6000 جنيه إسترليني (8000 آلاف دولار) أثناء نومها على أشياء لم تتمكن من إعادتها. ولحسن الحظ، لم تقم بالتسوق أثناء نومها منذ بضعة أشهر.
https://sarabic.ae/20230521/عازف-يصاب-بحالة-مرضية-نادرة-تجعله-يرى-الموسيقى-1077288101.html
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار

بريطانية مصابة بمرض نادر "تتسوق" بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

16:32 GMT 15.09.2024
© Photo / Pixabay//Pexelsإمرأة تقود سيارة
إمرأة تقود سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Photo / Pixabay//Pexels
تابعنا عبر
تعاني امرأة بريطانية من حالة مرضية نادرة وغريبة للغاية، تجعلها تقوم بعمليات تسوق بتكلفة مالية كبيرة أثناء النوم، حتى وصل الأمر إلى 8000 دولار أمريكي دون أن تدري.
وكشف تقرير لوسائل إعلام غربية، بأن "إليسا دالتون، 39 عاما، تعاني من اضطرابات في النوم منذ صغرها، لكن حالتها بدأت في التدهور خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت تقوم بأشياء خلال نومها لا تتذكرها عندما تستيقظ".
ووفقا للتقرير، قالت إليسا، وهي ممرضة ومقدمة بودكاست تعيش في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها وابنها وزوجها، إنها "حين كانت في الخامسة من عمرها كانت تغفو في السرير لكنها تستيقظ على أرضية المطبخ".
آلات موسيقية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
مجتمع
عازف يصاب بحالة مرضية نادرة تجعله "يرى" الموسيقى
21 مايو 2023, 17:42 GMT
وتقول إنها "كانت تجري محادثات كاملة مع جدتها أثناء النوم، ولم تكن تصدقها حين تخبرها بذلك، حتى سجلت لها محادثة في إحدى الليالي وأعادت تشغيلها عندما استيقظت صباحا".
ومع مرور الأشهر، وصلت حقائب ومنتجات للشعر وعلب ماكياج وصناديق من ورق التواليت إلى منزلها. وكان زوجها صبورا بشكل لا يصدق. وحاول إيجاد حل للمشكلة، فقام بحذف كل تطبيقات التسوق من عندها، ثم نقل أجهزتها الذكية بعيدا عن سريرها، حتى أنه أخفاها. لكنها كانت تجدها دائما.
وختمت إليسا، كلامها بأنها على مدار الأعوام، أنفقت أكثر من 6000 جنيه إسترليني (8000 آلاف دولار) أثناء نومها على أشياء لم تتمكن من إعادتها. ولحسن الحظ، لم تقم بالتسوق أثناء نومها منذ بضعة أشهر.
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