https://sarabic.ae/20240915/بشر-الخصاونة-10-معلومات-عن-رئيس-الوزراء-الأردني-الأطول-بقاء-بالسلطة-في-عهد-الملك-عبد-الله-الثاني-1092736378.html
بشر الخصاونة... 10 معلومات عن رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاء بالسلطة في عهد الملك عبد الله الثاني
بشر الخصاونة... 10 معلومات عن رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاء بالسلطة في عهد الملك عبد الله الثاني
سبوتنيك عربي
بشر الخصاونة .. 10 معلومات عن رئيس الوزراء الاردني الأطول بقاء بالسلطة في عهد الملك عبد الله الثاني
2024-09-15T12:37+0000
2024-09-15T12:37+0000
2024-09-15T12:37+0000
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بشر الخصاونة
بشر الخصاونة... 10 معلومات عن رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاء بالسلطة في عهد الملك عبد الله الثاني
تقدم بشر الخصاونة، في يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2024، باستقالته، بعد إنجاز استحقاق مجلس النواب العشرين، ليختتم بذلك أطول مسيرة لرئيس وزراء أردني في فترة حكم الملك عبد الله بن الحسين.