https://sarabic.ae/20240915/بماذا-بررت-الولايات-المتحدة-توريد-أسلحة-فاسدة-إلى-حليفتها-تايوان-1092736891.html
بماذا بررت الولايات المتحدة توريد أسلحة فاسدة لحليفتها تايوان؟
بماذا بررت الولايات المتحدة توريد أسلحة فاسدة لحليفتها تايوان؟
سبوتنيك عربي
اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأنها زوّدت تايوان (الصين) بأسلحة تالفة وغير صالحة للاستخدام، وفقا لوسائل إعلام تايوانية. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T13:04+0000
2024-09-15T13:04+0000
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وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية، أن الولايات المتحدة زودت تايوان بشحنات عدة من الأسلحة والذخائر، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى مارس/ آذار 2024، وكانت بعض هذه الشحنات معبأة بشكل سيئ وغير صالح للاستخدام.وأوضحت الوكالة أن تايوان تسلمت أيضا، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، شحنة أخرى تضررت فيها 120 عبوة من أصل 340 نتيجة تعرضها للمياه، كما أنها تحتوي على صفائح للدروع الواقية للجسم، والتي أصبحت متعفنة.وتبين بالفحص أن الشحنة التي كانت مخزنة لأكثر من 3 أشهر في الهواء الطلق بقاعدة "ترافيس" الجوية في كاليفورنيا، تعرضت للأمطار مرات عدة، بسبب تأخر قيادة القوات البرية في الموافقة على رحلات الشحن الخاصة لإخراجها.وأضافت الوكالة أنه تم تعبئة المدافع الرشاشة من طراز "إم - 240" في صناديق من الورق المقوى العادي، وتم العثور على ذخيرة منتهية الصلاحية في دفعة مكونة من 2.7 مليون طلقة.وقال المتحدث باسم البنتاغون، بيت نغوين، في تصريحات للوكالة التايوانية، إن "الحكومة الأمريكية ملتزمة بضمان أن تكون المعدات المقدمة لهذا الحليف صالحة للاستخدام العملياتي"، مؤكدًا أن وزارة الدفاع "ستتعلم من التجربة الأخيرة".وأضاف أن "وزارة الدفاع الأمريكية قد اتخذت بالفعل خطوات لتحسين آلية تقديم المساعدة لتايوان"، مشددًا على أن "تايوان تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في مجال الأمن".
https://sarabic.ae/20240820/تايوان-تحاكي-التصدي-لهجوم-جوي-بالصواريخ-الدفاعية-1091923479.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بماذا بررت الولايات المتحدة توريد أسلحة فاسدة لحليفتها تايوان؟
اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأنها زوّدت تايوان (الصين) بأسلحة تالفة وغير صالحة للاستخدام، وفقا لوسائل إعلام تايوانية.
وذكرت
وكالة الأنباء التايوانية المركزية، أن الولايات المتحدة زودت تايوان بشحنات عدة من الأسلحة والذخائر، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى مارس/ آذار 2024، وكانت بعض هذه الشحنات معبأة بشكل سيئ وغير صالح للاستخدام.
وأوضحت الوكالة أن تايوان تسلمت أيضا، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، شحنة أخرى تضررت فيها 120 عبوة من أصل 340 نتيجة تعرضها للمياه، كما أنها تحتوي على صفائح للدروع الواقية للجسم، والتي أصبحت متعفنة.
وتبين بالفحص أن الشحنة التي كانت مخزنة لأكثر من 3 أشهر في الهواء الطلق بقاعدة "ترافيس" الجوية في كاليفورنيا، تعرضت للأمطار مرات عدة، بسبب تأخر قيادة القوات البرية في الموافقة على رحلات الشحن الخاصة لإخراجها.
وأضافت الوكالة أنه تم تعبئة المدافع الرشاشة من طراز "إم - 240" في صناديق من الورق المقوى العادي، وتم العثور على ذخيرة منتهية الصلاحية في دفعة مكونة من 2.7 مليون طلقة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون
، بيت نغوين، في تصريحات للوكالة التايوانية، إن "الحكومة الأمريكية ملتزمة بضمان أن تكون المعدات المقدمة لهذا الحليف صالحة للاستخدام العملياتي"، مؤكدًا أن وزارة الدفاع "ستتعلم من التجربة الأخيرة".
وأضاف أن "وزارة الدفاع الأمريكية قد اتخذت بالفعل خطوات لتحسين آلية تقديم المساعدة لتايوان"، مشددًا على أن "تايوان تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في مجال الأمن".