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https://sarabic.ae/20240915/تسمم-125-شخصا-في-مصر-بعد-تناولهم-وليمة-بمناسبة-المولد-النبوي-1092743494.html
تسمم 125 شخصا في مصر بعد تناولهم وليمة بمناسبة المولد النبوي
تسمم 125 شخصا في مصر بعد تناولهم وليمة بمناسبة المولد النبوي
سبوتنيك عربي
أصيب 125 شخصا في إحدى قرى محافظة أسوان جنوبي مصر بتسمم غذائي، وجرى نقلهم إلى المستشفى، بعد تناولهم وجبة غذائية بمناسبة المولد النبوي الشريف. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T16:11+0000
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وحسب بوابة "أخبار اليوم"، استقبلت مستشفى نصرالنوبة بأسوان، اليوم الأحد، نحو 125 مصاباً إثر تناولهم وجبات غذائية عبارة عن (فتة، لحمة، وأرز) احتفالاً بالمولد النبوي الشريف.وبالفحص الطبى تبين أن أغلب المصابين لديهم نزلات معوية حادة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الأمنية لتباشر تحقيقاتها.وفي السياق، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن الدكتور مصطفى أبو المجد المدير العام للطب الوقائي بأسوان، قوله إن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي 125 شخصا جميعهم من قرية وادى العرب بمركز نصر النوبة.وأوضح أبو المجد، أن وزارة الصحة المصرية تتابع حالة المصابين وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.كما أكد أن حالة الجميع مستقرة وخرج منهم نحو 100 شخص ولا يزال 25 تحت المراقبة في المستشفى.
https://sarabic.ae/20230928/بعد-فاجعة-الحريق-تسمم-جماعي-في-حفل-زفاف-بالعراق-بسبب-طعام-فاسد-1081473253.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

تسمم 125 شخصا في مصر بعد تناولهم وليمة بمناسبة المولد النبوي

16:11 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
تابعنا عبر
أصيب 125 شخصا في إحدى قرى محافظة أسوان جنوبي مصر بتسمم غذائي، وجرى نقلهم إلى المستشفى، بعد تناولهم وجبة غذائية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وحسب بوابة "أخبار اليوم"، استقبلت مستشفى نصرالنوبة بأسوان، اليوم الأحد، نحو 125 مصاباً إثر تناولهم وجبات غذائية عبارة عن (فتة، لحمة، وأرز) احتفالاً بالمولد النبوي الشريف.
وبالفحص الطبى تبين أن أغلب المصابين لديهم نزلات معوية حادة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الأمنية لتباشر تحقيقاتها.
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
بعد فاجعة الحريق... تسمم جماعي في حفل زفاف بالعراق بسبب طعام فاسد
28 سبتمبر 2023, 06:10 GMT
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن الدكتور مصطفى أبو المجد المدير العام للطب الوقائي بأسوان، قوله إن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي 125 شخصا جميعهم من قرية وادى العرب بمركز نصر النوبة.

وأضاف أن المصابين كانوا يعانون من حالات قيء وغثيان وآلام في المعدة وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم بالمستشفى، وبسؤالهم أفادوا بأنهم تناولوا فتة ولحمة فى احتفالات المولد النبوى بالقرية.

وأوضح أبو المجد، أن وزارة الصحة المصرية تتابع حالة المصابين وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.
كما أكد أن حالة الجميع مستقرة وخرج منهم نحو 100 شخص ولا يزال 25 تحت المراقبة في المستشفى.
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