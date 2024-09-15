حفظت في مكان آمن لمدة قرن... عملات معدنية تباع بـ"مبلغ خيالي"
© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonعملات معدنية
عملات معدنية
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
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حققت عملات معدنية عريقة ملايين الدولارات، بعد أن تم طرحها للبيع في دار للمزادات، أمس السبت.
ووصل سعر العملات النادرة البالغ عددها 286، إلى 16.4 مليون دولار أمريكي، في المزاد الذي أقيم بكوبنهاغن، والتي ظلت في مكان آمن خارج تداولات السوق لمدة قرن من الزمان.
وتجاوز المبلغ النهائي للعملات التقديرات بنحو 25%، وفقا لمدير الفرع الدنماركي لدار المزادات "ستاكس باورز"، مايكل فورنتيز.
Stack's Bowers is offering NGC-certified rarities from the L.E. Bruun collection, including coins of Danish kings in the 17th century. Included are coins of Christian IV (who ruled 1588-1648), Frederik III (1648-1670) and Christian V (1670-1699). See more: https://t.co/dqJllJPcZe pic.twitter.com/onIqC7wxoc— NGC (@NGCcoin) September 10, 2024
وفي عام 1922، اشترى رجل الأعمال الدنماركي وخبير العملات المعدنية، لارس إميل بروون، مجموعة العملات المعدنية، من عائلة بيل براهي الأرستقراطية، وفي العام التالي توفى، ووضع شرطا في وصيته لبيع المجموعة.
Part of a Danish coin collection belonging to butter magnate Lars Emil Bruun, went under the hammer in Copenhagen, initially collecting €14.8 million.https://t.co/DQMo9pdDHX— Gary Buckley™ (@myrddenbuckley) September 15, 2024
وبعد أن رأى بروون الدمار الذي خلّفته الحرب العالمية الأولى، كان خائفا للغاية من أن يحدث شيء للمجموعة الوطنية (في المتحف)، ولذلك فقد أوصى بأن تبقى مجموعته كاحتياطي للمجموعة الوطنية لمدة 100 عام بعد وفاته.
وفي وقت سابق من العام الحالي، دفع المتحف الوطني الدنماركي، الذي حصل على الأولوية في اتفاق بين بروون وعائلة بيلي براهي، مليون يورو مقابل 7 عملات معدنية.