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عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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123 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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https://sarabic.ae/20240915/حفظت-في-مكان-آمن-لمدة-قرن-عملات-معدنية-تباع-بـمبلغ-خيالي-1092739426.html
حفظت في مكان آمن لمدة قرن... عملات معدنية تباع بـ"مبلغ خيالي"
حفظت في مكان آمن لمدة قرن... عملات معدنية تباع بـ"مبلغ خيالي"
سبوتنيك عربي
حققت عملات معدنية عريقة ملايين الدولارات، بعد أن تم طرحها للبيع في دار للمزادات، أمس السبت. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T13:54+0000
2024-09-15T13:54+0000
مجتمع
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ووصل سعر العملات النادرة البالغ عددها 286، إلى 16.4 مليون دولار أمريكي، في المزاد الذي أقيم بكوبنهاغن، والتي ظلت في مكان آمن خارج تداولات السوق لمدة قرن من الزمان.وتجاوز المبلغ النهائي للعملات التقديرات بنحو 25%، وفقا لمدير الفرع الدنماركي لدار المزادات "ستاكس باورز"، مايكل فورنتيز.وفي عام 1922، اشترى رجل الأعمال الدنماركي وخبير العملات المعدنية، لارس إميل بروون، مجموعة العملات المعدنية، من عائلة بيل براهي الأرستقراطية، وفي العام التالي توفى، ووضع شرطا في وصيته لبيع المجموعة.وبعد أن رأى بروون الدمار الذي خلّفته الحرب العالمية الأولى، كان خائفا للغاية من أن يحدث شيء للمجموعة الوطنية (في المتحف)، ولذلك فقد أوصى بأن تبقى مجموعته كاحتياطي للمجموعة الوطنية لمدة 100 عام بعد وفاته.وفي وقت سابق من العام الحالي، دفع المتحف الوطني الدنماركي، الذي حصل على الأولوية في اتفاق بين بروون وعائلة بيلي براهي، مليون يورو مقابل 7 عملات معدنية.
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منوعات, الأخبار, أخبار الدنمارك
منوعات, الأخبار, أخبار الدنمارك

حفظت في مكان آمن لمدة قرن... عملات معدنية تباع بـ"مبلغ خيالي"

13:54 GMT 15.09.2024
© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonعملات معدنية
عملات معدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
عملات معدنية
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
تابعنا عبر
حققت عملات معدنية عريقة ملايين الدولارات، بعد أن تم طرحها للبيع في دار للمزادات، أمس السبت.
ووصل سعر العملات النادرة البالغ عددها 286، إلى 16.4 مليون دولار أمريكي، في المزاد الذي أقيم بكوبنهاغن، والتي ظلت في مكان آمن خارج تداولات السوق لمدة قرن من الزمان.
وتجاوز المبلغ النهائي للعملات التقديرات بنحو 25%، وفقا لمدير الفرع الدنماركي لدار المزادات "ستاكس باورز"، مايكل فورنتيز.
وفي عام 1922، اشترى رجل الأعمال الدنماركي وخبير العملات المعدنية، لارس إميل بروون، مجموعة العملات المعدنية، من عائلة بيل براهي الأرستقراطية، وفي العام التالي توفى، ووضع شرطا في وصيته لبيع المجموعة.
وبعد أن رأى بروون الدمار الذي خلّفته الحرب العالمية الأولى، كان خائفا للغاية من أن يحدث شيء للمجموعة الوطنية (في المتحف)، ولذلك فقد أوصى بأن تبقى مجموعته كاحتياطي للمجموعة الوطنية لمدة 100 عام بعد وفاته.
وفي وقت سابق من العام الحالي، دفع المتحف الوطني الدنماركي، الذي حصل على الأولوية في اتفاق بين بروون وعائلة بيلي براهي، مليون يورو مقابل 7 عملات معدنية.
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