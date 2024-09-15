https://sarabic.ae/20240915/سلوك-متسلط-وندم-على-الرحيل-الملكي-خفايا-جديدة-تهز-حياة-ميغان-ماركل-1092744894.html
سلوك متسلط وندم على الرحيل الملكي... خفايا جديدة تهز حياة ميغان ماركل
سلوك متسلط وندم على الرحيل الملكي... خفايا جديدة تهز حياة ميغان ماركل
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية عن تفاصيل جديدة قد تزيد من إحراج ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري، خاصة مع اقتراب عيد ميلاد الأمير الأربعين. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T17:08+0000
2024-09-15T17:08+0000
2024-09-15T17:08+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103119/97/1031199719_0:0:4001:2251_1920x0_80_0_0_c3ee9ab45cdc8138dbfc0aae9ff64a9e.jpg
زعمت صحيفة "هوليوود ريبورتر" في تقرير لها، أن سلوك ميغان مع الموظفين جعلها تكتسب سمعة سيئة، فقد وصفها مصدر مقرب بأنها تقلل من شأن من حولها ولا تستمع إلى النصائح، ما يجعلها شخصية غير محبوبة بين العاملين معها.وفي المقابل، تم وصف الأمير هاري بأنه ساحر وعفوي، لكنه أيضاً عانى من قراراته غير المدروسة مع زوجته.هذه السلوكيات أثارت انتقادات عديدة على مر السنين، وأدت إلى استقالة العديد من الموظفين، من بينهم مساعدتها الشخصية وسكرتيرتها الخاصة، وآخرهم رئيس موظفي الزوجين الذي استقال بعد 3 أشهر فقط من تعيينه، حسب الصحيفة.ووفقا للصحيفة، لا تُعد هذه الاتهامات ضد ميغان جديدة، فقد سبق أن واجهت دوقة ساسكس تحقيقا من قصر باكنغهام في عام 2018 بشأن مزاعم بالتنمر على مساعديها الملكيين.ورغم أن نتائج التحقيق لم تُنشر للعامة، إلا أن ماركل وصفت تلك الاتهامات بأنها جزء من "حملة تشويه متعمدة" تهدف إلى الإساءة إليها.وأوضحت أن انتقالها مع الأمير هاري إلى مونتيسيتو في كاليفورنيا أدى إلى خلافات عائلية حادة، خصوصاً مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.
https://sarabic.ae/20220716/مؤلف-كتاب-جديد-عن-أسرار-العائلة-المالكة-يحذر-ميغان-ماركل-لا-تتوقعي-إسكاتي-1065158711.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103119/97/1031199719_0:0:3933:2949_1920x0_80_0_0_1c53a32a0267db9f4fd388508a8cedbc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
منوعات, الأخبار, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
سلوك متسلط وندم على الرحيل الملكي... خفايا جديدة تهز حياة ميغان ماركل
كشفت تقارير أمريكية عن تفاصيل جديدة قد تزيد من إحراج ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري، خاصة مع اقتراب عيد ميلاد الأمير الأربعين.
زعمت
صحيفة "هوليوود ريبورتر" في تقرير لها، أن سلوك ميغان مع الموظفين جعلها تكتسب سمعة سيئة، فقد وصفها مصدر مقرب بأنها تقلل من شأن من حولها ولا تستمع إلى النصائح، ما يجعلها شخصية غير محبوبة بين العاملين معها.
وفي المقابل، تم وصف الأمير هاري بأنه ساحر وعفوي، لكنه أيضاً عانى من قراراته غير المدروسة مع زوجته.
وتحدثت مصادر أخرى عن تصرفات ميغان التي وصفت بأنها متسلطة، حيث يُزعم أنها كانت تصدر الأوامر بغضب، حتى أنها تسببت في ذرف بعض الموظفين للدموع.
هذه السلوكيات أثارت انتقادات عديدة على مر السنين، وأدت إلى استقالة العديد من الموظفين، من بينهم مساعدتها الشخصية وسكرتيرتها الخاصة، وآخرهم رئيس موظفي الزوجين الذي استقال بعد 3 أشهر فقط من تعيينه، حسب الصحيفة.
ووفقا للصحيفة، لا تُعد هذه الاتهامات ضد ميغان
جديدة، فقد سبق أن واجهت دوقة ساسكس تحقيقا من قصر باكنغهام في عام 2018 بشأن مزاعم بالتنمر على مساعديها الملكيين.
ورغم أن نتائج التحقيق لم تُنشر للعامة، إلا أن ماركل وصفت تلك الاتهامات بأنها جزء من "حملة تشويه متعمدة" تهدف إلى الإساءة إليها.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الخبيرة الملكية كينسي سكوفيلد إلى أن ميغان تشعر بالندم تجاه بعض التصريحات والقرارات التي اتخذتها عقب مغادرتها العائلة المالكة في 2020.
وأوضحت أن انتقالها مع الأمير هاري إلى مونتيسيتو في كاليفورنيا أدى إلى خلافات عائلية حادة، خصوصاً مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.