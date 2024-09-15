https://sarabic.ae/20240915/قدرات-مركبة-إجلاء-الجرحى-الروسية-ألاباي-1092715773.html
قدرات مركبة إجلاء الجرحى الروسية "ألاباي"
قدرات مركبة إجلاء الجرحى الروسية "ألاباي"
سبوتنيك عربي
تستخدم القوات الروسية مركبة "ألاباي" المخصصة لإجلاء الجرحى بسرعة عالية من ميادين القتال، أيا كانت التضاريس الوعرة التي تدور فيها المعارك. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T07:00+0000
2024-09-15T07:00+0000
2024-09-15T07:00+0000
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ويمكن للمركبة عبور موانع مائية يصل عرضها لـ10 أمتار إضافة إلى إمكانية تسليحها بقاذف قنابل ومدفع رشاش ثقيل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات مركبة إجلاء الجرحى الروسية "ألاباي"
تستخدم القوات الروسية مركبة "ألاباي" المخصصة لإجلاء الجرحى بسرعة عالية من ميادين القتال، أيا كانت التضاريس الوعرة التي تدور فيها المعارك.
ويمكن للمركبة عبور موانع مائية يصل عرضها لـ10 أمتار إضافة إلى إمكانية تسليحها بقاذف قنابل ومدفع رشاش ثقيل.