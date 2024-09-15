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ليبيا.. مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين جراء أمطار غزيرة اجتاحت مدينة سبها.. فيديو
ليبيا.. مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين جراء أمطار غزيرة اجتاحت مدينة سبها.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، اليوم الأحد، بمصرع شخصين وإصابة 25 آخرين جراء أمطار غزيرة اجتاحت مدينة سبها في أقصى جنوب البلاد. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T01:34+0000
2024-09-15T01:34+0000
2024-09-15T01:34+0000
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وذكر مصدر في المحافظة لـ "سبوتنيك، أن الأمطار الغزيرة استمرت لمدة قاربت الساعة فقط، ورغم ذلك تسببت في انهيار العديد من المباني وغرق مبانٍ أخرى في عدد من المناطق السكنية بالمدينة، منها منطقة الطيوري و85 وسكره ومنطقة القرضة.وأكد المصدر لـ"سبوتنيك"، بأن البنية التحية للمدينة لم تكن مهيأة لمثل هذه الكميات من الأمطار، ما تسبب في إغلاق شوارع المدينة بالكامل وانقطاع الكهرباء عن كافة أرجاء المدينة، بسبب ارتفاع منسوب المياه.ولفت مراسل "سبوتنيك"، إلى أن مديرية أمن المدينة حثت المواطنين الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها أسلاك كهربائية، مع عدم ترك الأطفال على الطرق المغمورة بالمياه، والإبلاغ عن أي حوادث بسبب مياه الأمطار.وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع المدينة مغمورة بالمياه.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
ليبيا.. مصرع شخصين وإصابة 25 آخرين جراء أمطار غزيرة اجتاحت مدينة سبها.. فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، اليوم الأحد، بمصرع شخصين وإصابة 25 آخرين جراء أمطار غزيرة اجتاحت مدينة سبها في أقصى جنوب البلاد.
وذكر مصدر في المحافظة لـ "سبوتنيك، أن الأمطار الغزيرة استمرت لمدة قاربت الساعة فقط
، ورغم ذلك تسببت في انهيار العديد من المباني وغرق مبانٍ أخرى في عدد من المناطق السكنية بالمدينة، منها منطقة الطيوري و85 وسكره ومنطقة القرضة.
وأكد المصدر لـ"سبوتنيك"، بأن البنية التحية للمدينة لم تكن مهيأة لمثل هذه الكميات من الأمطار، ما تسبب في إغلاق شوارع المدينة بالكامل وانقطاع الكهرباء عن كافة أرجاء المدينة، بسبب ارتفاع منسوب المياه.
ولفت مراسل "سبوتنيك"، إلى أن مديرية أمن المدينة حثت المواطنين الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها أسلاك كهربائية، مع عدم ترك الأطفال على الطرق المغمورة بالمياه، والإبلاغ عن أي حوادث بسبب مياه الأمطار.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع المدينة مغمورة بالمياه.