https://sarabic.ae/20240915/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-يستطيع-الغرب-أن-يفرض-إرادته-علينا-من-خلال-العقوبات-1092731333.html
وزير الخارجية الإيراني: لا يستطيع الغرب أن يفرض إرادته علينا من خلال العقوبات
وزير الخارجية الإيراني: لا يستطيع الغرب أن يفرض إرادته علينا من خلال العقوبات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الغربية غير قادرة على فرض إرادتها على إيران، باستخدام العقوبات، بحسب قوله. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T09:23+0000
2024-09-15T09:23+0000
2024-09-15T09:23+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/0b/1048335597_0:0:881:497_1920x0_80_0_0_964ba24e52f40d4fd8fdd1c8b5a727c9.jpg
وقال عراقجي، أمس السبت: "يجب على الدول الغربية أن تعلم، ومن المدهش أنها لا تعلم ذلك بالفعل، أن العقوبات أداة فاشلة ولا يمكنها فرض إرادتها على إيران بالعقوبات، سواء في القضية النووية أو في قضايا أخرى"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.كما دعا الوزير الإيراني الدول الغربية إلى "تغيير مسارها"، مضيفًا أن "طهران مستعدة للانخراط في حوار قائم على الاحترام المتبادل، وليس التهديدات والضغوط".وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء الماضي، هددت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إيران بفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية، بسبب تسليم طهران المزعوم للصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، لـ"استخدامها في العمليات القتالية" بالصراع الأوكراني، بحسب الزعم الغربي.ونفت إيران الاتهامات بتقديم الدعم العسكري لروسيا، قائلة إنها غير متورطة في الأزمة أوكرانيا، فيما اعترف فلاديمير زيلينسكي، بأن ليس لديه دليل على نقل إيران لصواريخ بالستية إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240915/طهران-القمر-الصناعي-شمران-1-هو-رد-إيران-على-فارضي-العقوبات-1092726312.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/0b/1048335597_118:0:853:551_1920x0_80_0_0_22c018a040f21ed9197555510d11f188.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الإيراني: لا يستطيع الغرب أن يفرض إرادته علينا من خلال العقوبات
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الغربية غير قادرة على فرض إرادتها على إيران، باستخدام العقوبات، بحسب قوله.
وقال عراقجي، أمس السبت: "يجب على الدول الغربية أن تعلم، ومن المدهش أنها لا تعلم ذلك بالفعل، أن العقوبات أداة فاشلة ولا يمكنها فرض إرادتها على إيران بالعقوبات، سواء في القضية النووية أو في قضايا أخرى"، وفقا لوكالة
أنباء "إيرنا" الإيرانية.
كما دعا الوزير الإيراني الدول الغربية إلى "تغيير مسارها"، مضيفًا أن "طهران مستعدة للانخراط في حوار قائم على الاحترام المتبادل، وليس التهديدات والضغوط".
وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء الماضي، هددت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إيران بفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية، بسبب تسليم طهران المزعوم للصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، لـ"استخدامها في العمليات القتالية" بالصراع الأوكراني، بحسب الزعم الغربي.
ونفت إيران الاتهامات بتقديم الدعم العسكري لروسيا، قائلة إنها غير متورطة في الأزمة أوكرانيا، فيما اعترف فلاديمير زيلينسكي، بأن ليس لديه دليل على نقل إيران لصواريخ بالستية إلى روسيا.