https://sarabic.ae/20240915/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-يستطيع-الغرب-أن-يفرض-إرادته-علينا-من-خلال-العقوبات-1092731333.html

وزير الخارجية الإيراني: لا يستطيع الغرب أن يفرض إرادته علينا من خلال العقوبات

وزير الخارجية الإيراني: لا يستطيع الغرب أن يفرض إرادته علينا من خلال العقوبات

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الغربية غير قادرة على فرض إرادتها على إيران، باستخدام العقوبات، بحسب قوله. 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T09:23+0000

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وقال عراقجي، أمس السبت: "يجب على الدول الغربية أن تعلم، ومن المدهش أنها لا تعلم ذلك بالفعل، أن العقوبات أداة فاشلة ولا يمكنها فرض إرادتها على إيران بالعقوبات، سواء في القضية النووية أو في قضايا أخرى"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.كما دعا الوزير الإيراني الدول الغربية إلى "تغيير مسارها"، مضيفًا أن "طهران مستعدة للانخراط في حوار قائم على الاحترام المتبادل، وليس التهديدات والضغوط".وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء الماضي، هددت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إيران بفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية، بسبب تسليم طهران المزعوم للصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، لـ"استخدامها في العمليات القتالية" بالصراع الأوكراني، بحسب الزعم الغربي.ونفت إيران الاتهامات بتقديم الدعم العسكري لروسيا، قائلة إنها غير متورطة في الأزمة أوكرانيا، فيما اعترف فلاديمير زيلينسكي، بأن ليس لديه دليل على نقل إيران لصواريخ بالستية إلى روسيا.

https://sarabic.ae/20240915/طهران-القمر-الصناعي-شمران-1-هو-رد-إيران-على-فارضي-العقوبات-1092726312.html

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