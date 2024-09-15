https://sarabic.ae/20240915/وزير-الخارجية-المصري-يتوجه-إلى-موسكو-لبحث-دفع-أوجه-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1092733355.html
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين
سبوتنيك عربي
توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية، ليبحث مع المسؤولين الروس سبل دفع أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T11:03+0000
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وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين".كما أشار البيان إلى أنه، خلال الزيارة، سيتم أيضا "تبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".وكان عبد العاطي، قد ناقش الشهر الماضي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها.وأكد وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، اعتزاز مصر بالعلاقات مع روسيا، والتطلع لمواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون على نحو يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.من جانبها، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه "خلال الاتصال جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المستجد في الشرق الأوسط، مع التركيز على ضرورة وقف مبكر لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتهدئة العامة للوضع في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تم تأكيد التركيز المستمر لموسكو والقاهرة على تنسيق الإجراءات بشأن مجموعة كاملة من قضايا الشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20240829/مصر-أعمال-مشروع-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-تسير-وفقا-للجدول-الزمني-1092205774.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين
توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية، ليبحث مع المسؤولين الروس سبل دفع أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين".
وأوضح البيان أنه "من المنتظر أن تشهد زيارة وزير خارجية مصر، التباحث مع كبار المسؤولين الروس بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي".
كما أشار البيان إلى أنه، خلال الزيارة، سيتم أيضا "تبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان عبد العاطي، قد ناقش الشهر الماضي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها.
وأكد وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، اعتزاز مصر بالعلاقات مع روسيا، والتطلع لمواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون على نحو يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبها، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه "خلال الاتصال جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المستجد في الشرق الأوسط
، مع التركيز على ضرورة وقف مبكر لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتهدئة العامة للوضع في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تم تأكيد التركيز المستمر لموسكو والقاهرة على تنسيق الإجراءات بشأن مجموعة كاملة من قضايا الشرق الأوسط".