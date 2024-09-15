وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين

عربي
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240915/وزير-الخارجية-المصري-يتوجه-إلى-موسكو-لبحث-دفع-أوجه-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1092733355.html
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين
سبوتنيك عربي
توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية، ليبحث مع المسؤولين الروس سبل دفع أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T11:03+0000
2024-09-15T11:03+0000
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090472707_0:135:814:593_1920x0_80_0_0_a3445cef2460cfd91a2f09e5df3999c0.jpg
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين".كما أشار البيان إلى أنه، خلال الزيارة، سيتم أيضا "تبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".وكان عبد العاطي، قد ناقش الشهر الماضي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها.وأكد وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، اعتزاز مصر بالعلاقات مع روسيا، والتطلع لمواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون على نحو يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.من جانبها، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه "خلال الاتصال جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المستجد في الشرق الأوسط، مع التركيز على ضرورة وقف مبكر لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتهدئة العامة للوضع في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تم تأكيد التركيز المستمر لموسكو والقاهرة على تنسيق الإجراءات بشأن مجموعة كاملة من قضايا الشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20240829/مصر-أعمال-مشروع-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-تسير-وفقا-للجدول-الزمني-1092205774.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090472707_0:59:814:670_1920x0_80_0_0_fc3a446209eb479a913f07f3f1f2523a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو لبحث دفع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين

11:03 GMT 15.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية، ليبحث مع المسؤولين الروس سبل دفع أوجه التعاون بين القاهرة وموسكو.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأوضح البيان أنه "من المنتظر أن تشهد زيارة وزير خارجية مصر، التباحث مع كبار المسؤولين الروس بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي".

كما أشار البيان إلى أنه، خلال الزيارة، سيتم أيضا "تبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان عبد العاطي، قد ناقش الشهر الماضي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول القضايا المشتركة والتطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها.
محطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
مصر: أعمال مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تسير وفقا للجدول الزمني
29 أغسطس, 14:00 GMT
وأكد وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، اعتزاز مصر بالعلاقات مع روسيا، والتطلع لمواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون على نحو يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبها، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إنه "خلال الاتصال جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المستجد في الشرق الأوسط، مع التركيز على ضرورة وقف مبكر لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتهدئة العامة للوضع في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تم تأكيد التركيز المستمر لموسكو والقاهرة على تنسيق الإجراءات بشأن مجموعة كاملة من قضايا الشرق الأوسط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سقوط صاروخ "أرض – أرض" أطلق من اليمن وسط إسرائيل11:15 GMTВертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала