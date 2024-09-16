أين يذهب النفط؟.. شركة لها علاقة بإسرائيل تثير ضجة في دولة عربية

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لبنان والعالم
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ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
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خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
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أين يذهب النفط؟.. شركة لها علاقة بإسرائيل تثير ضجة في دولة عربية
أين يذهب النفط؟.. شركة لها علاقة بإسرائيل تثير ضجة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
يثير التعامل في الدول العربية والإسلامية مع كل من له علاقة بإسرائيل جدلا وانتقادات واسعة، نظرا إلى ما يحدث في غزة من مآسٍ إنسانية. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T19:33+0000
2024-09-16T19:33+0000
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نقلت بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية عن مصدر موثوق بقطاع النفط في البلاد، عن تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة ارتبط اسمها بصفقات مشبوهة مع إسرائيل، لشراء النفط الخام من ليبيا.وبحسب الموقع، تتعلق الصفقة بشراء "بتراكو للنفط" حصة من خام السرير ومسلة، على أن تجري عملية الشحن عن طريق ميناء طبرق النفطي، إلى جانب شراء حصة من خام السدرة، الأمر الذي يتعارض مع القرارات والقوانين المحلية التي تجرم وتحظر التعامل مع مثل هذه الشركات، وفقا للقانون الليبي بشأن المقاطعة.وأضاف المصدر "أرجو من تلك الجهات التدخل بشكل عاجل، لإيقاف مثل هذه التجاوزات التي تحدث في قطاع النفط، قوت الليبيين".في المقابل، نفى مصدر بمؤسسة النفط، فضَّل عدم ذكر اسمه، صحة ما ورد بشأن التعاقد مع شركة "بتراكو"، مؤكدًا التزام المؤسسة بالقوانين الليبية ذات العلاقة، خصوصًا قانون المقاطعة.وسبق أن أثارت هذه الشركة ضجة كبرى في العراق عام 2014، بسبب تصديرها النفط العراقي من إقليم كردستان مباشرة عبر تركيا، رغم من أن الدستور العراقي يحرم ذلك، واعتُبر ذلك من قبيل التهريب.كما اتُهمت هذه الشركة في لبنان أيضا بتورطها في صفقات مشبوهة مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية آنذاك.
https://sarabic.ae/20240510/ليبيا-تنضم-لجنوب-أفريقيا-في-قضية-الإبادة-الجماعية-المرفوعة-ضد-إسرائيل-لدى-محكمة-العدل-الدولية-1088720665.html
https://sarabic.ae/20230828/أنباء-عن-إقالة-وزيرة-خارجية-ليبيا-والدبيبة-يؤكد-عدم-علمه-بما-قامت-به-للتطبيع-مع-إسرائيل-1080489961.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة

أين يذهب النفط؟.. شركة لها علاقة بإسرائيل تثير ضجة في دولة عربية

19:33 GMT 16.09.2024
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
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يثير التعامل في الدول العربية والإسلامية مع كل من له علاقة بإسرائيل جدلا وانتقادات واسعة، نظرا إلى ما يحدث في غزة من مآسٍ إنسانية.
نقلت بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية عن مصدر موثوق بقطاع النفط في البلاد، عن تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة ارتبط اسمها بصفقات مشبوهة مع إسرائيل، لشراء النفط الخام من ليبيا.
وبحسب الموقع، تتعلق الصفقة بشراء "بتراكو للنفط" حصة من خام السرير ومسلة، على أن تجري عملية الشحن عن طريق ميناء طبرق النفطي، إلى جانب شراء حصة من خام السدرة، الأمر الذي يتعارض مع القرارات والقوانين المحلية التي تجرم وتحظر التعامل مع مثل هذه الشركات، وفقا للقانون الليبي بشأن المقاطعة.
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وقال المصدر إن "هذه الشركة مملوكة بجميع أصولها لشخصيات يهودية، ولها مقر في تل أبيب ويافا بفلسطين المحتلة، إلى جانب مقر في سويسرا، حسب سجلها التجاري، مما يثير التساؤل عن خلفيات الصفقة، ويدعو الجهات المختصة في الدولة الليبية إلى التحقق والتحقيق في أمرها".

وأضاف المصدر "أرجو من تلك الجهات التدخل بشكل عاجل، لإيقاف مثل هذه التجاوزات التي تحدث في قطاع النفط، قوت الليبيين".
في المقابل، نفى مصدر بمؤسسة النفط، فضَّل عدم ذكر اسمه، صحة ما ورد بشأن التعاقد مع شركة "بتراكو"، مؤكدًا التزام المؤسسة بالقوانين الليبية ذات العلاقة، خصوصًا قانون المقاطعة.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
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وسبق أن أثارت هذه الشركة ضجة كبرى في العراق عام 2014، بسبب تصديرها النفط العراقي من إقليم كردستان مباشرة عبر تركيا، رغم من أن الدستور العراقي يحرم ذلك، واعتُبر ذلك من قبيل التهريب.
كما اتُهمت هذه الشركة في لبنان أيضا بتورطها في صفقات مشبوهة مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية آنذاك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها16:44 GMTВоеннослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT
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