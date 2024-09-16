https://sarabic.ae/20240916/اتفاق-شراكة-استراتيجية-بين-اتحاد-وكالات-أنباء-دول-منظمة-التعاون-الإسلامي-والغرفة-الاجتماعية-الدولية-1092764171.html

اتفاق شراكة استراتيجية بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الاجتماعية الدولية

اتفاق شراكة استراتيجية بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الاجتماعية الدولية

سبوتنيك عربي

وقّع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي والغرفة الاجتماعية الدولية، اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون والتسيق المتواصل بينهما. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T10:51+0000

2024-09-16T10:51+0000

2024-09-16T10:51+0000

روسيا

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وعُقد الاتفاق الرسمي في جامع "موسكو الجامع" في العاصمة الروسية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.وقال المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، الشيخ محمد بن عبد ربه اليامي، على هامش احتفال توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية، إن "الحوار بين روسيا والعالم الإسلامي ركيزة مهمة في تعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات، ولا ننسى أن روسيا تتمتع بصفة عضو مراقب في منظمة التعاون الإسلامي ولديها علاقات تاريخية ومتينة مع العديد من الدول في العالمين العربي والإسلامي، كما أنها موطن لملايين المسلمين الذين يعيشون في جو من التعايش والتناغم مع المكونات الأخرى في المجتمع الروسي".وأضاف الشيخ محمد بن عبد ربه اليامي، بالقول: "أعتقد أن هذا الحوار المستمر مهم جدا ويؤكد حرص روسيا على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع العالم الإسلامي وإقامة هذه العلاقات على أساس من التعددية والتفاهم والاحترام المتبادل".وفي وقت سابق، وقّعت وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك في مدينة جدة السعودية.وجاء توقيع الاتفاقية بين الطرفين على هامش اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" الذي انعقد في مدينة جدة السعودية، وذلك بحضور مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينخانوف.ووقع الاتفاقية من جانب وكالة "سبوتنيك" مدير التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، ومن جانب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، محمد بن عبدربه اليامي.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين "يونا" و"سبوتنيك"، في مجال العمل الإعلامي المشترك والتبادل الإخباري والنهوض بصناعة الإعلام في الدول الإسلامية، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين في تقديم البرامج التدريبية والاستشارات الإعلامية.

https://sarabic.ae/20211124/وكالة-سبوتنيك-ويونا-يوقعان-مذكرة-تفاهم-مشتركة-لتعزيز-العمل-الإعلامي-1053131723.html

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